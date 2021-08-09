《黑手》：攻佔西方忽略的聯合國部門，中國一手打造容不下台灣的國際空間

文：克萊夫・漢密爾頓（Clive Hamilton）、馬曉月（Mareike Ohlberg）

把聯合國中國化

中國是聯合國安理會常任理事國，在習近平時代更大力擴張其在聯合國的影響力。中國採取「農村包圍城市」的戰略，在邊緣地帶逐漸累積實力後再挑戰既存秩序。最明顯的例子是中國在聯合國人權理事會中批評「西方」的人權概念，提倡「有中國特色的人權觀」，要其他國家來讚美中國的人權紀錄。本章後面將詳細討論這一點，但還有很多地方可以看出中國在聯合國的影響力真的越來越大。

成立於1964年的G77代表發展中國家在聯合國的利益，中國雖然不覺得自己是G77的成員，但經常與之合作。如今G77的成員國數目已增加到一百三十四國，占聯合國會員總數的70％，這麼多國家就是中國搞合縱連橫的一大臂助。雖然G77國家未必一致投票，但中國往往可以動員到足夠的數量，為它在聯合國各組織中發聲。

聯合國十五個專門機構中有四個現在由中國公民主管，分別是糧農組織、國際電信組織、國際民航組織、聯合國工業發展組織（相較之下，美國、英國和法國各只有一個）。

北京還實質掌控了西方國家忽略掉的聯合國重要部門。其中之一是聯合國經濟和社會事務部，這個部門的業務幾乎無所不包，從「永續發展目標」到聯合國各種會議和峰會結論的後續執行。部長劉振民曾任中國副外長，他還是聯合國秘書長的網路治理顧問。一位歐洲外交官形容這個部門是「中國的地盤⋯⋯每個人都知道，每個人都接受」。

經濟和社會事務部與中國機構緊密合作，把一帶一路放進聯合國的議程中。其下的經濟及政策司正在執行一項重大計畫，把一帶一路跟聯合國的永續發展目標搭上線，此項計畫包含在備受注目的「永續發展議程」裡面。有荷蘭智庫指出，中國正在利用聯合國「把其國內利益變得國際化和正當化」。

一堆聯合國機構如世界氣象組織、國際勞工組織、國際民航組織、國際電信聯盟等都簽署了一帶一路協議，讓中共可以宣稱一帶一路是全球性的倡議，而非單單只是中國的想法。

2016年9月，聯合國開發計畫署率先和中國簽下諒解備忘錄。前紐西蘭副總理暨聯合國開發計畫署署長海倫・克拉克盛讚一帶一路是「經濟發展的強大平台」，以及「永續發展目標的重要觸媒與加速器」。在這份備忘錄之後，聯合國開發計畫署和中國政府在2017年5月簽訂了合作行動方案。聯合國開發計畫署強調它「讚賞中國政府落實一帶一路倡議的行動，認可中國以身作則領導，重申聯合國願意支持中國的努力。」

聯合國秘書長安東尼歐・古特瑞斯，也在2019年北京一帶一路國際合作高峰論壇開幕式上盛讚一帶一路。（陪同他前往與會的是副秘書長劉振明。）古特瑞斯讚賞中國是「國際合作和多邊主義的中流砥柱」。

中國也對聯合國六大機構之一的經濟社會理事會施加影響力——中國是在1971年成為該機構會員。身為經濟社會理事會之下的非政府組織認證委員會成員，中國藉此阻擋它認為不友善的組織。中國阻擋「保護記者委員會」被認證為NGO達四年之久。（直到美國要求要全體表決才解決問題。）中國也試圖撤銷德國「受威脅群體協會」的諮商地位（consultative status）。相較之下，中共外圍組織如中國和平發展基金會，則輕易地通過了認證。

北京還經常利用認證程序來要求NGO的網頁拿掉北京不喜歡的東西，要求它們必須把台灣稱為「台灣，中國的一省」（Taiwan, Province of China）。這種要求對所有NGO一體適用，不管那個組織和中國有沒有關係。有一個NGO告訴「人權觀察」說，中國抱怨該組織官網上有關於諾貝爾獎得主劉曉波的訊息，但該組織拿掉一些「得罪人」的內容後還是被中國拖延認證，因為中國要他們提供一些訊息，而他們不答應；提供這些訊息恐怕會危及在中國的消息來源。

2015年，聯合國在紐約和日內瓦的總部開始禁止台灣國民進入，台灣外交官如果只持台灣護照的話也不准入內。不管這是出於北京的要求還是聯合國自己超前部署，都表示中國正在成功地抹殺台灣作為主權國家的事實。聯合國的解釋是，聯合國只接受會員國核發的文件。（台灣自1971年被中國取代後就不是聯合國會員。台灣數度申請重新加入都被拒絕。）

台灣核發的文件在實務上通常是被接受的，但台灣所發的身分證明文件越來越容易被拒絕承認。2017年，一群台灣學生被拒絕進入聯合國日內瓦總部參觀聯合國人權理事會會議。他們被要求出示「台胞證」，也就是中國官方發給台灣人到大陸的證明文件。2018年，有一名記者出示了台胞證還是進不去，她被要求拿出中華人民共和國的護照。

還有人是在中方命令下被驅逐出聯合國大樓。前聯合國秘書長吳紅波在中國國家電視台上承認，他曾利用職權所便，在2017年4月把參加原住民論壇的世界維吾爾代表大會主席多里坤・艾沙從聯合國大樓趕出去，儘管多里坤是經聯合國認證的NGO代表。多里坤在毫無理由之下被趕出去，不准再進入大樓。

把台灣趕出國際舞台

北京已成功地施壓西方許多公司，把台灣這個有二千三百萬人的國家當成中國的一部分。

2019年，北京積極拉攏仍然承認台灣的國家，在短時間內就讓幾個國家和台灣斷交。中國長期拒絕讓台灣加入世界衛生組織，此舉阻礙了全球一致對抗疾病。在2003年SARS期間，台灣衛生單位要取得此一危險疾病的相關資訊，居然只能透過美國疾病管制暨預防中心裡面的聯絡人。等到SARS在一家醫院（和平醫院）爆發後，世界衛生組織才三十一年來第一次派出專家到台灣。

經此事件之後，台灣偶爾能在中國允許之下參與世界衛生組織。而在2020年初新冠肺炎爆發後，世界衛生組織還是在北京堅持下不准台灣參加會議，與其他受疫情影響的國家討論。中國外交部宣稱中國會告訴台灣，關於這個傳染病台灣所必須知道的訊息。而台灣外交部則說中國所傳達的資訊極為有限而且不夠及時，以致台灣防疫工作出現困難。

同一時間，《日經亞洲評論》報導有一位身在北京的外交官提到「中國和世衛組織的關係非常緊密。」中國是世衛組織第二大經費來源國。《自然雜誌》也曾報導，世衛組織和中國的關係在陳馮富珍擔任秘書長期間（2006－2017）特別緊密。（有傳言說陳馮富珍爭取要當香港特首，但北京選了林鄭月娥。）

在新冠肺炎危機中，世衛秘書長譚德塞遭到批評，因為他支持北京最初對旅遊警示的抵抗態度，還讚揚習近平的處理方法。（習近平夫人彭麗媛是長期的世衛親善大使。）

蔡英文在2016年當選台灣總統後，北京為了懲罰台灣人選了一個中共不喜歡的政治人物，於是阻擋台灣參加世界衛生大會。日內瓦的世界衛生大會連續數年不讓台灣記者去採訪。加拿大籍記者胡玉立也被禁止採訪2016年在蒙特婁召開的聯合國國際民航組織大會，因為她為台灣中央社工作。

台灣的紅十字會不只被世衛組織拒於門外，也不被急於向北京靠攏的國際紅十字委員會所承認。2019年3月，國際紅十字委員會和中國某商會簽定協議，「通過資源共享、經驗互鑑⋯⋯共同致力於為在複雜地區和高風險地區開展經營活動的中國企業提升安全治理能力。」委員會的駐中特使白良（Jacques Pellet）在中國環球電視網上面，盛讚中國對人道援助的貢獻。

在超過一百萬少數民族被關入集中營的新疆，國際紅十字會和中國紅十字會共同推動了一項創業計畫。雖然該計畫的成果也許對某些人確有幫助，但國際紅十字會在新疆出現，有為中共政策背書之嫌，這些政策可以說是在當地實行文化滅絕的反人類罪。

北京對台灣趕盡殺絕，是要讓世界清楚知道台灣屬於中國。其目的既是要恐嚇台灣，讓台灣人了解不遵從中共的旨意會有什麼後果，也是要讓國際社會不敢反對中國統一台灣、甚至武力犯台——這是中共內部的鷹派長久以來的主張。

相關書摘 ▶《黑手》：「一個機構兩塊牌子」，充分展現中共統戰工作的隱蔽性

書籍介紹

本文摘錄自《黑手：揭穿中國共產黨如何改造世界》，左岸文化出版

作者：克萊夫・漢密爾頓（Clive Hamilton）、馬曉月（Mareike Ohlberg）

譯者：梁文傑

中國共產黨決心要以其自身的形象來重塑這個世界。該黨對民主沒有興趣，只在意要跟西方進行激烈的意識形態鬥爭，將世界予以分化為兩個陣營：一個是可以爭取過來的對象，另一個則是敵人。許多政治與商業菁英已經被他們拉過去了，其餘的人還在考慮是否要接受與魔鬼交易。

透過巨大的經濟實力與秘密的影響力工程，中國正在削弱全球性的組織、積極買收個別企業、威脅從藝術到學術的表達自由。在此同時，西方國家的情報組織則越來越擔心中國對各國資訊設施的入侵。

《黑手》一書結合了詳盡的研究與獨特的洞見，揭穿中國共產黨試圖顛覆世界的計畫，以及該黨對民主所造成的威脅。我們已經忽略太多警訊，是時候要清醒過來了。

Photo Credit: 左岸文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航