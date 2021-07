文:魚仔

相信Friends with benefits(FWB)對很多人來說已不是一個新詞語,而這種關係亦被視為其中一種休閒約會(casual relationship)。FWB顧名思義指那些「互惠互利的朋友」,是一種帶有性關係的友誼。他們比起普通朋友多點激情,亦比浪漫愛情少一點責任,因而吸引了不少人願意展開一段FWB的關係。但亦有人疑惑究竟這種似有似無的關係是否能維持下去的呢?的確,根據愛情三角理論,FWB缺少了愛情其中一種重要的元素——承諾;若一段關係沒有了共同承擔的責任或對雙方對戀愛的承諾,這段關係便更容易無疾而終。即便如此,為何人們仍選擇開展一段FWB的關係呢?

FWB的七大種類

首先,我們先來了解一下這種關係的特徵。學者Mongeau et al.在2013年透過分析FWB伴侶的社交生活、互動及雙方期望等總括了七個Friends with benefits Relationship(FWBR)的種類:

真心朋友(true friends):最典型的FWBR,亦被公認為友好及安全的性伴侶。指雙方本來是好朋友,但也會透過偶爾的性生活來維持關係。社會上很多人會形容他們雙方的關係只為真心朋友,但學者亦認為這種現象屬社會期許誤差(social desirability bias),即指受訪者會回答他們認為合乎社會規範或大眾認同的答案以維持正面形象,所以此結果並不完全準確(Stein et al, 2019)。 純性伴侶關係(just sex partners):這些人只依賴性需要來維持友好的關係,雙方會則重於關係中的「利益」,而不太重視友情的建立。 網絡關係主義(network opportunism):這些人介乎於真心朋友和純性伴侶關係中間,他們大多擁有共同的社交圈子,也只會維持有限度的友誼。他們是類似「備胎」的存在,(大多會在酒精影響下)在雙方當晚沒有性伴侶的情況下滿足對方的性需要。 轉變成功(successful transition in):指雙方自願並成功地由FWB轉變成愛情關係。 不自覺轉變(unintentional transition in):指雙方不自覺地由FWB轉變成情侶,他們開始這段關係前並沒有打算成為情侶,屬順水推舟的愛情關係。 轉變失敗(failed transition in):指其中一方/雙方曾嘗試由FWB轉變成情人,但因為不同因素以至轉變失敗;即使如此,他們往後亦會維持性互動的關係。 從情侶到FWB(transition out FWBRs):指由一段已完結的愛情關係轉變成FWBR,並繼續以FWB的名義維持性互動的關係。

到底選擇FWB的人抱有甚麼心態呢?

學者Hughes et al.(2005)發現了人們選擇開展這段「友誼」的五大動機,當中包括:迴避責任(avoidance)、性(sex)、關係簡化(relationship simplicity)、情感連繫(emotional connection)及渴望FWBR(wanted FWBR)。

而在其後的一篇研究中,發現不論是以上那一種類型的關係,「性」是最普遍的動機,藉此證明了大部分的FWBR都依賴「性」來維持關係;其次就是「情感連繫」,亦指人們渴望從關係中得到一種聯繫感或與別人的親密感覺(Stein et al., 2019)。學者們解釋,這個結果可能與人們的內在動機(intrinsic motivation)和外在動機(extrinsic motivation)有關。選擇「性」的人大多以維持性生活來達到即時滿足,屬內在動機的自賞行為。而「情感連繫」則大多應用於「真心朋友」或有意轉變成愛情的FWBR中,他們渴望從對方身上得到更長遠的親密感,屬外在的額外獎賞;因此這些人更容易對FWB伴侶產生愛意,更容易「沉船」。由此可見,不同人的動機能反映他們較偏好那類型的FWBR,也會影響他們在這段關係的最終發展。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

你的戀愛態度怎樣影響FWB的關係?

心理學家John Alan Lee(1977)提出了愛情色輪模型(The Color Wheel Model of Love),指出愛情和顏色是相似的,除了紅、藍、黃的三原色外,不同顏色的互配可以演變出更多的顏色,亦相似於不同的戀愛模式。其後,Clyde Hendrick及Susan Hendrick(1986)根據此理論緝寫成一套Love attitudes scale來研究人們的戀愛態度。其中愛情的「三原型」分別是友伴愛(Storge)、情慾愛(Eros)和遊戲愛(Ludus)。

「友伴愛」:是較著重友好關係的戀愛態度,他們會由朋友開始循序漸進,慢慢產生情意,雙方亦較重視一起互相成長的過程。這些人較少依賴「性」的動機展開FWBR,所以在這類型的「友誼」中,雙方較著重友誼的建立,而性關係則會在較遲的階段開始。

「情慾愛」:是較浪漫的戀愛態度,他們不但渴望伴侶能滿足他們的性慾,亦對關係上的種種相處帶有強烈的感情。這些人會希望FWBR能轉變成真實的戀愛,所以若然最後這段關係轉變失敗,他們會選擇放棄整段友誼。

「遊戲愛」:是一種以帶有玩樂心態的戀愛態度,他們不熱衷於雙方的感情建立,不希望過度投放時間和責任,他們往往最享受這種關係帶來的快感。因他們能清楚劃分自己對「性」和「責任」的界限,所以他們不會投入太多個人感情予FWBR以至無法抽身,這也能解釋為何他們較容易展開並維持一段長遠和友好的FWBR。

總結

此文章主要以心理學的角度探討FWB的各種特徵及行為動機,但一段關係總比科學理論或研究複雜得多,當中亦需要更多的決擇和溝通。若你已展開一段FWBR,並希望維持一段長遠的關係,你應該與對方好好溝通,確立雙方的期望及定立基本原則,以免產生不必要的誤會及傷害。若你正考慮展開一段FWBR,你也應該衡量自己的能力及需要,思考自己能否接受FWBR中的不穩定性,不要因為一時的慾望而衝動行事。沒有一段關係是適合所有人的,但是開始任何關係前,我們也需認真考慮自己所需,避免做出令自己後悔的決定啊!

