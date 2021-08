《強勢品牌成長學》：以士力架為例，打造「品牌恆星」的兩大工作＆六大步驟

文:王直上

在書中,詳細討論了「三有」(有名、有情、有形)的原理、實踐方法以及在行銷上的意義,整合在一起如下圖。

Photo Credit: 遠流出版

最理想的狀況,就是讓品牌在三方面都得到均衡的發展。如果你實在沒辦法做到三項,那麼第一個該實現的一定是最下面、最根本的「有名」。如果你的品牌已經有些基礎,也可以根據三個指標的不同行銷功能,選擇著重於其中之一來幫你達成特定的行銷任務,比方說擴大市占率。再或者,與競爭對手對比優劣勢之後,可以鎖定專攻三個領域中的一個,補強你手上品牌的弱點或放大品牌的優勢。

贏在「三有」

關於透過三個指標的衡量來判斷品牌總體戰力的強弱,系統一公司曾經進行過一個很有意思的案例分析,就是二○一六年美國總統大選前,對唐諾.川普(Donald Trump)與希拉蕊.柯林頓(Hillary Clinton)兩個「品牌」的品牌力評估。

如果你還記得,當時川普作為一個爭議性人物,其實被很多人所討厭,媒體除了揶揄,也不太看好他的勝選機率。當時系統一公司就用了「三有」的指標,衡量兩人在三方面的表現,結果發現,在「有名」上,兩人旗鼓相當,川普來就是商界和娛樂界名人,而希拉蕊的知名度就更不用說。至於「有情」,兩人表現都不佳,各自都有很多人討厭,希拉蕊的分數還算稍微好一點。關鍵是第三個指標:「有形」。

他們發現,川普擁有大量又豐富的「品牌流暢性識別元素」,像是標誌性的飛機頭髮型、競選時喊出帶煽動性又易懂的標語「讓美國再次偉大」(Make America Great Again)、印著標語並一直戴在頭上的大紅色棒球帽、引起巨大爭議卻在每個人心中創造具體可視感的「蓋起那道(美墨邊境的)牆」(Build The Wall)主張(這點尤其高明之處,是把原本模糊抽象的移民政策,簡化成具體的行動與象徵物),還有他在全美國到處飛來飛去的私人飛機等。相對於川普這大量的「品牌識別元素」,希拉蕊幾乎沒建立起令人記憶深刻的符號,於是在「有形」所代表的品牌流暢性上,川普得分遙遙領先。

在當時一片不看好的聲浪中,系統一公司根據研究結果就判斷川普應該會當選,結果預測果然命中。所以,如果你的品牌在三方面的表現都與對手旗鼓相當,那麼你的競爭策略未必需要在「三有」上都超越對方,選擇其中一個指標全力猛攻,就可能讓你站上領先地位。

不過到了二○二○年底,川普還是輸給了喬.拜登(Joe Biden),打碎了他的連任之夢。至本書截稿為止,系統一公司還沒有發布針對二○二○美國大選的分析報告,不過他們年初(新冠肺炎疫情還沒延燒到美國及全球時)曾經做了一項評估,發現川普在「三有」的三方面都領先於民主黨的所有候選人,所以其實占有極大優勢。

不過當時川普已經面對一個巨大危機,就是在「有情」的指標上,有五○%的受訪者對川普持負面情緒,這個「被討厭」的程度遠高於拜登與其他民主黨候選人,這是致命的一點。可以想像的是,隨著之後疫情的瘋狂爆發,美國累積的民怨與不滿如潮水般湧向川普,他的負面情緒包袱迅速膨脹成為不可承受之重,必然將他拖向無可逆轉的敗選深淵。

全聯的「三有」

如果要找身邊的品牌案例來印證這「三有」,我又要拿全聯這個超級品牌來示範了。

前面提過全聯在品牌聯想規畫上的縝密與完整,而能夠將這些聯想落實成為大家統一的全聯印象,就跟它在「三有」上的深耕密切相關:

有名

廣告量當然直接決定了品牌的有名程度,全聯從當年的逆襲到逐步壯大,持續不懈的大量廣告投資是當中關鍵的推手。再加上作為一個實體零售通路,每多開一家店,就是一個新的知名度放大器,更讓他們擁有遍布全台的有力樁腳。

有情

傳統上零售通路品牌最不擅長的這塊領域,卻被全聯玩得異常精彩,而多年陪跑的奧美廣告功不可沒。從一開始讓人會心爆笑的「什麼都沒有的豪華旗艦店」,到後來成功把年輕人拉進店裡的「全聯經濟美學」,再到引起爭議但充滿人文情懷的中元節廣告,這些年年有新意的作品,一次次為全聯裹上傳遞正面情緒的情感外衣,更已經累積成為厚重的品牌資產。

有形

豐富多變的廣告以及當中刻意經營的長期符號,讓全聯身上掛滿了易於辨識的顯著性元素,有全聯先生、全聯福利熊、藍白紅的標準色與商標、全聯購物塑膠袋、全聯經濟美學,以及後來演變的「健美學」、易於辨識的色調與文字風格……,讓你每一次看到新的全聯廣告,就能瞬間感覺到「這個很全聯」。實體世界裡的全聯門市更是充滿豐富接觸點、易於建立五官記憶的品牌環境,這也是實體零售通路所具備的先天優勢與資源。

順著全聯的例子,我們可以討論一下「三有」的落實問題。有人可能會問,要落實這「三有」,品牌是不是必須在年度規畫中特別安排這三塊宣傳任務?答案是不需要。請務必注意,「三有」代表的不是品牌的三個獨立工作項目或三場傳播活動,而應作為三個核心指標,融進品牌日常所做的所有行銷傳播工作中(包括產品宣傳與促銷活動等),更融入到品牌方方面面的所有接觸點上,就像全聯一樣。

也就是說,一年下來回顧時,你要檢視品牌一年中所做的所有事情,是否看得見落實這三個指標的清晰痕跡?有沒有一些有助於品牌知名度、以「廣度」優先的投資?有沒有特別能夠強化品牌正面情緒聯想的傳播素材與活動(不只是廣告片,也可能是一則產品互動網頁、一場線下活動,甚至是一次直播)?有沒有許多刻意經營的品牌流暢性元素,存在於品牌視覺、文字、核心概念、聲音甚至儀式上?

「三有」不需要變成額外的三個工作項目(如果你這樣做一定不會成功,因為始終只是個局部),而是要把它們埋進品牌一年中所做的一切裡,變成品牌舉手投足間隨時發射的品牌記號,也變成行銷紀律的一部分。

品牌恆星大整合

整套「品牌恆星」(參下圖1-1)的邏輯已經介紹完畢,把所有步驟整合在一起,可以濃縮彙整如以下圖1-2「品牌恆星的兩大工作、六大步驟」。

Photo Credit: 遠流出版

Photo Credit: 遠流出版

圖表中內圈三角形所代表的品牌策略工作,需要的是人性洞察、行銷邏輯,以及一些創意的火花。想清楚之後,再透過外圈三角形的三個落實工作,把品牌策略真正落實在日常一舉一動的所有方面,這時候的關鍵是嚴格的紀律及長期的堅持。貫徹兩個三角形,假以時日,你的品牌樣貌就會漸漸清晰,而最終目標就是一開始談到的,要把你的品牌變成如「品牌即框架」(下圖)這個強大的框架。

Photo Credit: 遠流出版

士力架的品牌恆星

接下來就以在全球非常成功的品牌——士力架巧克力,來示範品牌恆星整套工具的內容結構。

消費者目標

我沒有參與過士力架的實際工作,不過大概可以猜到,行銷團隊透過各種分析,發現士力架在巧克力市場中最大的不同,就是除了美味過癮的享受之外,還能帶來充饑墊肚子的效果。而充饑這件事很容易就可以套進各種不同的生活場合當中,尤其是在年輕人這個重度零食消費者身上,讓產品有了豐富又具體明確的使用時機,而有了時機就會有消費。

那麼再往下挖,總不能只是訴求於「餓的時候來一根」這個淺薄的顯性目標吧?那麼再挖深一點——當年輕人肚子感覺有點餓的時候,對整個身體、精神狀態會有什麼影響?他們的直接感受是什麼?他們的心情呢?除了止飢之外,有什麼目標想要滿足?原本精力旺盛的年輕人只要肚子一空,做什麼事都提不起勁,就像被一道看不見的牆擋住似的,實力無法發揮,腦力大打折扣。這時候最想實現的目標就是:饑餓別擋我的路!讓我回到精力十足的最佳狀態吧。所以,內心的隱性目標其實是「還原最佳狀態」。

品牌主張

「去你的餓!做你自己」,這個主張落得很清楚也很漂亮,應該不用多做解釋。我覺得精彩之處是「做你自己」這四個字,把品牌承諾很適當地拔高到心理層次,最終滿足的不是饑餓,而是一個巨大的隱性目標。

品牌聯想

如果回到這個策略剛形成的那一刻,而你是接到這個工作指令的創意人員,你會怎麼詮釋這句話?一樣是「去你的餓!做你自己」這八個字,品牌表現出來的調性可以很不一樣:可以如運動品牌般堅毅不拔、戰勝挑戰,搞不好也可以變成一個白領青年奮鬥的故事。如果沒有對品牌聯想進行明確規範,這些可能都對,也可能會變成陸續推出的作品。結果就是我們常看到的,品牌樣貌如同一盤散沙,除了那句話,什麼也沒留下。

士力架是一個在品牌聯想管理上相當成功的例子,如果要大家回想這個品牌,應該都會有一個相當接近而一致的輪廓。無論士力架本身用的是哪種工具來管理這套聯想,我相信對於品牌的個性、調性、感覺等,一定有一套明確的界定與嚴謹的規範。如果用倒推的方式,我對士力架的品牌聯想詞會如下圖的組合呈現。

Photo Credit: 遠流出版

士力架的聯想永遠離不開「餓」與「歡樂開心」,這都是它最核心的聯想;而「濃厚重」可能是大家平時不會留意的,但如果你去看士力架在所有媒體上的廣告,品牌的巧克力標準色、產品出現時濃重的背景色、巧克力棒掰開拉出的黏稠焦糖絲等,都是一定出現的必要元素,持續在你的系統一記憶裡留下一團濃濃重重黏呼呼的印象。

至於士力架的品牌情緒板,我可能會用幾個簡單的元素來組合它:一顆Mr. Bean的腦袋,放在一片士力架巧克力色的背景上,旁邊還有一個吃著罐頭菠菜、秀著肌肉的大力水手。我希望投射出一個簡單的概念,即士力架永遠如Mr. Bean般開心搞笑,又像菠菜一樣,一吃就讓你變成最佳狀態下的大力水手。要的就是用很視覺又一目了然的方式,把品牌的玩世不恭與一吃見效給呈現出來。

從執行的角度來講,有了這份品牌聯想詞+情緒板的設定,品牌做的任何動作與宣傳就有了一個清楚的框框,不會跑偏,不會把士力架做成了耐吉。

有名

這部分不用多說,士力架的廣告量與多年累積,早已實現了它的「有名」。而在鋪貨上,士力架也相當努力,超市、便利商店、量販店到處都有。另外,收銀台旁邊的小貨架、甚至夏天的飲料冰櫃裡,也都能找到它的影子。這些鋪天蓋地的物理可得性,更是士力架維繫知名度的重要努力。

有情

士力架的幽默本性,就注定了它容易與正面情緒緊密連結。在廣告題材的挑選上,士力架也很懂得緊扣年輕人的生活趣味,不管是玩音樂或打電動,在題材上總能掌握很準確的共鳴感,讓年輕人更喜歡這個品牌。

有形

士力架有很多具體視覺符號,包括商標、藍/白/咖啡三色配色、產品包裝、巧克力棒外型、巧克力棒掰開的樣子等,當然還有「去你的餓!做你自己」這句品牌標語。

另外還有尤其重要的廣告元素,就是它的廣告核心概念:「肚子一空,你就不再是你」(You’re not you when you’re hungry,這句話是英文的品牌標語,其實正是多年不變的廣告核心概念),以及廣告裡必定出現的關鍵變身橋段:主角咬一口士力架,變成另外一個人。這所有的點,都是士力架專屬的顯著性符號,讓你一看見就會產生強大的心理流暢性,這可是花了多年時間培養出來的珍貴資產。

從品牌恆星內三角與外三角的推演過程中,可以看出士力架是一個簡單清晰又邏輯緊密的品牌。其實只要花些工夫好好想清楚這一切,品牌策略沒有那麼難,真正難的是落實上的長期堅持與嚴守紀律。尤其如果品牌的生意規模愈大、牽涉到的人愈多,這種紀律就更需要系統與制度來貫徹。不過一旦堅持下來,就會累積成為企業能夠獲得長期回報的無形資產,讓雪球愈滾愈大。

好策略的三個核心要素

除了內三角與外三角的分工之外,在品牌恆星不同元素所扮演的角色上,我想另外再補充一個視角。在策略大師理查.魯梅特(Richard Rumelt)的著作《好策略.壞策略》(Good Strategy Bad Strategy)中,他提出了好策略必須具備三個核心要素:

診斷(diagnosis):界定或說明挑戰的本質,簡化現狀,找到關鍵問題。 指導方針(guiding policy):處理挑戰的指南,選定一個整體解決方案。 協調一致的行動(coherent action):設計能執行指導方針的步驟,步驟間環環第九章 品牌恆星總整理相扣、彼此協調。

魯梅特以醫生的工作來舉例:醫生要先對病人進行臨床分析、判斷疾病,也就是診斷;然後決定醫治療程,便是醫生挑選的指導方針;接著據以制訂飲食計畫、治療方案或藥物搭配等處方,便是協調一致的行動。沒有這三部分,算不上是一個完整、真正能夠操作、能夠產生行動的策略。

如果把品牌恆星放進這三個要素,就能把步驟這樣分類:

診斷:消費者目標。 指導方針:品牌主張、品牌聯想。 協調一致的行動:有名、有情、有形。

因此,從策略的完備性來看,這三大部分缺一不可。如果沒有第一步的診斷(消費者目標),便無法評估其他可替代的指導方針(品牌主張、品牌聯想);而沒有協調一致的行動(有名、有情、有形),指導方針只是空中樓閣,無用武之地。透過品牌恆星的整合,我們就能確保品牌整體策略的完整與清晰,並具備確實的可落實性。我始終相信,只有具備可行動性(actionable)的品牌策略模型,才是一個真正好用、有意義的品牌策略模型。

