比起蘇聯的拉特尼娜，拜爾絲目前還稱不上是「史上最偉大」的體操選手

奧運話題牽動世界。同一天，台灣歡慶奧運首金，中國怒駡女足慘敗墊底出局，美國卻陷入拜爾絲（Simone Biles）退賽的激烈爭論中。

事緣7月28日舉行的女子體操團體賽中，美國女子體操隊的皇牌、體操女皇拜爾絲，在做第一個項目跳馬時，發揮失常。在進入第二個項目高低槓時，拜爾絲出人意料地沒有參加熱身，由後備選手補上。隨後傳出消息，拜爾絲退出團體賽。一開始大家都以為她在跳馬中受傷了，後來才知道，原來是「精神問題」。

拜爾絲突然退出比賽，完全打亂了美國隊的部署。這裡解釋一下，在2016年後，奧運女子團體賽決賽採用「三上三算」（three up three count）的規則，即每個國家的參賽者只有四人，在共四個項目中，每個項目可以從中挑選三個人上場，所有人的成績都算入總分中。

而以前，是五人參賽，每個項目上四個，只計算分數最高的三個人的成績。拜爾絲本應參加所有四個項目的，現在一退出，剩下三人必須參加其他所有的項目。其中，原先的第四人柴爾斯（Jordan Chiles），在高低槓和自由體操上都是弱項，她本來只計劃參加跳馬和平衡木。她最後在自由體操上的落地獲得低分，是美國不敵俄羅斯的重要原因。

當然，更重要的是，拜爾絲一直是體操隊的領袖，她突然退出，對其他隊員的心理影響不言而喻。客觀而言，拜爾絲決定退出後，依然選擇留下鼓勵隊友，多少穩定了軍心，但負面影響不能說沒有。

總而言之，拜爾絲的突然退出，一下子把美國隊的實力降了一個檔次，最後美國能奪得銀牌也難能可貴了。當然，如果拜爾絲的狀態真是這麼差，說不定表現還不如後備（她這次的跳馬分數在三名美國選手中就是最低的，大失常態）。可是，假如她在比賽之前就退出，美國完全可以補充其他選手（有這樣的選手），實力依然會在俄羅斯之上。

拜爾絲退賽在美國引發巨大爭議。

一種說法指責她「缺乏勇氣」，認為那種拜爾絲說自己「精神上沒有準備好」，正反映了她「沒有承受壓力」。有人還指責，拜爾絲不是在個人項目中退賽，而是團體項目中。個人項目最多影響自己，團體項目就影響了隊友。

他們還類比，如果在美式足球比賽中，四分衛突然說自己無法承受壓力而退出，他會被如何指責？因此，她把「自己置於團隊之上」，正正是「自私的表現」、「不夠體育精神」，尤其是團隊需要她這個領袖的時候。有人進一步認為，正是現在的「左派」文化培養出「弱」世代（a generation of weakness）。

很多運動員則力挺拜爾絲，認為運動員，特別是優秀運動員承受的壓力，確實大到影響「精神健康」（mental wellness）。他們認為拜爾絲這樣做無可厚非。然而，有人會追問，既然是優秀運動員就有類似的壓力，那麼其他人能面對，為何拜爾絲就不能？這難道不是依然反映她心理不夠強大嗎？

有體操運動員（如美國的前奧運金牌選手柳金〔Nastia Liukin〕）指出，拜爾絲在跳馬中的表現，說明她當時沒有正確判斷空間位置的能力（所以轉體和下地都大受影響），這種情況在體操選手中並不罕見，而且很危險，一個不小心就會受傷甚至傷殘，所以及時退出是正確的決定。

根據這種說法，拜爾絲面對的不是那種所謂「不能承受壓力」的心理問題，而是（或許在心理影響下出現的）神經系統出現了空間感應障礙。這或許依然算心理問題，但確實不是說想克服就可以克服的。

拜爾絲｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

事實上，從美國選拔賽、奧運賽前訓練、以及預賽，拜爾絲都出現了無法想像的失誤，比如自由體操落地雙腳都出界，跳馬落地不但站不穩還出界，從平衡木上掉下來等等，佐證了這種說法。若然如是，她的退賽是完全合理的。

還有人進一步認為，拜爾絲所為不但不是「缺乏勇氣」，相反，她明知自己退出會受非議，還堅強地照顧好自己的精神健康，這正是「有勇氣」的表現。她這樣做，不但對自己負責，還和在法網退賽的大坂直美一樣，把運動員精神健康的問題擺在世人面前，讓人知道「It is Okay to be not Okay」，造福運動員，這超越了拜爾絲僅僅作為運動員獲得金牌的意義。

當然，在美國現時的輿論環境，還夾帶了有關種族主義、身份政治之類的爭議。這裡就不深入討論了。

從體育而論，拜爾絲的退賽，令美國損失了一面金牌。她因為隊友的表現只獲得一面銀牌，能否算在她的頭上頗具爭議：官方標準當然算，但實際上沒有貢獻，還可能是「拖後腿」的一個。她隨後還退出了個人全能的比賽。至於她已獲得四個單項的決賽權，還會不會參加目前還不得而知。無論如何，拜爾絲已不可能複製2016年的成功了。

這樣會如何影響拜爾絲在體壇的地位呢？

在2013年拜爾絲橫空出世之初，已有預言她能成為體操史上的「山羊」（GOAT，歷史最偉大，Greatest of All Time）。在2016年里約熱内盧奧運中，拜爾絲勇奪四金一銀，此後又在體操世錦賽中大殺四方，足足統治了體操界七、八年。

她是「體操界山羊」，甚至可競爭運動員界「山羊」之說，在美國傳媒巨大的影響力下，幾乎成為定論。有人認為，無論她是否參加東奧，都已體操界的「山羊」。這次退賽，最多是「沒有加分」，她當然還是「山羊」。

然而，那種認為拜爾絲就是體操史上的「山羊」的論調非常奇怪。我只會說，她是體操史上「山羊」的有力競爭者，這是因為她還未退役，還有很多未知數。至於截至到目前，體操界的「山羊」，毫無疑問，只能是蘇聯五、六十年代的女子體操選手拉特尼娜（Larisa Latynina）。

拜爾絲在2016年奧運會中，獲得四金一銅共五塊獎牌（團體、全能、自由體操、跳馬為金牌，平衡木為銅牌），這當然是非凡的成就。但在1956年墨爾本奧運會中，拉特尼娜獲得四金一銀一銅共六塊獎牌，比拜爾絲多一塊。當然，拉特尼娜的獎牌中有一塊是「活動器械團體賽」（portable apparatus，即現在奧運項目藝術體操的前身），蘇聯獲得銅牌，現在體操就沒有這個項目了。所以，直接比較獎牌數未必完全公平。

然而，即使不算這塊銅牌，拉特尼娜的四金一銀也比拜爾絲的四金一銅高了一籌（銀牌當然比銅牌高）。進一步，拉特尼娜當時參加了所有四項單項決賽，唯一沒有拿牌的是平衡木，但她在此項目也獲得第四。相反，拜爾絲在2016年，只能參加三項單項決賽，在預賽中她的高低槓只排第14名，無緣決賽，顯然也遜色一籌。

與拉特尼娜相比，拜爾絲差得更多的是持久性。在經歷1956年墨爾本奧運會後，拉特尼娜還繼續參加1960和1964年兩次奧運會，而且都獲得佳績。1960年羅馬奧運會上，她獲得三金二銀一銅；1964年東京奧運上，她獲得兩金兩銀兩銅。

這是很恐怖的成績，當時「活動器械團體賽」已被取消，也就是說，她在所有能參加的比賽中都拿到獎牌。雖然在金牌數量上不如1956年奧運會，但含金量不在1956年四金一銀（不算「活動器械團體賽」）之下，因為她在1956年還少了一枚平衡木的獎牌。

拉特尼娜的成績持續了三屆奧運、跨越九年，共獲得18塊獎牌（九金五銀四銅）。在奧運多金榜上排行第二，僅次於菲爾普斯（Michael Phelps）。而現在只是拜爾絲的第二次奧運，成績不用說一定遠遠遜色於上一屆。

可以說，就目前而論，在奧運歷史上，拜爾絲的成就和拉特尼娜差遠了。不僅巔峰不如，持續性更差得遠。

拉特尼娜｜Photo Credit: AP / 達志影像

當然，拜爾絲也是有優勢的。那就是她的世錦賽上獲得的金牌和獎牌更多。

迄今，拜爾絲共奪得19金三銀三銅共25塊獎牌。這就是美國媒體經常說的「世錦賽史上最多獎牌（most decorated）的體操運動員」。相較之下，拉特尼娜的世錦賽獎牌為九金四銀一銅，「只有」共14塊獎牌，比拜爾絲少了11塊。

然而，拉特尼娜的世錦賽獎牌少的最主要原因是：在她的年代，世錦賽四年一次，拜爾絲的年代是每個非奧運年都有，頻率高很多。拉特尼娜參加過四次世錦賽，拜爾絲（迄今）參加過五次。顯而易見，直接對比世錦賽的總獎牌數，對拉特尼娜完全不公平。

事實上，即便對比世錦賽上的表現，拉特尼娜也毫不遜色，甚至更好。她在1958和1962年兩次世錦賽的表現完全是統治級別的。在1958年，她奪得五金一銀；1962年，奪得四金一銀一銅。也就是說，在所有能夠參加的比賽中都拿到獎牌，堪稱神蹟。她的世錦賽成績甚至比奧運更好：1956年墨爾本奧運會上，她獲四金一銀只有共五塊獎牌；1960和1964年倒是有六塊，但金牌數不如。

反觀拜爾絲，參加過五次世錦賽中（2017年她沒有參賽，2020年因疫情沒有舉辦），雖然獎牌很多，但其最好成績的2018年，也「只」獲得四金一銀一銅。這和拉特尼娜1962年的表現打個平手，但不如1958年的表現。因此，論單屆世錦賽的表現，拜爾絲也是稍遜一籌的。

拜爾絲平均每屆的得牌是五塊（25/5＝5），這比拉特尼娜的3.5塊（14/4＝3.5）要多，這彷彿說明拜爾絲的平均表現更好。然而，拉特尼娜參加過的四次世錦賽中的一頭一尾，相隔13年，第一次是初出道（1954）的小毛孩，最後一次是老隊員「送小隊員上馬」（1966），均非高峰期，也都只獲得一塊獎牌（團體，分別是一金一銀）。拜爾絲參加的世錦賽，跨度只有七年（2013－2019）。這樣算平均值也是不公平的。

何況，即便拜爾絲的世錦賽金牌更多，但加上奧運會的四金一銅（不算這屆），也「只有」23金三銀四銅共30塊「主要大賽獎牌」。這比拉特尼娜的主要大賽獎牌（32塊）還少2塊。當然，這次奧運會中，拜爾絲還有可能追趕（她目前的團體銀牌貢獻多少非常有爭議）。

同時也必須指出，在體操界，奧運金牌比世錦賽金牌的分量更重。

由此可見，單憑現在的成就，拜爾絲還根本不能算體操史上的「山羊」，更何來「無論表現是否參加東奧，無論表現如何，都已是體操界的 『山羊』」的道理。

至於她的退賽是否就真的對其歷史地位「至少不減分」，這還要看後續發展。事實上，一個運動員的後期表現，對歷史地位不是毫無影響的。

我當然完全同意，運動員巔峰過後即使表現變差，也不影響該運動員以前優異表現所奠定的歷史地位。比如，就沒有人因為費德勒（Roger Federer）最近幾年都沒拿大滿貫，就說費德勒的歷史成就變差了（只是喬科維奇〔Novak Djokovic〕強得變態，把他比下去了）。畢竟，不是誰都是菲爾普斯，能最後一搏還是巔峰。

但一些意外的情況，卻會損害以往成績奠定的地位。一個最好的例子就是中國的游泳選手孫楊。如果孫楊在2019年光州世錦賽後退役，光憑他奧運三金、世錦賽11金、14個大賽冠軍，還全都是個人項目冠軍，就足以令他躋身歷史男子前五。然而，一次興奮劑抗檢事件，令他禁賽六年。

這樣的污點就足以把他從「歷史最偉大」之列除名，儘管他的所有金牌都沒有被取消。類似的事件，還有網球女星莎拉波娃（Maria Sharapova）和辛吉斯（Martina Hingis）的興奮劑事件。

拜爾絲的退賽當然不能和服用興奮劑相提並論，但引發的爭議涉及「沒有勇氣」、「不能承受壓力」、「沒有體育精神」之類，同樣有可能會損害其歷史地位。希望拜爾絲能以實際行動，捍衛自己的名聲。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航