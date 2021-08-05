《島嶼時代》：鳳凰島號稱「東方杜拜」，吸引眾多喜歡豔陽的中國富豪來此消費

文：阿拉史泰爾．邦尼特（Alastair Bonnett）

中國「鳳凰島」

每晚七點，按一下開關，鳳凰島（Phoenix Island）猶如豆莢的數座塔樓便開始閃動五彩斑斕的圖案、展示來回巡游的魚兒與漫天綻放的煙火，以及滾動的中文喜慶訊息。歷經悶熱的白天，三亞灣的沙灘溫暖依舊。幾代同堂的大家庭正舉辦派對，大夥彬彬有禮，忙著自拍和野餐，玩得不亦樂乎。

鳳凰島號稱「東方杜拜」（Oriental Dubai）。然而，相較之下，這座島規模很小，很快就會被中國更新的休閒及住宅人造島嶼比下去。海南島是「中國的夏威夷」，路旁栽植成排椰子樹和香蕉樹，而鳳凰島就位於三亞市的海岸外。海南島沿岸還有十座人造島正在興建，其中包括令人驚嘆的「海花島」（Ocean Flower）。這些都是供民眾休閒和居住的島嶼，吸引了喜歡豔陽的中國大陸富豪來此消費。而三亞以南便是南中國海，各方勢力紛紛於那片海域建造軍事島嶼。

我預定了三亞灣的一家濱海旅館，可眺望鳳凰島的菱形地貌。我在白天時發現，雖然一半的建設已經完工，也能看到直升機頻繁往來，但另一半的建設卻停擺了。三亞步調悠閒。巴士與摩托車喇叭按個不停，但偶爾能聽到來此度假的人高興歡呼與咯咯地笑。遊客穿著人字拖鞋四處閒逛，而且撐著洋傘遮陽。來到此地的第一天，沿著海灘穿過人群，我見到了幾個俄羅斯人，但多數碰見的還是中國人，之後我走上一座橋，前往鳳凰島。對我而言，這是重要的時刻。為了這次旅行，我規畫了數個月，並且花了不少錢，此時此地便是我本次旅程中的高潮。

我到了——前方是一條白色的拱形公路大橋，外觀優雅無比。過去應該不難，但我更靠近時，看到那裡有電動閘門和六名身穿制服的警衛。正當我要穿越時，有人揮手叫我回頭。一名邊境官員遞給我一張護貝的A4紙，上面寫著「The island is not open. It isopen for guests.（這座島沒有對外開放，僅供客人使用）」。

我隔天上網訂了一個房間，警衛便揮手讓我過關。從這次小小的意外可知，人造島通常不向公眾開放。人造島日漸湧現，人們逐漸認為公共空間（沒有柵欄隔離與警衛看守的場所）是次級的地方。海南的新島嶼指向一種未來，預示著日後的珍貴場所將如同豪華飛地（enclave），遠離塵囂，擺脫俗世繁瑣事務。

一輛高爾夫球車載著我和其他不苟言笑的居民，沉重緩慢地駛過橋樑，四周一片寂靜。車子穿過整齊的籬笆圍牆，上面開滿杜鵑花，這裡又有更多身穿潔白制服的警衛。D座（Tower D）大樓外的最後一名警衛表情嚴肅地向司機致意。

我入住的飯店接近這棟建築的底部，而底部結構是從細長的混凝土支架向外凸出。眾人擠進電梯時，似乎像進入一艘火箭準備逃命。島上建築彎曲有致，令人想起汪洋大海。設計師馬岩松告訴《海南日報》（Hainan Daily），他想打造的建物要像是「從海裡生長出來的那樣；這種建築曲線狀似珊瑚或海星」。然而，建築量體過於龐大，整體指向天際——這是想要向外逃離的地方。

我只付了四十英鎊入住，壓根不指望房間能有多好。沒想到我被帶進一間有私人花園的大公寓，裡面種滿美麗的花朵，浴缸內外也擺滿鮮花。床上有一堆白毛巾，有人心靈手巧，將其折疊成大象的形狀，我跳上床，親切地抱起這堆毛巾。一名清潔工吸引了我的目光，他正在這片宏偉的建築外擦拭扶手：他有條不紊地向前走，一旦發現任何地方稍有不潔，便會賣力擦拭乾淨。我走出飯店，經過先前向司機行禮的警衛。他笑容燦爛，向我鞠躬致意。

我待在中國時經常得重新思考——我認為有些人頗為嚴厲，甚至裝腔作勢，愛發號施令，但他們其實只是做好自身的工作而深感自豪，如同那位清潔扶手的工人。這裡的人不只是來上班；他們是顆小螺絲——微小卻特殊，既讓人驚嘆也胸懷壯志。有不少重要的統計數據足以說明中國概況，其中之一如下：在一九八一至二○一三年間，八．五億的中國人順利脫貧，生活於赤貧（每日生活費低於一．九美元）的人口比例從百分之八十八降至百分之一．八五。中國人為此深感自豪，而誰又敢置喙呢？

赤貧人口幾乎消失，有閒錢度假和買第二棟房子的中國人大幅增加。這些新富豪不斷重塑中國，正是他們的錢助長了海南的造島風潮。首府為海口的海南省政府奉行以旅遊和房地產為主導的發展策略，不斷歡迎從中國大陸流入此地的資金。

建造島嶼之後，便有大把的機會去興建高價值的海濱別墅與休閒勝地。鳳凰島是在二○○二至二○○三年間填海造地而成，於二○一五年試營運。它的主要資產之一是郵輪碼頭，替愈來愈多喜歡在海上度假的中國人提供位於市中心的泊位。在夜幕降臨之前，我想著此地還有哪些因素可吸引遊客。有一排非常受歡迎的游泳池、許多可以露天烤肉的長桌，以及不少轟隆作響的昂貴跑車。我看了一下，覺得該瞧的都瞧完了。

這座島是為家庭出遊與浪漫假期而設置的；天氣暖和，笑聲洋溢，可在此盡情享樂，但這裡不適合我。遊客看到我便覺得奇怪，我這個孤獨的男人似乎是島上唯一的西方人。我裝作有要事處理，走得很快，彷彿要去見誰似的。我盯著手機的黑色螢幕，極力掩蓋一切。這種虛假行為很空洞，再碰上中國的網路「防火長城」（Great Firewall），就顯得更為空洞，因為我的軟體和伺服器（從WhatsApp到Google）都慘遭阻斷。我侷促不安，便在游泳池畔坐了下來，旁邊有些整家族的遊客正在潑水玩樂。我上週待在海南首府海口，做了一些筆記，這時便拿出來稍微修改內容。

海口市塵土飛揚，市區無序擴展，我在當地入住了最高的旅館，因為我想眺望兩個離岸不遠且尚未竣工的人造島。最近的島被稱為葫蘆島（Huludao），兩端圓胖，腹部狹窄。低矮的樹木已在島上的灌木叢落地生根，表示當地的建築工程沒有持續進展。中國的新島嶼總是反覆動工與停擺，但這種問題不僅出現於中國。島嶼建設之類的計畫昂貴複雜，極易受創、停擺，箇中因素林林總總，例如：經濟狀況發生變化；承包商破產；某一級政府畏懼退縮，在在都會使一切遭到擱置。船隻在葫蘆島周圍頻繁往來，表示這座島可能很快會繼續建設。葫蘆島總體建設規畫預計在當地建出數棟風帆式螺旋建築，還會打造一座巨型中央高樓，裡面將按規畫設有一間「超星級飯店」。

中國建造人工島時，經常將中國文化投射到海洋。延著海口沿岸而建的是南海明珠人工島（Nanhai Pearl Island），外觀為陰陽符號。「陰」的一半是住宅區，「陽」的一半是碼頭。海口的另一側是如意島（Ruyi Island，所謂如意，乃彎曲的玉棒，屬於古老的中國藝品）。在海口市新建的島嶼中，這座島最具有野心：距海岸四．五公里，占地七百一十六公頃（大小為紐約中央公園的兩倍多），分為六個娛樂區、碼頭區與住宅區。最後是千禧酒店島（Millennium Hotel Island）。

根據規畫，這座小島的中央將矗立一棟巨型「七星級」飯店。一旦這些工程全部竣工，海口的天際線將令人瞠目結舌：巨型、壯闊、盛氣凌人且延伸於海上。建築師斯科特．米克勒布斯特（Scott Myklebust）從二○○五年起便一直在海南工作。他告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「這就像軍備競賽，客戶不斷開發更有趣或更極端的計畫。」

甚至連要建造的飯店所套用的術語都是極端的，好比「超星級」與「七星級」。這些代表什麼意思？富裕和「高級」（high end）是此地人造島的口頭禪，而且應該隱含創造財富的意義。有錢人將住滿這些島嶼，似乎沒有人會懷疑這點。豪奢雖是眾人所共同追求的，卻變得益發古怪離奇。欲望是無底洞，人心永不滿足，到頭來，什麼事物都不夠完美。

我通常會住在廉價的出租房，但我到了海口市，卻入住希爾頓飯店。我覺得此地在追求奢華時有點過頭：我的房間有四十多盞燈和電燈開關，我根本搞不清楚要用哪個開關去開哪一盞燈。馬桶有許多感應器，隨時處於監測狀態；我無法控制蓋子或沖水裝置，因為馬桶會自行決定何時應該打開蓋子或沖水。我躺在黑暗中，等待馬桶下決定。

我逃離了豪華房間，前往位於三十六樓的豪華飯店大廳，跟來自海南大學（Hainan University）的旅遊專家傅博士見面。他是個年輕人，滿臉笑容，為人隨和，我跟他一拍即合。葫蘆島正掩映於我們下方的霧氣中，可以看出他並不喜歡那個地方。傅博士說道：「葫蘆島距離太近，造成了海岸垃圾的問題。此地水質很差，建了這個島以後，水流停滯，水質就更差了。」他接著說：「海南人瘋狂造島，想模仿杜拜。有人說杜拜非常成功。」

傅博士用嚴謹的經濟學術語解釋了造島熱潮：「海南的主要產業是房地產。」大家可能認為，造島來出售房地產將能獲得非常高的報酬，但城市土地的價格過高，這樣做反而便宜。岸上購買土地的成本可能比在海上建島的成本高十倍。此外，中國所有的城市土地均歸國家所有，企業家都想離岸去從事開發。有了資本，便可不受限制往海洋發展，因而也具備其他地方所欠缺的優勢。

後來，傅博士請我吃火鍋當午餐。就在我們將竹筍與鴨血丟進一鍋沸騰的鍋子裡時，他談到島嶼在中國文化的地位，尤其在中國神話中扮演的角色。島嶼曾是神仙的故鄉，與長壽息息相關，象徵吉祥如意。位於海南西海岸的海花島即將完工，傅博士有位朋友就住在該島的對面。當他提到現今的潮流，便拿出手機，向我展示那位朋友所拍攝的影片。海花島看似完全成型的城市，高樓大廈林立。從上方俯視，這個島嶼在海上開展，外觀又是一種中國文化的印記：形狀猶如一朵蓮花，雙側蓮葉呈渦捲彎曲狀。而在中國佛教中，蓮花象徵誠實與純潔。

海花島開發商的宣傳影片開頭是電腦繪圖模擬的畫面，但仍舊能讓人體會這項計畫有多麼宏偉。片頭的中文直譯成英文：「Sea Flower Island」，影片拍攝於二○一九年三月。海花島的「蓮葉」上矗立成排的公寓大樓，蓮花本身則匯集各種夢幻建築：有宏偉的飯店與遊樂園，旁邊坐落歐式城堡和教堂。這是全球最雄心勃勃的建築計畫，規模約為「朱美拉棕櫚島」的一．五倍，竣工之後，島上將有二十八座博物館、五十八間飯店、七處「民俗表演廣場」和全球最大的會議中心。然而，傅博士告訴我，計畫已經喊停。中央政府不高興。我很好奇，想知道箇中原因。

隔天，我前往海南大學校園去詢問別的專家意見。海口車流量很大，大家摩肩接踵，不必走太久，便知民眾為何喜歡住在新造的島嶼。除了從四面八方迎面衝來的機車，這裡的人開車還算有耐心，但道路過於擁擠，因此車禍頻繁。其實，海口正循著杜拜的方向發展：整座城市充滿夢幻的空調建築，但路上看不到行人。諷刺的是，熊博士和李博士（時髦的年輕女性，英語講得很棒）兩位教授向我解釋，說海南在中國代表安詳與寧靜：「我在北京待一天，鞋子就髒了，但在這裡，要一個禮拜才會髒。」

我們在一間生意很好的校外果汁吧裡聊天，她們帶著笑意看著我，因為李博士騎機車載我到集合點，這段路她顯然比我更樂在其中。當我擦掉上唇的汗水時，李博士笑道：「You seem afraid of my “scooter”（你好像很怕我的『摩托車』）。」她說「scooter」這個字時，好像嘴裡滾動著一顆美味的彈珠。

我想挽回失去的尊嚴，便問為何所有的島嶼建設都推遲了。她們告訴我：「當地沒有人推動環保運動。」其實，她們絕對不會住在任何新島嶼上，因為這些島嶼「有下陷的危機」。計畫受延遲，全出自於上頭的壓力。我又聽到同樣的說法：「政府下令停建這些島嶼。」

海南周邊正在建造十一個島嶼。我提到了六個，其餘五個是類似的休閒島嶼，最不尋常的是「日月灣」（Sun Moon Bay）。日月灣已經建成，由一個形狀像月亮的島和另一個形狀像太陽的島組成。官方新聞機構宣稱，它將會「類似著名的杜拜世界群島，具備高級的氛圍。」對海南的開發商而言，「高級」與「杜拜」是有魔力的字彙。那麼現下到底什麼環節出錯了？北京的中央政府似乎一直在打壓開發商，並且指出建設案缺乏環境評估和「適當的許可證」。

北京當局從二○一八年開始打擊全中國的私人填海造地計畫。據說海南的新島嶼會造成海岸侵蝕、河流淤塞和破壞生態系統。新華社與ChinaDaily.com宣稱，開發商已經被要求「恢復其所造成的環境破壞」與「盡快完成環境修復工作」。海南附近的島嶼建設活動幾乎都被正式勒令暫停，並且「受到命令要進行環境影響評估。」受到非難的不只有開發商，其實矛頭對準的可能也包含當地政客：「政府官員一旦被發現違法犯紀，就會受到懲罰。」

我懷疑，這並非北京當局對環境保護重新燃起熱情，而是要挫一挫開發商與省籍官員的銳氣。中央政府總是會力圖控制自信滿滿和恣意妄為的地區發展。然而，海南發展新島嶼的勢頭不會停止，如今想要阻止，為時已晚。北京的打壓只是暫時的障礙，僅此而已。鳳凰島的派對一片歡騰，喧鬧不已，而海南的其他島嶼不久也將完工。中國不斷打造大型建設案，規模之大，前所未見。

我回到家鄉新堡，告訴別人我去過海南、三亞和海口。「那是哪裡？」——沒人聽說過，但很快他們就會知道這些地方的。

書籍介紹

本文摘錄自《島嶼時代：從軍事人造島、農莊島嶼、隔離島、漂浮城市、避世勝境到即將消失的天然島，探尋島嶼之於人類的意義，帶來的夢想與夢魘，並思索島嶼的未來面貌》，臉譜出版

作者：阿拉史泰爾．邦尼特（Alastair Bonnett）

譯者：吳煒聲

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現今是島嶼時代。無論是用作觀光用途，或當成領地擴張的手段，新的島嶼正以前所未見的速度被打造出來。

同時，許多島嶼也由於海平面日益升高，逐漸在消失或「碎裂」當中。

這是我們星球上的奇異現象，地圖也因此瞬息萬變，連谷歌地球都難以追趕得上。

在本書中，身兼探險家、作家與地理學者的阿拉史泰爾．邦尼特，要帶讀者踏上一段激盪想像力，

並挑戰既有地理認知的環球「跳島」之旅，一路洞察並思索島嶼的脆弱與美麗；島嶼帶給人類的夢想與夢魘；

人在一座島上所獲得的安全感又或是岌岌可危之感……

屬於島嶼的種種矛盾、異樣、獨特與迷人之處，都在書中逐一揭示於讀者眼前。

無論出自人為或自然因素在海上浮出的島、逐漸遭滅頂而正在消失中的島，

又或者人類對未來的海上家園及明日島嶼的想像，作者親自尋訪，拍下精采影像，

也附上手繪的島嶼地圖，為讀者提供豐富且詳細的視覺化資料，更要與讀者一同思索：

在荷蘭弗萊福圩田，低於海平面5公尺的人造島居民是如何安居樂業？又為何比其他地方的人更不擔憂洪災？

資金與能源充沛的杜拜用噴砂造島技術，企圖在近海造出一整個「世界」？模擬全球陸塊輪廓打造成的人造島，會是富豪避世享樂的天堂？又或是不切實際的烏托邦幻想？

內陸國匈牙利也有獨特的人造島。昔日的採石場殘跡外加地下水上漲，竟誤打誤撞形成湖泊，留下四散的「岩柱島」。在一片工業區地景裡，來到小島度假屋釣魚、游泳、喝啤酒的悠閒島民，懷抱著何種島嶼生活想像？

全球移動最快的東加小板塊每年位移24公分。此處曾短暫出現的島嶼「家礁」於19世紀、1984和2006年火山爆發後生成，很快又因海浪侵蝕而消失。近期發現了從海中冒現的匈加東加島——這一次，它又會在海平面上維持多長時間？

香港為因應住房短缺，提出建造「東大嶼都會」當作解決之道，其中涉及環境保護、居住正義，以及複雜的港中政治糾葛，問題重重。向海爭地會是港人爭取生存空間的好方式嗎？

這是本探索人類與島嶼關係的著作，也是一封給島嶼的情書。

我們何以渴望抵達某座島上，遠走避世，不受干擾？又為何擁有屬於自己的島，地位就能獲得彰顯？

到底是什麼讓人類不斷打造新島，同時卻冷眼看著其他天然島嶼被上升的海水淹沒？

作者希望藉著書寫《島嶼時代》來按圖索驥，探索可能解答，也邀請讀者一同思考島嶼的意義。

Photo Credit: 臉譜出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航