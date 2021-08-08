《從邪念到暴行》：他滿腦子想著要以活人獻祭，來拯救加州不受災難性的地震毀滅

文：克里斯・莫漢迪（Kris Mohandie）

烏有鄉：妄想中的行兇者

「這裡大部分人都都瘋了……你或許也看出了我不是完全神智清醒……」——路易斯．卡洛爾，出自《愛麗絲夢遊仙境》

在巡迴全美與一個個凶神惡煞會面的過程中，我也同時遇見了不少真的患有精神病的人，而其中最具代表性的便是赫伯．穆林。他滿腦子想著要以活人獻祭來拯救加州不受災難性的地震毀滅，在從一九七二跨到一九七三年的四個月之間，有計畫地殺死了十三個隨機對象。他的內心是如此扭曲，以至於他認為聖安德列斯斷層（San Andreas Fault）如果放著不管就會裂開、吞噬舊金山，造成千上萬人死亡，每多殺一個人，斷層就可以暫時控制住。

落網後的他被問到為什麼要殺人，他解釋說：「我們人類自古以來，就一直用殺人來保護美州大陸不受災難性的地震傷害。換句話說，這是一種兩害相權取其輕，以小型天災替代大型天災的做法。」

我在一九九九年見到的，是已經被監禁大約二十六年的穆林。他至今仍身陷囹圄，估計再無重獲自由的一日。因為一名不論殺了人或犯了什麼罪的囚犯若要獲得假釋，假釋委員會必須確認該罪犯已為其行為負起責任，表現出悔意，並要能讓委員們相信他或她有意願跟能力成為對社會有貢獻的一員。更重要的是，委員們必須知道他不會再對社會造成危害。

有關當局必須相信罪犯已經不再會對自己或旁人構成威脅，並且服刑期間的教化已經大功告成。那意味著罪犯的心靈已經痊癒，想殺人或恐嚇人的衝動已經消失殆盡，且再犯的機率是零，讓他們釋放出黑暗衝動的扭曲心理已經冰消瓦解。

嗯，至少大部分的假釋應該是這樣。但在我們居住的加州，某些政治人物似乎很能接受把一群危險的罪犯放出來，或是讓隨便誰都能未經仔細查證便順利地通過我們的邊關，進入我們的國門。拜過於寬鬆的「庇護城市法」所賜，這些政客拒絕遵守起碼的法律，不讓危險的非法人物在出獄後被馬上遣返。而這些讓政治考量凌駕於依法行政之上的政客，也沒有因為後續的犯罪潮與斑斑血跡而負起責任。

有趣的是，因為怕冤案使人枉死而支持廢除死刑的同一批政客，往往也支持過度放大的庇護政策，進而使凶嫌能留在美國繼續傷人、性侵或害命。這是一個事實。許多無辜者——包括某些警察同仁——都死在不屬於這國家的一員、但因為之前的嚴重犯罪而被捕的凶嫌手裡。我想問的是：對比死刑案件的冤案率，這類政策可接受的錯誤率又在哪裡？

好吧，我離題了。因為我不覺得穆林有機會受益於這世上如傑瑞．布朗（Jerry Brown；前加州州長）、蓋文．紐森（Gavin Newsom；現任加州州長）與賀錦麗（Kamala Harris；美國副總統）之流的政客與其政策。直到今天，穆林都還不曾符合假釋委員會的任何標準，將來多半也沒機會。這就是何以我覺得他應該要關到死，免得這社會又得面對一個在腦中的惡魔驅策下，堅決要在世間散播死亡的傢伙。

當我與犯案多年後的他對話時，他說起當年的病態心理，用的多半是過去式。但其實如今的他仍有十分嚴重的妄想——他會把責任往外推、輕描淡寫地談論自身的犯罪，並且會把他過往的妄想當成是各種「可能性」——而這種種表現，都顯示他並沒有完全放下仍在餘波盪漾的病態思想。

「我會傾向於把那看成是一次性的暴衝式犯罪。」他告訴我，很顯然又是想要大事化小，模糊掉他是個連續殺人犯的事實。他在面前的桌上用手畫著圈圈，就像是要把所有的受難者捲成一堆。對他來說那只是一宗犯罪，而不是十三條人命。

所以如果能重獲自由，那會是——我就直說了——他想破頭想得到的東西，也會是他第二次暴衝殺人的機會。要說這麼多年的光陰，會讓他的幻覺稍微弱化一點，我只能說也許吧，但我更衷心相信那些妄想，主要還是冬眠在他依舊破碎的心靈中的深淵。

在加州州立騾溪監獄的訪客室架好攝影機後，我耐心地等候起穆林出現。後來我慢慢有點坐不住了，請教了一位監所同仁，我想知道他何時會被帶來受訪。沒想到搞了半天，靜靜坐在我旁邊那個弱不禁風還缺了門牙、髮際線明顯後退且戴著一副厚重圓形老花眼鏡的小男人，就是穆林！

他就是這麼沒有存在感。僅僅五呎七吋高（約一百七十公分）的身高與大約一百四十磅（約六十三公斤）的體重，穆林不起眼的程度就像個布景，就像個沒有什麼可期待、也沒有哪裡要去，只能在自己腦裡胡思亂想的傢伙。他就這樣默默地在訪客室裡東張西望，找尋著遍尋不著的目光焦點。

他連眼睛該看哪兒都不曉得。

他接著帶領我進入他驚人的黑暗扭曲內心世界一遊。即便是事隔二十年的現在，那場訪問的印象都還偶爾會爬進我的心中。每當我聽說有隨機殺人案可能涉及之前的某名凶嫌——不同的受害者，卻都顯然命喪於同一個罪犯，一個選擇受害者沒有特定模式，且手法往往邋遢、瘋狂且毫無條理的罪犯時——我就會馬上想起穆林。

我會想到一個可怖的現實：外頭還有個就跟穆林一樣的人，正準備朝著無辜的獵物撲上去，而我們每個人都可能是那個獵物，都隨時隨地可能莫名其妙死在一個精神異常的凶嫌手裡。其實我們每個人，都帶著幻覺活在這個世上，我們都以為自己控制著身邊的一切，都以為只要自己平常小心一點，我們跟我們摯愛的家人都可以平安度日。但事實很多時候並非如此。

妄想者的心靈，特別是那些會聽從想像的聲音命令、在徵兆的提示下去作案，或是會因為虛無飄渺的韻律帶動，一時興起去殺人的，在本質上是一種令人惶惶不安的存在，因為你基本上無法對這些殺人者是怎麼個瘋狂法理出一個頭緒，至少用他們大腦以外的正常邏輯是沒有辦法。不同於較有條理的殺手像泰德．邦迪獵殺女性，或是像傑佛瑞．達莫受男性與少年吸引，真正陷入妄想的凶手如穆林之流，會經常沒有特定的行凶標準，很多人死於他們之手，只是不巧在錯的時間出現在錯的地方。

這並不是說邦迪或達莫精神很正常，都沒有苦於任何心理的扭曲，但穆林是真心相信自己受到了外在力量的指引，也相信自己是真的為了某種大我的公益在殺人——這是典型陷入深層精神錯亂的妄想人格。邦迪與達莫型的凶嫌也往往有秉性上的異常——他們的自我認知與世界觀都有病態之處。但相對於邦迪與達莫型的人物會特別看重對人的支配、優越感、獵殺、變態的自我滿足等元素，穆林型人物則是為了自身以外的理由殺人。

用一種冷靜不帶感情的語氣，穆林對著同在監獄中坐著的我總結了一切。他解釋了何以殺人的是他，但該受譴責的是別人：「我相信我也是某種受害者，是我的家人與朋友對我進行了某種掃興的虐待狂巫術，讓我變得過於天真、變得容易受騙上當而不夠成熟，然後……就造成了我去殺了十三個人。」

掃興的虐待狂巫術，我心想——沒有這種東西好嗎。你表現出的就是精神異常，而你發明的這個詞語，只是精神錯亂的你用個人語言癖好堆砌出的胡說八道。這用語正好坐實了你符合典型的思覺失調和其他精神病症狀。

穆林於一九四七年四月十八日生於加州的薩利納斯（Salinas），那是美國一個漂亮到不行、有著「世界沙拉盅」（Salad Bowl of the World）美譽的地方，主要是那裡有著年產值高達二十億美元的農業，供應全美八成的萵苣與朝鮮薊。距離太平洋只有一步之遙的薩利納斯位於舊金山南方一百英里處，還是約翰．史坦貝克（John Steinbeck；一九六二年諾貝爾文學獎得主）的出生地。

穆林的生日很諷刺地，也或許是像是預言一般地，正好是一九○六年灣區大地震的四十一週年，那在當時是一場芮氏規模七點九的大災難。猛烈的搖晃一路從洛杉磯到奧勒岡州南部，都可以感覺得到。

舊金山市政府倒塌了，路面電車在尖銳的煞車聲中停下，整座城市很快就陷入了一片失控的火海，一燒就是四天。大約四平方英里的市區遭到夷平；逾二十八棟建築被毀，高達三千人殞命。

這場加州大地震是穆林心靈熔毀的關鍵。也許是他誕生在這場災難性的地震週年，已冥冥之中預示了後來的妄想與殺戮。

他很懂禮貌，完全不缺朋友，高中時代他什麼運動都參與，同學們甚至票選他是將來最有可能出人頭地的同窗。但很可惜的是他將終生與成功二字無緣。就如同許多前途無量的個體都最終毀於心理疾病的摧殘，穆林也很快就會病入膏肓地陷入心病中而無法自拔。

他的爸媽嚴格歸嚴格，但程度上並沒有太過分。他們一家就是郊區一個家教甚嚴的普通天主教徒家庭。在穆林的早年生活中，我們看不出什麼他將成為殺人狂的異狀。但這也算正常；不少人都是到了接近二十歲或滿了二十歲之後才顯現出精神疾病的徵象。

此後穆林人生中的好幾次事件，似乎都在他墜落深淵的路上推了一把。首先，就是他高中時代最好朋友迪恩．李察森（Dean Richardson）車禍身亡。事情即便過了三十四年，坐在監獄裡跟我講話的他仍難掩內心的激動。聽著他講述當時的事發過程，你可以看到他起皺紋的嘴唇因為失去摯友的傷痛而顫動，也可以看到純然的悲慟川流過他老邁的面容。

一九六五年的九月，穆林與李察森已經是相交兩年的好友，高一跟高二兩年他們幾乎天天泡在一起。

「他怎麼會發生那種事情？是他邊喝酒邊開車，還是單純走霉運？」我帶著幾分算計這麼試探性地追問，我知道穆林後來會成為那副模樣，跟生命中的這段劇變脫不了干係。

穆林輕聲談起了那場車禍，他的眼睛一會兒飄向天花板，一會兒飄向地板。

「他撞到了什麼？」

「一大團樹，然後像乒乓球一樣彈開。」

「那有影響到你嗎？」

「喔，何止影響，我簡直是撕心裂肺，撕心裂肺……若算掉的眼淚，我這輩子就是那一次哭得最兇。簡直是山洪暴發。那是我內心的小洪水。」

他緊緊地抿住嘴唇，像是很努力在忍住更多的眼淚，然後他前言不對後語地胡說八道了一番，才又返回到貫穿我們對話的主題：自由。

「我沒結過婚，所以我想要給自己第二次機會……就算他們放了那些墊子腳鐐在我的腳踝上，也在我的脖子上，但只要他們願意給我第二次機會，我確信我可以證明自己八九不離十也是個守法的好公民，我只不過是在人生的某個點上越了過那條線，進入了完全的瘋狂之中，當時的我徹底失控成另外一個人。」

我一邊聽一邊點頭來給他肯定，我知道不論他說出口的東西有多天馬行空，我都必須要「按捺」好他，這樣我才有機會得到我跑這一趟，最想要得到的真相，那就是像赫伯．穆林——我口中的小赫（Herb）——這種人是被什麼動機上緊發條。

但這就代表我得多花點時間。

「也許你可以跟我說說，你覺得這一切是怎麼發生的？還有你在犯罪過程中的心路歷程？」

「我沒辦法帶你重複一遍當時的心情，因為我已經不想『重回舊地』了。你知道的，我覺得那段人生已經是過去式了。不去談當時究竟發生了什麼，也算是對死者的一份尊重吧。我希望他們現在都好好的。」

但很顯然我們還是得在「舊地」待上一會兒。

在李察森死後，穆林陷入了憂鬱，並開始使用少量的大麻與大量的LSD（迷幻藥），而我們現在都知道，這些物質會加速原本就有精神疾病體質的人發作得更快也更嚴重。調準頻率、撥開開關、開始墮落。有的人這樣嗨上去之後，就再也沒下來了。

他打著零工，嘗試從軍但沒有成功。他還在性傾向上產生了疑惑，開始偶爾跟一名同性友人搞曖昧搞到床上。這一點也造成了穆林內心的崩解，因為他真的愈來愈搞不清楚自己是誰，等著他的又是什麼樣的明天。然後就是他開始幻聽，他開始覺得腦中那些聲音真的來自他的雙親、朋友、街坊。他開始進進出出精神治療機構，並會儀式性地點菸灼燒自己的陰莖。

一九七二年九月，穆林搬回了他爸媽在聖塔克魯茲的住處，並開始停止服用那些多少舒緩了他腦中瘋狂念頭的藥品。他在一個月後找了份餐廳跑堂小弟的工作，但他的狀況也在此時急轉直下。他開始在他腦中聽到父親的聲音，要他去殺人。

也就在大約這段時間，一名搞怪的灣區科學家對全球發表了加州將於數月內遭到大地震重創的預測。像這種自封科學家的信口開河，一般人都只會當笑話聽聽而不會放在心上，但穆林卻視之為行動的召喚。他必須要有所回應——事實上，他內心的聲音已經下令。他的第一次殺戮已經迫在眉睫。

書籍介紹

本文摘錄自《從邪念到暴行：跟蹤騷擾、人質挾持、校園槍擊、無差別殺人，鑑識心理學家的當代犯罪診斷書》，臉譜出版

作者：克里斯・莫漢迪（Kris Mohandie）

譯者：鄭煥昇

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（成人商品、實體商品、限定商品不包含在內，不得與其他優惠併用）

來自人性陰暗深淵的聲音，隨時在我們身邊耳語——

「想要有能力控制一切」、

「想要受人敬畏恐懼」，

「想要自己的所作所為被全世界永遠記得……」

是什麼讓潛在的邪念升級成暴力的罪行？

又有什麼辦法能避免我們成為這些暴行的犧牲者？

血洗拉斯維加斯音樂節的槍手犯案後旋即自殺，

沒有任何線索能解釋他為何奪走五十八條人命；

跟蹤狂持槍掃射辦公室導致七人死亡，

卻聲稱被他騷擾四年的女子該為這起慘案負責；

男大學生在校園周圍無差別殺傷二十名路人，

作案前上傳影片宣稱「因為沒有女生看得上我」……

近年許多手法最駭人聽聞、死傷人數最高的暴力犯罪事件，背後充滿令人費解的謎團：歹徒身上找不出符合常理的動機，犯案時不試圖掩人耳目，反而還希望得到注意。他們不是為了「利益」或「情感」等常見動機鋌而走險的一般罪犯，卻也不是心神喪失、行動毫無理由的狂徒，他們渴望的是：自我的權力、他人的恐懼、大眾的注目。

然而，內心懷抱這些渴望的人為數眾多，因而失控犯罪的卻是少數中的少數，究竟是哪些情境與條件催化了他們心中的邪念，促使他們犯下恐怖的暴行？

本書作者克里斯・莫漢迪是資深的鑑識心理學家，長年任職於洛杉磯市警局行為科學小組，專長是犯罪側寫、反情報偵蒐與人質協商，他不但曾經當面訪談獄中的連環殺手、校園槍擊犯與恐怖攻擊策劃者，研究他們的心理狀態和作案過程，更多次在槍手挾持人質、嫌犯飛車逃逸等迫切危機發生的當下，現場協助警方評估威脅層級與應對策略。

他回顧了生涯中所接觸的十餘起重大案件，類型聚焦在跟蹤騷擾、人質挾持、妄想型罪犯、校園槍擊、無差別殺人與恐怖攻擊，其中犯罪者的共通點是以暴力手段表達信念、爭取關注，藉由造成他人恐懼而宣示自己的權力。他分析凶手如何形成扭曲的世界觀，又是在什麼樣的情況下將想法付諸行動，也探討一般民眾與執法者應該對哪些跡象抱持警覺，以避免下一樁暴力犯罪的悲劇發生。

Photo Credit: 臉譜出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航