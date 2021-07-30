陰魂不散的long COVID-19：我們遲早要面對新冠肺炎長期後遺症

COVID-19痊癒者，恐難逃「記憶力變差、認知功能衰退、大腦像一團濃霧一樣渾沌不清」等後遺症

最近英國的統計顯示，曾罹患COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的人，在已經測不到病毒一段時間後後，有憂鬱症狀的比例（30％）仍是未曾感染者的一倍以上。種種證據顯示，COVID-19會帶來一定比例的長期後遺症，除肺部纖維化、心肌受損外，大腦皮質與其他腦神經系統也很容易受COVID-19引發的「免疫風暴」影響。

COVID-19症狀嚴重時的免疫風暴，會影響身體各個器官，病毒量消退後，研究人員有時仍會發現某些「細胞激素（cytokine）」。這表示，某些自體免疫反應還在進行，沒有停止或回到基準點（baseline）。記憶力變差、認知功能衰退、大腦像一團濃霧一樣渾沌不清，是病患「復原（sufferer）」後常見的抱怨。在COVID-19一年後，仍有40％的人覺得他們並沒有完全康復。

陰魂不散的long COVID-19：無法僅靠影像學檢查

這些病毒消退後的長期症狀，稱為long COVID-19，陰魂不散地繼續擾亂許多人。尷尬的是，有許多症狀無法靠抽血檢查或電腦斷層等影像學檢查確認。當這些人表示COVID-19的殘餘症狀讓他們無法返回工作（某個研究指出是45.2％）、或導致工作能力變差、無法恢復原有工時時（研究裡是22.3％），常會被認為是無法從染疫創傷或疫情壓力走出的「身心症」，不被當作COVID-19的一部份。

研究指出「亞裔身份」是long COVID-19的保護因子

六月發表的研究認為，女性、肥胖、抽煙、曾嚴重到住院，是long COVID-19的危險因子，亞裔身份則是保護因子。主要的症狀群有兩種，第一種是疲勞與肌肉酸痛，第二種是呼吸短促與胸悶、胸痛導致影響生活功能。挪威統計數字則發現，16至30歲感染COVID-19的年輕人們，在半年後仍有超過半數回報有後遺症。在英國，即使是打過兩劑疫苗的年輕人，還是有不幸的少數人在染疫後出現長期後遺症。

在英國，NHS開設long COVID-19專診，供驗出抗體的國民就醫。據估計，英國現在有兩百萬人承受long COVID-19之苦，有40萬人已經超過一年，但多數並沒有跟家庭醫師求助。在台灣，我們遲早要面對這些問題。雖然現在台灣人民有染疫經驗的人還不到百分之一，但等未來解除邊境管制，「印度變種病毒」遲早會大流行。即使我們注射疫苗保護自己，還是有可能感染、輕症、然後傳染給沒打疫苗或疫苗反應不好的人。

呼籲儘速接種疫苗，避免感染COVID-19

所以，除了快點打足疫苗外，我們還可以多瞭解日後續打疫苗或抗病毒藥物的最新資訊，或許可再降低long COVID-19的比例。中醫藥或健康食品能否減輕新冠肺炎後遺症，接下來想必也會是熱門話題。台灣要解除邊境管制還要好幾個月吧，我們可以利用這段時間多累積些知識，降低未來long COVID-19的衝擊。

本文經陳豐偉授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

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