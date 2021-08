《島嶼時代》：鳳凰島號稱「東方杜拜」，吸引眾多喜歡豔陽的中國富豪來此消費

文:阿拉史泰爾.邦尼特(Alastair Bonnett)

中國「鳳凰島」

每晚七點,按一下開關,鳳凰島(Phoenix Island)猶如豆莢的數座塔樓便開始閃動五彩斑斕的圖案、展示來回巡游的魚兒與漫天綻放的煙火,以及滾動的中文喜慶訊息。歷經悶熱的白天,三亞灣的沙灘溫暖依舊。幾代同堂的大家庭正舉辦派對,大夥彬彬有禮,忙著自拍和野餐,玩得不亦樂乎。

鳳凰島號稱「東方杜拜」(Oriental Dubai)。然而,相較之下,這座島規模很小,很快就會被中國更新的休閒及住宅人造島嶼比下去。海南島是「中國的夏威夷」,路旁栽植成排椰子樹和香蕉樹,而鳳凰島就位於三亞市的海岸外。海南島沿岸還有十座人造島正在興建,其中包括令人驚嘆的「海花島」(Ocean Flower)。這些都是供民眾休閒和居住的島嶼,吸引了喜歡豔陽的中國大陸富豪來此消費。而三亞以南便是南中國海,各方勢力紛紛於那片海域建造軍事島嶼。

我預定了三亞灣的一家濱海旅館,可眺望鳳凰島的菱形地貌。我在白天時發現,雖然一半的建設已經完工,也能看到直升機頻繁往來,但另一半的建設卻停擺了。三亞步調悠閒。巴士與摩托車喇叭按個不停,但偶爾能聽到來此度假的人高興歡呼與咯咯地笑。遊客穿著人字拖鞋四處閒逛,而且撐著洋傘遮陽。來到此地的第一天,沿著海灘穿過人群,我見到了幾個俄羅斯人,但多數碰見的還是中國人,之後我走上一座橋,前往鳳凰島。對我而言,這是重要的時刻。為了這次旅行,我規畫了數個月,並且花了不少錢,此時此地便是我本次旅程中的高潮。

我到了——前方是一條白色的拱形公路大橋,外觀優雅無比。過去應該不難,但我更靠近時,看到那裡有電動閘門和六名身穿制服的警衛。正當我要穿越時,有人揮手叫我回頭。一名邊境官員遞給我一張護貝的A4紙,上面寫著「The island is not open. It isopen for guests.(這座島沒有對外開放,僅供客人使用)」。

我隔天上網訂了一個房間,警衛便揮手讓我過關。從這次小小的意外可知,人造島通常不向公眾開放。人造島日漸湧現,人們逐漸認為公共空間(沒有柵欄隔離與警衛看守的場所)是次級的地方。海南的新島嶼指向一種未來,預示著日後的珍貴場所將如同豪華飛地(enclave),遠離塵囂,擺脫俗世繁瑣事務。

一輛高爾夫球車載著我和其他不苟言笑的居民,沉重緩慢地駛過橋樑,四周一片寂靜。車子穿過整齊的籬笆圍牆,上面開滿杜鵑花,這裡又有更多身穿潔白制服的警衛。D座(Tower D)大樓外的最後一名警衛表情嚴肅地向司機致意。

我入住的飯店接近這棟建築的底部,而底部結構是從細長的混凝土支架向外凸出。眾人擠進電梯時,似乎像進入一艘火箭準備逃命。島上建築彎曲有致,令人想起汪洋大海。設計師馬岩松告訴《海南日報》(Hainan Daily),他想打造的建物要像是「從海裡生長出來的那樣;這種建築曲線狀似珊瑚或海星」。然而,建築量體過於龐大,整體指向天際——這是想要向外逃離的地方。

我只付了四十英鎊入住,壓根不指望房間能有多好。沒想到我被帶進一間有私人花園的大公寓,裡面種滿美麗的花朵,浴缸內外也擺滿鮮花。床上有一堆白毛巾,有人心靈手巧,將其折疊成大象的形狀,我跳上床,親切地抱起這堆毛巾。一名清潔工吸引了我的目光,他正在這片宏偉的建築外擦拭扶手:他有條不紊地向前走,一旦發現任何地方稍有不潔,便會賣力擦拭乾淨。我走出飯店,經過先前向司機行禮的警衛。他笑容燦爛,向我鞠躬致意。

我待在中國時經常得重新思考——我認為有些人頗為嚴厲,甚至裝腔作勢,愛發號施令,但他們其實只是做好自身的工作而深感自豪,如同那位清潔扶手的工人。這裡的人不只是來上班;他們是顆小螺絲——微小卻特殊,既讓人驚嘆也胸懷壯志。有不少重要的統計數據足以說明中國概況,其中之一如下:在一九八一至二○一三年間,八.五億的中國人順利脫貧,生活於赤貧(每日生活費低於一.九美元)的人口比例從百分之八十八降至百分之一.八五。中國人為此深感自豪,而誰又敢置喙呢?

赤貧人口幾乎消失,有閒錢度假和買第二棟房子的中國人大幅增加。這些新富豪不斷重塑中國,正是他們的錢助長了海南的造島風潮。首府為海口的海南省政府奉行以旅遊和房地產為主導的發展策略,不斷歡迎從中國大陸流入此地的資金。

建造島嶼之後,便有大把的機會去興建高價值的海濱別墅與休閒勝地。鳳凰島是在二○○二至二○○三年間填海造地而成,於二○一五年試營運。它的主要資產之一是郵輪碼頭,替愈來愈多喜歡在海上度假的中國人提供位於市中心的泊位。在夜幕降臨之前,我想著此地還有哪些因素可吸引遊客。有一排非常受歡迎的游泳池、許多可以露天烤肉的長桌,以及不少轟隆作響的昂貴跑車。我看了一下,覺得該瞧的都瞧完了。

這座島是為家庭出遊與浪漫假期而設置的;天氣暖和,笑聲洋溢,可在此盡情享樂,但這裡不適合我。遊客看到我便覺得奇怪,我這個孤獨的男人似乎是島上唯一的西方人。我裝作有要事處理,走得很快,彷彿要去見誰似的。我盯著手機的黑色螢幕,極力掩蓋一切。這種虛假行為很空洞,再碰上中國的網路「防火長城」(Great Firewall),就顯得更為空洞,因為我的軟體和伺服器(從WhatsApp到Google)都慘遭阻斷。我侷促不安,便在游泳池畔坐了下來,旁邊有些整家族的遊客正在潑水玩樂。我上週待在海南首府海口,做了一些筆記,這時便拿出來稍微修改內容。

海口市塵土飛揚,市區無序擴展,我在當地入住了最高的旅館,因為我想眺望兩個離岸不遠且尚未竣工的人造島。最近的島被稱為葫蘆島(Huludao),兩端圓胖,腹部狹窄。低矮的樹木已在島上的灌木叢落地生根,表示當地的建築工程沒有持續進展。中國的新島嶼總是反覆動工與停擺,但這種問題不僅出現於中國。島嶼建設之類的計畫昂貴複雜,極易受創、停擺,箇中因素林林總總,例如:經濟狀況發生變化;承包商破產;某一級政府畏懼退縮,在在都會使一切遭到擱置。船隻在葫蘆島周圍頻繁往來,表示這座島可能很快會繼續建設。葫蘆島總體建設規畫預計在當地建出數棟風帆式螺旋建築,還會打造一座巨型中央高樓,裡面將按規畫設有一間「超星級飯店」。

中國建造人工島時,經常將中國文化投射到海洋。延著海口沿岸而建的是南海明珠人工島(Nanhai Pearl Island),外觀為陰陽符號。「陰」的一半是住宅區,「陽」的一半是碼頭。海口的另一側是如意島(Ruyi Island,所謂如意,乃彎曲的玉棒,屬於古老的中國藝品)。在海口市新建的島嶼中,這座島最具有野心:距海岸四.五公里,占地七百一十六公頃(大小為紐約中央公園的兩倍多),分為六個娛樂區、碼頭區與住宅區。最後是千禧酒店島(Millennium Hotel Island)。

根據規畫,這座小島的中央將矗立一棟巨型「七星級」飯店。一旦這些工程全部竣工,海口的天際線將令人瞠目結舌:巨型、壯闊、盛氣凌人且延伸於海上。建築師斯科特.米克勒布斯特(Scott Myklebust)從二○○五年起便一直在海南工作。他告訴美國有線電視新聞網(CNN):「這就像軍備競賽,客戶不斷開發更有趣或更極端的計畫。」

甚至連要建造的飯店所套用的術語都是極端的,好比「超星級」與「七星級」。這些代表什麼意思?富裕和「高級」(high end)是此地人造島的口頭禪,而且應該隱含創造財富的意義。有錢人將住滿這些島嶼,似乎沒有人會懷疑這點。豪奢雖是眾人所共同追求的,卻變得益發古怪離奇。欲望是無底洞,人心永不滿足,到頭來,什麼事物都不夠完美。

我通常會住在廉價的出租房,但我到了海口市,卻入住希爾頓飯店。我覺得此地在追求奢華時有點過頭:我的房間有四十多盞燈和電燈開關,我根本搞不清楚要用哪個開關去開哪一盞燈。馬桶有許多感應器,隨時處於監測狀態;我無法控制蓋子或沖水裝置,因為馬桶會自行決定何時應該打開蓋子或沖水。我躺在黑暗中,等待馬桶下決定。

我逃離了豪華房間,前往位於三十六樓的豪華飯店大廳,跟來自海南大學(Hainan University)的旅遊專家傅博士見面。他是個年輕人,滿臉笑容,為人隨和,我跟他一拍即合。葫蘆島正掩映於我們下方的霧氣中,可以看出他並不喜歡那個地方。傅博士說道:「葫蘆島距離太近,造成了海岸垃圾的問題。此地水質很差,建了這個島以後,水流停滯,水質就更差了。」他接著說:「海南人瘋狂造島,想模仿杜拜。有人說杜拜非常成功。」

傅博士用嚴謹的經濟學術語解釋了造島熱潮:「海南的主要產業是房地產。」大家可能認為,造島來出售房地產將能獲得非常高的報酬,但城市土地的價格過高,這樣做反而便宜。岸上購買土地的成本可能比在海上建島的成本高十倍。此外,中國所有的城市土地均歸國家所有,企業家都想離岸去從事開發。有了資本,便可不受限制往海洋發展,因而也具備其他地方所欠缺的優勢。

後來,傅博士請我吃火鍋當午餐。就在我們將竹筍與鴨血丟進一鍋沸騰的鍋子裡時,他談到島嶼在中國文化的地位,尤其在中國神話中扮演的角色。島嶼曾是神仙的故鄉,與長壽息息相關,象徵吉祥如意。位於海南西海岸的海花島即將完工,傅博士有位朋友就住在該島的對面。當他提到現今的潮流,便拿出手機,向我展示那位朋友所拍攝的影片。海花島看似完全成型的城市,高樓大廈林立。從上方俯視,這個島嶼在海上開展,外觀又是一種中國文化的印記:形狀猶如一朵蓮花,雙側蓮葉呈渦捲彎曲狀。而在中國佛教中,蓮花象徵誠實與純潔。

海花島開發商的宣傳影片開頭是電腦繪圖模擬的畫面,但仍舊能讓人體會這項計畫有多麼宏偉。片頭的中文直譯成英文:「Sea Flower Island」,影片拍攝於二○一九年三月。海花島的「蓮葉」上矗立成排的公寓大樓,蓮花本身則匯集各種夢幻建築:有宏偉的飯店與遊樂園,旁邊坐落歐式城堡和教堂。這是全球最雄心勃勃的建築計畫,規模約為「朱美拉棕櫚島」的一.五倍,竣工之後,島上將有二十八座博物館、五十八間飯店、七處「民俗表演廣場」和全球最大的會議中心。然而,傅博士告訴我,計畫已經喊停。中央政府不高興。我很好奇,想知道箇中原因。

隔天,我前往海南大學校園去詢問別的專家意見。海口車流量很大,大家摩肩接踵,不必走太久,便知民眾為何喜歡住在新造的島嶼。除了從四面八方迎面衝來的機車,這裡的人開車還算有耐心,但道路過於擁擠,因此車禍頻繁。其實,海口正循著杜拜的方向發展:整座城市充滿夢幻的空調建築,但路上看不到行人。諷刺的是,熊博士和李博士(時髦的年輕女性,英語講得很棒)兩位教授向我解釋,說海南在中國代表安詳與寧靜:「我在北京待一天,鞋子就髒了,但在這裡,要一個禮拜才會髒。」

我們在一間生意很好的校外果汁吧裡聊天,她們帶著笑意看著我,因為李博士騎機車載我到集合點,這段路她顯然比我更樂在其中。當我擦掉上唇的汗水時,李博士笑道:「You seem afraid of my “scooter”(你好像很怕我的『摩托車』)。」她說「scooter」這個字時,好像嘴裡滾動著一顆美味的彈珠。

我想挽回失去的尊嚴,便問為何所有的島嶼建設都推遲了。她們告訴我:「當地沒有人推動環保運動。」其實,她們絕對不會住在任何新島嶼上,因為這些島嶼「有下陷的危機」。計畫受延遲,全出自於上頭的壓力。我又聽到同樣的說法:「政府下令停建這些島嶼。」

海南周邊正在建造十一個島嶼。我提到了六個,其餘五個是類似的休閒島嶼,最不尋常的是「日月灣」(Sun Moon Bay)。日月灣已經建成,由一個形狀像月亮的島和另一個形狀像太陽的島組成。官方新聞機構宣稱,它將會「類似著名的杜拜世界群島,具備高級的氛圍。」對海南的開發商而言,「高級」與「杜拜」是有魔力的字彙。那麼現下到底什麼環節出錯了?北京的中央政府似乎一直在打壓開發商,並且指出建設案缺乏環境評估和「適當的許可證」。

北京當局從二○一八年開始打擊全中國的私人填海造地計畫。據說海南的新島嶼會造成海岸侵蝕、河流淤塞和破壞生態系統。新華社與ChinaDaily.com宣稱,開發商已經被要求「恢復其所造成的環境破壞」與「盡快完成環境修復工作」。海南附近的島嶼建設活動幾乎都被正式勒令暫停,並且「受到命令要進行環境影響評估。」受到非難的不只有開發商,其實矛頭對準的可能也包含當地政客:「政府官員一旦被發現違法犯紀,就會受到懲罰。」

我懷疑,這並非北京當局對環境保護重新燃起熱情,而是要挫一挫開發商與省籍官員的銳氣。中央政府總是會力圖控制自信滿滿和恣意妄為的地區發展。然而,海南發展新島嶼的勢頭不會停止,如今想要阻止,為時已晚。北京的打壓只是暫時的障礙,僅此而已。鳳凰島的派對一片歡騰,喧鬧不已,而海南的其他島嶼不久也將完工。中國不斷打造大型建設案,規模之大,前所未見。

我回到家鄉新堡,告訴別人我去過海南、三亞和海口。「那是哪裡?」——沒人聽說過,但很快他們就會知道這些地方的。

