【台灣氣候風險與機會】退休基金投資若忽略「綠化資本流」，恐怕掏空民眾的「養老本」

文:趙家緯、周姵妤、吳玗恂

台灣中央銀行於6月17日理監事聯席會議中,將氣候遷引發天然災害與美中貿易爭端並列為經濟前景的國際不確定因素,而在國內不確定因素中,則是鑒於近期乾旱與熱浪引發用電飆升,將「氣候遷加劇恐影正常經濟活動」與疫情同列入國內主要不確定因素。顯見氣候變遷已不單只是環境議題,更影響台灣經濟活動。

正視經濟體的氣候風險

主流投資者已開始積極將氣候風險納入其投資組合決策,並通過以ESG為重點的投資將投資人注意力轉移至排碳對環境所產生的衝擊上。

例如全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)在《2021管理方法展望》中強調氣候風險即是投資風險,並將環境議題放在投資策略的第一線,也加入截至目前已有73家跨國資產管理公司,掌握近32兆美元的「零排放投資倡議」(Net Zero Asset Managers Initiative)以敦促被投資的上市公司達到2050年淨零排放、2030年減碳50%的目標,顯示低碳轉型已成為國際金融重視的主軸。

而邁向低碳經濟轉型,意味著各個經濟部門和產業短期內須進行重大甚至是破壞性的變革,金融政策制定者因此需要提出應對氣候風險的策略並以同樣標準要求被投資之公司,以避免金融混亂和突發性的資產損失(TCFD, 2019)。投資者、股東和監管機構,無不致力於將實體風險和轉型風險,更好地整合到他們的投資決策中,並希望將資金投入與巴黎協定對齊(Paris-aligned)的投資組合,而隨著融資渠道的改善以及再生能源解決方案的成本持續下降,綠色金融商品的價值只會持續上升。

代表著幾百兆資產規模的亞洲投資人氣候變遷聯盟(Asia Investor Group on Climate Change, AIGCC)旨在協助區域投資者了解氣候變遷對他們的投資組合帶來的風險與機會,AIGCC指出,機構投資人最關心企業是否有「碳管理」機制,包括企業的商業模式是否根據巴黎協定的目標減少溫室氣體排放、董事會是否落實監督氣候風險治理以及是否根據TCFD充分揭露氣候風險帶來的財務影響(AIGCC, 2020)。企業因此需要確保其戰略計畫和治理結構與其國際上長期減碳目標保持一致,以獲得投資人的信任,避免遭到撤資。

以將環境、社會和治理問題整合到風險管理中的挪威主權基金(Government Pension Fund of Norway)為例,除通過撤資化石產業加速全球能源轉型以外,更將要求其投資對象必須就其經營策略是否依照巴黎協定的減碳路徑加以分析,以確保他們可邁向低碳經濟。

不只挪威,日本的退休金協會(Government Pension Investment Fund, GPIF)甚至向企業發出明確的訊息,表示沒有碳治理、未按照TCFD揭露氣候風險便不會獲得GPIF的投資,除了監測被投資公司的碳效率及碳足跡,GPIF還要求受委託經理人在建立投資組合時考慮ESG,並且對其資產管理公司進行定期審查,確保他們將ESG整合到其投資中。

強化產業碳治理,鞏固台灣民眾的養老本

盤點挪威主權基金持有前25大台股中,包括台塑化、中鋼、台化、台積電、南亞、台泥等台灣前十大溫室氣體排放源。未來這些前述企業都將被挪威主權基金要求提出情境分析。若氣候績效不符合該基金的要求,將面臨撤資風險。且在國際ESG投資慎行下,挪威主權基金的撤資,將會有連鎖效應。

因此除了考量排碳量外,企業ESG表現也應作為配置投資組合的評量之一,而目前台灣退撫基金所持有的國內10大個股中,台積電、台塑、台泥及南亞名列台灣2018年十大溫室氣體排放源之中,而除了台積電在MSCI ESG [1] 評比上獲得最高等級AAA,及在Sustainalytics ESG [2] 風險評估中被列為低風險外,其他三者都只有得到BB或B級,並被列為中等風險。

為避免未來退輔基金所投注之投資組合因面臨轉型風險而有鉅額損失,政府勢必需要檢視退休金的流向是否大舉投至高耗能資源以及高排碳的生產業別,亦或向挪威、日本做法看齊,撤資氣候績效表現不佳的企業,或要求被投資企業有一定的碳治理標準。

退撫基金持有前10大國內個股(截至2020年12月31日)ESG評等 |

資料來源:勞動部勞動基金運用局,2021;MSCI, 2021;Sustainalytics, 2021

若無視投資背後更宏觀的環境因素,不但失去將年金作為「社會本」,引領台灣邁向綠色經濟的契機,更將陷入資源性通膨與環境限制下的低成長交互產生的惡性循環之中,掏空大眾的「養老本」。

綠色金融以外,更需推動綠化資本流

所謂的「綠化資本流」即是,從化石燃料投資中撤除高風險投資,降低資產的氣候風險,並藉由氣候風險揭露等一系列作為健全金融體系,更重要的是引導資金促進永續發展。

由於當前再生能源的相關投資,大多具有良好的風險管理,長期而言也擁有很好的獲利機會,因此綠色產業、永續發展的投資項目早已形成重要的趨勢。但金融體系作為驅動產業因應氣候變遷的關鍵,在轉型的過程中應扮演更積極的角色,重新檢視既有的投資與其資產所面對的氣候風險,撤除高風險的投資。這不單僅是公部門的責任,也同時需要私部門的呼應。

研究團隊彙整 綠化資本概念

國際上針對氣候風險的揭露與評估方法論,目前主要是以G20旗下的FSB於《巴黎協定》後,所設立的氣候相關財務資訊揭露工作小組(以下簡稱TCFD)為最受矚目的趨勢。2017年TCFD發佈了《氣候相關財務揭露建議》,明確的提供企業針對氣候變遷風險進行財務揭露與管理的方法(TCFD, 2017)。

目前,法國是唯一將TCFD評估入法的G20國家,根據2015年《能源轉型法》第173條要求機構投資者進行氣候披露(包括金融風險和解決這些風險的措施)。2017年,法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)呼籲採取TCFD。此外,以法蘭西銀行為首的18個中央銀行、監管機構與5個國際金融組織,也組建「綠色金融網絡(Network for Greening the Financial System, NGFS)」,同樣也是以推進氣候風險揭露為目標。

目前歐盟和日本已發佈指引和行動計畫,但尚未強制執行TCFD建議,但仍有許多G20國家未正式參與TCFD的建議。

近期的政策變化上,英國已宣佈將氣候變遷納入金融穩定的「壓力測試」之中,並規劃在2025年之前強制英國所有的部門揭露氣候相關風險。歐洲央行於2020年12月發布歐洲央行氣候相關風險指引,歐洲央行期望各銀行在現行的審慎監理政策之下,說明「如何管理和揭露氣候變遷相關風險」。

歐洲央行近年來在推動應對氣候變遷政策非常積極,2021年將要求銀行針對上述指引中的建議進行自我評估,並在此基礎上訂定後續的行動計畫,而歐洲央行則依據各銀行的評估和行動計畫,透過監理對話的機制給予回饋。加拿大中央銀行與金融監管辦公室(The Office of the Superintendent of Financial Institutions,OSFI)發佈氣候風險情境試點計畫,藉由試點計劃建構企業在氣候變遷情境分析能力,這也是TCFD所要求的揭露項目。

央行與OSFI透過制定一套與加拿大有關的氣候變遷情境,使用這些情境數據讓參與者試點計劃的公司,分析其資產負債表的潛在風險。央行與OSFI預計將於2021年底發布計劃,共享有關特定方案、方法、假設和敏感的資訊,此計劃的目的並不是評估單一金融機構所面臨的氣候相關風險,而是更廣泛的探討金融部門對應轉型風險的能力。

台灣方面,則以環保署《溫室氣體減量推動方案》以及金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)《綠色金融行動方案》所提出的「綠色金融」相關政策為主。屬於上位政策的《溫室氣體減量推動方案》在綠色金融方面主要體現於,由國家發展委員會(以下簡稱國發會)與金管會負責的「十、綠色金融及溫室氣體減量之誘因機制」項目。

此項目中,並無設定具體檢核目標與時程規劃,具體產出僅以金管會《綠色金融行動方案》為主。且方案多著墨於強化綠色投資、授信、綠色債券等面向,現階段相關成果仍以獎勵與促進綠能投資為主(金融監督管理委員會,2017)。而在2020年雖頒布《綠色金融行動方案2.0》,增加了對於ESG的揭露品質,並提出要引導金融業與企業重視氣候變遷風險管理,但整體而言,在風險揭露仍是以鼓勵性質為主,對於促進投資轉向的部分仍相當缺乏,對於綠化資本流的改革力度更顯不足。

因此若要加速推動綠化資本流,台灣應採用下列兩大重要措施:

金融業全面導入TCFD,《機構投資人盡職治理守則》也應加入氣候變 類主權基金參考TCFD架構,揭露投資項目的氣候風險,強化綠能投 類主權基金應效法挪威主權基金建立「投資黑名單」,以股東行動要求投資對象制定與淨零排放路徑一致的經營策略,引導企業改變投資選擇。

註解

MSCI利用研究數據為全球投資界提供決策工具,以供投資人建立更有利的投資組合,並致力於提高投資過程的透明度。 Sustainalytics會根據公司的ESG表現評估該公司可能面臨的轉型風險程度,並提供投資者關於公司治理的專業見解,協助改善其投資組合。

內文多引敘自2021年4月出版的《台灣氣候風險與機會》,更多資訊請詳見其報告書。

