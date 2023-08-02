美國晶片制裁衝擊，中國上半年半導體進口額年減22%，科技業壓力山大

（中央社）美國去年對中國實施全面晶片出口限制令，相關衝擊影響逐漸浮現。中國政府海關數據顯示，今（2023）年上半年半導體進口額年減22%、晶片製造設備進口年減23%，中國科技業所承壓力加大。

《華爾街日報中文網》1日報導，美國去年實施全面晶片出口限制，目的為了遏止中國在人工智慧（AI）、超級運算等尖端產業的發展空間，這些制裁對於中國科技業構成強大壓力，企業表示難以獲得關鍵零組件、機械設備；中國境內開發替代品道路也面臨重重阻礙。

中國政府海關數據顯示，今年1至6月，半導體進口額年減22%、晶片製造設備進口年減23%，延續去年下降趨勢。

中國半導體進口降幅多來自於主要晶片製造地，今年1至5月，中國晶片進口降幅約40%來自台灣；三星電子、SK海力士等韓國廠商約占降幅1/3。

報導提到，中國半導體進口下降可能也涉及其他因素，包括全球需求疲軟、中國經濟放緩。在這些不利條件下，中國政府仍大舉投資國內科技業，以求實現自給自足，不過這需要時間才能見到成效。

再者，中國缺乏製造最先進製程晶片的能力，供應鏈關鍵要素則由美國和其盟友控制。由於無法獲得最先進製程晶片，中國AI研發者在這一領域競爭有落後風險；其他中國公司在獲取零組件方面也有挑戰。

中國存儲晶片製造商長江存儲6月底曾敦促供應商展現「誠信」，交付已購買的機械組件；長江存儲是美國規定不得從美國或其盟友處獲得出口產品和技術的公司之一。

在美國晶片制裁帶來的衝擊逐漸浮現同時，一些公司正從中國加速建立國內晶片產能的過程中獲益。荷蘭曝光機製造商艾司摩爾（ASML）公布數據，第2季收入增加27%，得益於其對中國的銷售。

艾司摩爾執行長韋尼克（Peter Wennink）表示，中國成熟製程不受制裁令影響，其在這方面的製造設備需求在未來幾年有很大的可持續性，中國公司持續投資、興建新廠，以減少對進口晶片的依賴。

此外，美國拜登（Joe Biden）政府正在考慮進一步限制措施，包括收緊對中國AI晶片出口。

智庫戰略與國際問題研究中心（Center for Strategic and International Studies）高級研究員班森（Emily Benson）認為，這些管制措施是否仍然成功、是否無意中加速了中國的本土化努力，有待觀察。

中國限制半導體材料出口進行反制

中國宣布管制涉及高階晶片製造的材料「鎵、鍺」，《華爾街日報》分析，中國一方面欲報復美國等國家對晶片製造設備的出口限制，另亦藉此措施作為與美國談判的籌碼。

中國商務部7月3日宣布，基於維護國家安全和利益，將自8月1日起，對「鎵、鍺」2項涉及半導體的相關材料實施出口管制，根據公告，出口商必須向中國商務部提出申請，並報告海外買家的詳細資料，經許可後才能出口。

《華爾街日報》指出，美中在人工智慧、量子計算、清潔能源等領域競爭激烈，美國、荷蘭接連祭出晶片製造設備出口限制新規，以打擊中國半導體產業。產業內部高階管理人員認為，中國擬藉由限制材料措施作為報復手段。

「鎵、鍺」等金屬是半導體、5G基站、太陽能板的關鍵物件。鎵被廣泛應用在電動車、手機充電器，以及商業和軍事設備。

根據美國地質調查所（US Geological Survey）數據，2018至2021年，美國53%的鎵自中國進口，2019年美國對中國的鎵課徵更高關稅後，進口量下降。

「關鍵金屬研究機構」（Critical Mineral Institute）董事會成員尼爾（Alastair Neill）表示，中國這項措施將對半導體產業產生立即連鎖效應，特別是「高效能晶片」。

《華爾街日報》也提到，由於中國商務部的公告並沒有提到具體細節，意味北京仍欲以此新措施，作為與美國的談判籌碼。

此公告發布的時機點，是在美國財政部長葉倫（Janet Yellen）計畫6日訪中、會見中方高層之前；此外，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）也預計在未來幾個月，前往中國訪問。

顧問公司「歐布萊特石橋集團」（Albright Stonebridge Group）的中國和科技專家崔歐洛（Paul Triolo）分析，此措施讓北京能夠依地緣政治考量來做決策，並能針對個別公司、或是特定產業的更多部門進行打擊。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航