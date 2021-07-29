中共加大力道監管補教、科技龍頭，A股三大指數跳水蒸發4兆人民幣

中國監管力道又再度加強，補教、科技業成為點燃中國股災的導火線。中國政府表明，未來教培機構一律不得上市融資，更不可以有「外資參與」控股或參股，引發市場對於該教育產業的憂慮。

再加上日前對於騰訊音樂、滴滴出行的種種監管舉措，中國面臨外界質疑將淡出資本自由市場，造成投資人恐慌，中國A股指數跳水、數日喪失逾4兆人民幣。

專家指出，中國一方面需要面向自由的資本市場，二來又必須調整經濟衰退，可能導致資金外逃的風險，「開放」與「監管」的兩面矛盾下，勢必將會面臨到更多挑戰。

A股三大指數跳水，2天蒸發4兆人民幣

近日中國股市面臨風暴，造成中國投資人恐慌，中、港股市自上週四以來，已蒸發近1.5兆美元（約新台幣42.4兆）；另《彭博資訊》報導，A股三大指數加速跳水，2天已蒸發掉逾4兆人民幣。

市場人士分析，A股重挫有四大重災區，包括：人民幣貶、外資逃、公募贖、私募減倉等，其中，最近3個交易日，北向資金累計淨賣出超210億元人民幣（約903億台幣）。《CNBC》引述投資機構Bespoke Investment Group分析師表示，自金融危機以來，恆生指數從未出現如此下跌情況。

中國股市分為人民幣普通股票（A股）、人民幣特種股票（B股）及在香港上市的H股。而中國兩個交易所，分別為上海、深圳交易所。A股市場的參與者為中國境內合格投資人，外國投資人若要參與投資則需取得資格；B股的參與者則無限制。

不過，隨中國證監會於昨（28）日 晚間與數家外資舉行線上會議，試圖穩定中、港股市。今（29）日在中國官方護盤的消息傳出後，中國股市三大指數開高震盪，盤中半導體、新能源、稀土等類股帶頭上漲，才收復部分失土。

中國大動作穩定股市，《華爾街日報》引述知情人士說，當時中國證監會主席易會滿、副主席方星海與包括高盛集團（Goldman Sachs Group）和瑞銀集團（UBS Group）在內的跨國銀行、投資公司的代表進行了會談，也出席了在北京召開的這次閉門會議。

本次會談結束後，中國官媒體迅速發表一系列看法樂觀的文章，幫助在紐約和香港上市的中國科技公司股票跳漲，拉動大盤走高，才收復了近期部分急劇下跌的失地，化解持續崩跌的危機。

據聞方星海告訴與會者，中國最近一些行業的公司實施的整頓是為了解決這些行業存在的問題，他還特別指出中國無意和全球市場脫鉤，特別是與美國。

一部分市場人士卻直指，由於中國監管政策落地他國，導致部分行業公司的主業經營面臨不確定性，引發市場擔憂，而未來這種監管壓力在短期內也不會改變。

這股監管負擔，正使外資機構正在加速逃離中概股，包括知名的投資人凱瑟琳．伍德（Cathie Wood），執掌的方舟投資（ARK Invest）正在加快了逃離中國股票的步伐。該機構旗下的ETF，今年2月對中概股的投資比例為8%，直至今日只剩下0.32%。

中國憂資金外逃？整頓補教業禁外資參與，暗示科技業監管再收緊

教育、科技業成為本次股災的導火線，《華爾街日報》引述中國媒體報導，中國政府的新規定要求學校以外的培訓機構統一登記為非營利性機構，並且明確標示收費標準。

而此類機構一率不得上市融資，更不可以有「外資參與」控股或參股，最後具體指出，校外培訓機構不得佔用國定假日，種種限制引起投資人對其前景感到憂慮，大量拋售該股股票。

同時，中國監管機構亦責令騰訊音樂（Tencent Music）解除網路上音樂獨家版權並對其不法處以罰款。早在這之前，已有一系列監管措施出爐，外界直指當局正限制中國科技業巨頭，如電商巨頭阿里巴巴集團（Alibaba Group）；螞蟻集團（Ant Group）以及線上叫車公司滴滴（Didi）。

《華爾街日報》引述花旗的分析師表示，中國最近的動向說明，一些中國各行業控制加重；海外上市的限制也可能日益嚴格，尤其又以科技公司首當其衝。說明了，最近補教業、音樂娛樂業，正是在這上述前提中受到波及。

由於中國科技業受到北京關注，已經中國市場指標指數，推向熊市邊緣，投資人的恐慌情緒也逐漸蔓延，中國官媒昨日急出手安撫民心，強調不存在系統性風險，大跌的情況不會持續。

為了遏止中國面臨經濟衰退的傳聞，國務院副總理劉鶴出席中小企業高峰論壇時特別表示，中國正在努力平衡發展和安全。他稱，這樣做意味著保護競爭和消費者，並且特別點出這對中小企業有利。

這些舉措，不得不使人聯想到中國前陣子大動作「全面降準」，釋放資金約人民幣1兆元（合1540億美元），無差別對各行各業進行放貸輸血的舉動。

中國一方面需要面向自由的資本市場，二來又必須調整經濟衰退，導致資金外逃的風險。如今面臨抓大放小的兩難，又逐漸落入開放與管制的窘境。《關鍵評論網》日前採訪台經院研究員邱達生表示，中國經濟明顯出了問題，中小企業受疫情衝擊嚴重，比外界想像更嚴重。

他強調，為了遏止因中小企業倒閉，導致國內持續惡化的失業率；又必須防止美國升息的衝擊，減緩資金大舉流出的傷害。因此可預見的未來，中國在開放與監管的抉擇中，將面臨更多艱難的挑戰。

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核稿編輯：翁世航