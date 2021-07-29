本土新增16例、無新增死亡，疫苗接種人口覆蓋率已破30％，外籍人士也可做意願登記

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增18例COVID-19確定病例，分別為16例本土及2例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

目前台灣接種人口覆蓋率已破30％，指揮中心表示，目前外籍人士可以做意願登記，來了解該族群需求有多大。

新增16例本土病例、無新增死亡

指揮中心表示，今日新增之16例本土病例（其中14例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為13例男性、3例女性，年齡介於20多歲至60多歲，發病日介於7月25日至7月28日。個案分布以新北市7例為最多，其次為台北市5例、高雄市2例、桃園市及嘉義市各1例；其中14例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月27日累計公布1萬4400位確診個案中，已有1萬2801人解除隔離，解隔離人數達確診人數88.9%。

發言人莊人祥今日也公布目前施打疫苗發生血栓併血小板低下症候群的發生率，截至7月21日止，國內接獲13件通報案，年齡層介於22到80歲之間，發病距離接種疫苗的4至27天，總通報率是4.2件／每百萬劑，50歲以下族群發生率是7.4件／每百萬劑。若與他國比較，歐美國家是10至20件／每百萬劑左右。

接種人口覆蓋率破30％、指揮中心籲地方政府照計畫施打

指揮官陳時中指出，到今日中午疫苗預約完成的有103萬4993人，昨日接種23萬8811人，人口覆蓋率突破30％、來到30.97％、劑次人口比則為32.31劑／每百人。

陳時中表示，這次的疫苗供應量分作兩階段，本來是這一階段剩下的量，挪到明天開始要施打的人口，但有些地方需要先接種一些本來就有造冊的，指揮中心指出，這就造成地方政府無法配合民眾預約數接種，並需調整場次時間。

因此，指揮中心呼籲，地方政府應依計畫順序進行施打，確保預約民眾的權益。指揮中心也將於下批次的疫苗撥配時，視各縣市預約及施打情形事實調配配送量。

陳時中指出，預約平台盡量希望能夠規律進行，但恐怕做不到，因為供應量並不掌握在指揮中心的手上，日後根據供應量會有滾動式的檢討。

有記者關心第一劑施打莫德納者，是否可能打到第二劑，陳時中表示，由於莫德納目前還沒有先打莫德納、再混打其他疫苗的案例，因此會用整體的莫德納數量估一半做第一劑的施打，但登記者眾、恐怕打得到的機會就比較小，要持續關注增購的一百萬劑是否能夠到貨。

外籍人士可做意願登記

先前許多人關心外籍人士是否可以登記施打疫苗，陳時中指出，合法居留、沒有健保卡的民眾都可以做意願登記，外籍人士要以居留證或停留證的統一證號加上護照號碼做登記，PRC和港澳居民則是用統一證號、入出境許可證號，無戶籍國民是用統一證號加上入出境許可證號、或統一證號加上入國許可文號來做申請。目前會先做意願登記，來了解該族群需求有多大。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航