自泰國返鄉工人確診病例增加，柬埔寨政府宣佈封鎖八個省份

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情在中南半島國家延燒，其中通過陸路跨境移動的勞工，成為政府防疫焦點，泰國6月底關閉數百處建築工地，促使許多柬埔寨移工選擇返家。柬埔寨自今日（29日）開始至8月12日，對八個與泰國接壤的區域實施封鎖措施，禁止人員流移動，避免疫情擴散。

《路透社》報導，柬埔寨洪森（Hun Sen）28日簽署封鎖命令，禁止人們出門、群聚和進行商業活動，除了涉及營運航空公司的人。洪森在臉書貼文指出，「暫時性封鎖是為了防止變種病毒Delta在社區傳播。」泰國邊境的檢查哨站也將關閉，僅允許貨物和緊急物資的運輸通行，洪森指出，封鎖措施將持續到8月12日。

執行封鎖的八個市與省包括：戈公（ Koh Kong）、 菩薩（Pursat）、 馬德望（Battambang）、 拜林（Pailin）、 班達棉吉（Banteay Meanchey）、奧多棉吉（ Oddar Meanchey）、柏威夏（Preah Vihear）和暹粒（Siem Reap）

《金邊郵報》報導，今日衛生部公佈新增765例確診病例，當中有328例是境外移入病例，11人染疫病逝與694人康復。截至今日，柬埔寨累計7萬5917例確診病例，當中有1350人死亡與6萬8386人康復。

《高棉時報》報導，柬埔寨政府發佈的通知，「柬埔寨發現變種病毒Delta隨著境外移入病例出現，尤其是經由陸路從泰國進來者。最近在從泰國返國的柬埔寨工人中，感染變種病毒Delta的人越來越多，這已經構成令人憂心的現象和顯著的威脅。」政府針對八個省份執行封鎖，阻斷人們移動，尤其是自泰返國的移工。

雖然疫情沒有達到在社區大規模爆發了的程度，但也沒有減緩的趨勢，病例數仍在成長。7月29日至8月12日兩週期間，除了邊境省份封鎖，在政府也全國範圍也下達相關規範，包括餐廳禁止內用僅可外帶、未遵守衛生規定的市場不得營業，

柬移工成夾心餅

《金邊郵報》報導，自7月1日到11日，與泰國相鄰的馬德望省和奧多棉吉省，在約一萬名移工（migrant worker）和卡車司機接受篩檢時，就有近千人被測出為陽性。

馬德望省副省長Soeum Bunrith告訴記者當局正在努力避免變種病毒Delta傳播，「所有從泰國經過馬德望回柬埔寨的人都要接受篩檢。柬埔寨或泰國司機經過邊境時也要。」他說明，330名測出陽性的人裡，有24人是從泰國回來的柬埔寨工人，另外，4577位從泰國回來的駕駛和貨運司機裡，有40人被測出陽性。

奧多棉吉省的資訊局長Phal Lim說，柬埔寨工人從泰國回家，是害怕被傳染COVID-19病毒，泰國現在疫情相當嚴重。此外，柬埔寨工人返鄉，也是因為疫情導致泰國許多工作場所暫停經營或者失業。

Phal Lim指出，官員們緊縮國際邊境移動，因為擔心從泰國返鄉的柬埔寨工人沒有隔離或接受篩檢。「最近每天從泰國回來的柬埔寨工人約400人。所以省長加緊邊境管理相關局處的程序和指引，做好全體隔離措施和快篩。」Phal Lim說，3762名接受篩檢的工人和司機，有871名被測出為陽性。

《曼谷郵報》評論指，在泰國曼谷與南方的建築工地營紛紛出現疫情，再次帶起非法移工的討論。非法的跨境移動是泰國社會的沉痾，在疫情間構成危機。曼谷樂喜區 (Lak Si) 一處建築工人營地，染上新型病毒的工人包括泰國、緬甸、柬埔寨人。泰國5526公里綿長邊境，管理並非易事。從1月1日到5月20日，1萬3956名外國人以非法入境被逮補，當中7365人來自緬甸、5464人來自柬埔寨、1089人來自寮國以及33人來自馬來西亞。

《曼谷郵報》報導，自從泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha ）6月28日為了控制疫情，下令關閉曼谷及四個南方省份移工營（Worker Camp)一個月，許多移工選擇返家。超過2000名柬埔寨人從素林府（Surin）返回柬埔寨。接壤的柬埔寨奧多棉吉省衛生局也從從中篩檢出染疫者，素林府移民辦公室也加緊預防措施如消毒，尤其是柬埔寨移工聚集地。

《曼谷郵報》報導，6月28日的曼谷，有575個建築工人營，由警察和軍隊根據 Covid-19疫情中心（CCSA）的指令進行封鎖。勞動部長指出，當中約8萬名工人——大多是移工，被要求待在營內。

《曼谷郵報》評論指，泰國需要再思考關閉工地的政策。6月政府要求建築、拆除工程等工地關閉至少30天，期間政府提供泰國工人及外國工人半薪（但不多於7500泰銖，合約6363新台幣），這可能導致他們試圖離開或去他處找工作。根據泰國外國勞工行政辦公室（Foreign Workers Administration Office）統計，截至5月，泰國境內合法移工約有230萬人，當中有40萬人是建築工人。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒