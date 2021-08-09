《強勢品牌成長學》：以士力架為例，打造「品牌恆星」的兩大工作＆六大步驟

文：王直上

品牌恆星總整理

在書中，詳細討論了「三有」（有名、有情、有形）的原理、實踐方法以及在行銷上的意義，整合在一起如下圖。

Photo Credit: 遠流出版

最理想的狀況，就是讓品牌在三方面都得到均衡的發展。如果你實在沒辦法做到三項，那麼第一個該實現的一定是最下面、最根本的「有名」。如果你的品牌已經有些基礎，也可以根據三個指標的不同行銷功能，選擇著重於其中之一來幫你達成特定的行銷任務，比方說擴大市占率。再或者，與競爭對手對比優劣勢之後，可以鎖定專攻三個領域中的一個，補強你手上品牌的弱點或放大品牌的優勢。

贏在「三有」

關於透過三個指標的衡量來判斷品牌總體戰力的強弱，系統一公司曾經進行過一個很有意思的案例分析，就是二○一六年美國總統大選前，對唐諾．川普（Donald Trump）與希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）兩個「品牌」的品牌力評估。

如果你還記得，當時川普作為一個爭議性人物，其實被很多人所討厭，媒體除了揶揄，也不太看好他的勝選機率。當時系統一公司就用了「三有」的指標，衡量兩人在三方面的表現，結果發現，在「有名」上，兩人旗鼓相當，川普來就是商界和娛樂界名人，而希拉蕊的知名度就更不用說。至於「有情」，兩人表現都不佳，各自都有很多人討厭，希拉蕊的分數還算稍微好一點。關鍵是第三個指標：「有形」。

他們發現，川普擁有大量又豐富的「品牌流暢性識別元素」，像是標誌性的飛機頭髮型、競選時喊出帶煽動性又易懂的標語「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）、印著標語並一直戴在頭上的大紅色棒球帽、引起巨大爭議卻在每個人心中創造具體可視感的「蓋起那道（美墨邊境的）牆」（Build The Wall）主張（這點尤其高明之處，是把原本模糊抽象的移民政策，簡化成具體的行動與象徵物），還有他在全美國到處飛來飛去的私人飛機等。相對於川普這大量的「品牌識別元素」，希拉蕊幾乎沒建立起令人記憶深刻的符號，於是在「有形」所代表的品牌流暢性上，川普得分遙遙領先。

在當時一片不看好的聲浪中，系統一公司根據研究結果就判斷川普應該會當選，結果預測果然命中。所以，如果你的品牌在三方面的表現都與對手旗鼓相當，那麼你的競爭策略未必需要在「三有」上都超越對方，選擇其中一個指標全力猛攻，就可能讓你站上領先地位。

不過到了二○二○年底，川普還是輸給了喬．拜登（Joe Biden），打碎了他的連任之夢。至本書截稿為止，系統一公司還沒有發布針對二○二○美國大選的分析報告，不過他們年初（新冠肺炎疫情還沒延燒到美國及全球時）曾經做了一項評估，發現川普在「三有」的三方面都領先於民主黨的所有候選人，所以其實占有極大優勢。

不過當時川普已經面對一個巨大危機，就是在「有情」的指標上，有五○％的受訪者對川普持負面情緒，這個「被討厭」的程度遠高於拜登與其他民主黨候選人，這是致命的一點。可以想像的是，隨著之後疫情的瘋狂爆發，美國累積的民怨與不滿如潮水般湧向川普，他的負面情緒包袱迅速膨脹成為不可承受之重，必然將他拖向無可逆轉的敗選深淵。

全聯的「三有」

如果要找身邊的品牌案例來印證這「三有」，我又要拿全聯這個超級品牌來示範了。

前面提過全聯在品牌聯想規畫上的縝密與完整，而能夠將這些聯想落實成為大家統一的全聯印象，就跟它在「三有」上的深耕密切相關：

有名

廣告量當然直接決定了品牌的有名程度，全聯從當年的逆襲到逐步壯大，持續不懈的大量廣告投資是當中關鍵的推手。再加上作為一個實體零售通路，每多開一家店，就是一個新的知名度放大器，更讓他們擁有遍布全台的有力樁腳。

有情

傳統上零售通路品牌最不擅長的這塊領域，卻被全聯玩得異常精彩，而多年陪跑的奧美廣告功不可沒。從一開始讓人會心爆笑的「什麼都沒有的豪華旗艦店」，到後來成功把年輕人拉進店裡的「全聯經濟美學」，再到引起爭議但充滿人文情懷的中元節廣告，這些年年有新意的作品，一次次為全聯裹上傳遞正面情緒的情感外衣，更已經累積成為厚重的品牌資產。

有形

豐富多變的廣告以及當中刻意經營的長期符號，讓全聯身上掛滿了易於辨識的顯著性元素，有全聯先生、全聯福利熊、藍白紅的標準色與商標、全聯購物塑膠袋、全聯經濟美學，以及後來演變的「健美學」、易於辨識的色調與文字風格……，讓你每一次看到新的全聯廣告，就能瞬間感覺到「這個很全聯」。實體世界裡的全聯門市更是充滿豐富接觸點、易於建立五官記憶的品牌環境，這也是實體零售通路所具備的先天優勢與資源。

順著全聯的例子，我們可以討論一下「三有」的落實問題。有人可能會問，要落實這「三有」，品牌是不是必須在年度規畫中特別安排這三塊宣傳任務？答案是不需要。請務必注意，「三有」代表的不是品牌的三個獨立工作項目或三場傳播活動，而應作為三個核心指標，融進品牌日常所做的所有行銷傳播工作中（包括產品宣傳與促銷活動等），更融入到品牌方方面面的所有接觸點上，就像全聯一樣。

也就是說，一年下來回顧時，你要檢視品牌一年中所做的所有事情，是否看得見落實這三個指標的清晰痕跡？有沒有一些有助於品牌知名度、以「廣度」優先的投資？有沒有特別能夠強化品牌正面情緒聯想的傳播素材與活動（不只是廣告片，也可能是一則產品互動網頁、一場線下活動，甚至是一次直播）？有沒有許多刻意經營的品牌流暢性元素，存在於品牌視覺、文字、核心概念、聲音甚至儀式上？

「三有」不需要變成額外的三個工作項目（如果你這樣做一定不會成功，因為始終只是個局部），而是要把它們埋進品牌一年中所做的一切裡，變成品牌舉手投足間隨時發射的品牌記號，也變成行銷紀律的一部分。

品牌恆星大整合

整套「品牌恆星」（參下圖1-1）的邏輯已經介紹完畢，把所有步驟整合在一起，可以濃縮彙整如以下圖1-2「品牌恆星的兩大工作、六大步驟」。

Photo Credit: 遠流出版

Photo Credit: 遠流出版

圖表中內圈三角形所代表的品牌策略工作，需要的是人性洞察、行銷邏輯，以及一些創意的火花。想清楚之後，再透過外圈三角形的三個落實工作，把品牌策略真正落實在日常一舉一動的所有方面，這時候的關鍵是嚴格的紀律及長期的堅持。貫徹兩個三角形，假以時日，你的品牌樣貌就會漸漸清晰，而最終目標就是一開始談到的，要把你的品牌變成如「品牌即框架」（下圖）這個強大的框架。

Photo Credit: 遠流出版

士力架的品牌恆星

接下來就以在全球非常成功的品牌——士力架巧克力，來示範品牌恆星整套工具的內容結構。

消費者目標

我沒有參與過士力架的實際工作，不過大概可以猜到，行銷團隊透過各種分析，發現士力架在巧克力市場中最大的不同，就是除了美味過癮的享受之外，還能帶來充饑墊肚子的效果。而充饑這件事很容易就可以套進各種不同的生活場合當中，尤其是在年輕人這個重度零食消費者身上，讓產品有了豐富又具體明確的使用時機，而有了時機就會有消費。

那麼再往下挖，總不能只是訴求於「餓的時候來一根」這個淺薄的顯性目標吧？那麼再挖深一點——當年輕人肚子感覺有點餓的時候，對整個身體、精神狀態會有什麼影響？他們的直接感受是什麼？他們的心情呢？除了止飢之外，有什麼目標想要滿足？原本精力旺盛的年輕人只要肚子一空，做什麼事都提不起勁，就像被一道看不見的牆擋住似的，實力無法發揮，腦力大打折扣。這時候最想實現的目標就是：饑餓別擋我的路！讓我回到精力十足的最佳狀態吧。所以，內心的隱性目標其實是「還原最佳狀態」。

品牌主張

「去你的餓！做你自己」，這個主張落得很清楚也很漂亮，應該不用多做解釋。我覺得精彩之處是「做你自己」這四個字，把品牌承諾很適當地拔高到心理層次，最終滿足的不是饑餓，而是一個巨大的隱性目標。

品牌聯想

如果回到這個策略剛形成的那一刻，而你是接到這個工作指令的創意人員，你會怎麼詮釋這句話？一樣是「去你的餓！做你自己」這八個字，品牌表現出來的調性可以很不一樣：可以如運動品牌般堅毅不拔、戰勝挑戰，搞不好也可以變成一個白領青年奮鬥的故事。如果沒有對品牌聯想進行明確規範，這些可能都對，也可能會變成陸續推出的作品。結果就是我們常看到的，品牌樣貌如同一盤散沙，除了那句話，什麼也沒留下。

士力架是一個在品牌聯想管理上相當成功的例子，如果要大家回想這個品牌，應該都會有一個相當接近而一致的輪廓。無論士力架本身用的是哪種工具來管理這套聯想，我相信對於品牌的個性、調性、感覺等，一定有一套明確的界定與嚴謹的規範。如果用倒推的方式，我對士力架的品牌聯想詞會如下圖的組合呈現。

Photo Credit: 遠流出版

士力架的聯想永遠離不開「餓」與「歡樂開心」，這都是它最核心的聯想；而「濃厚重」可能是大家平時不會留意的，但如果你去看士力架在所有媒體上的廣告，品牌的巧克力標準色、產品出現時濃重的背景色、巧克力棒掰開拉出的黏稠焦糖絲等，都是一定出現的必要元素，持續在你的系統一記憶裡留下一團濃濃重重黏呼呼的印象。

至於士力架的品牌情緒板，我可能會用幾個簡單的元素來組合它：一顆Mr. Bean的腦袋，放在一片士力架巧克力色的背景上，旁邊還有一個吃著罐頭菠菜、秀著肌肉的大力水手。我希望投射出一個簡單的概念，即士力架永遠如Mr. Bean般開心搞笑，又像菠菜一樣，一吃就讓你變成最佳狀態下的大力水手。要的就是用很視覺又一目了然的方式，把品牌的玩世不恭與一吃見效給呈現出來。

從執行的角度來講，有了這份品牌聯想詞＋情緒板的設定，品牌做的任何動作與宣傳就有了一個清楚的框框，不會跑偏，不會把士力架做成了耐吉。

有名

這部分不用多說，士力架的廣告量與多年累積，早已實現了它的「有名」。而在鋪貨上，士力架也相當努力，超市、便利商店、量販店到處都有。另外，收銀台旁邊的小貨架、甚至夏天的飲料冰櫃裡，也都能找到它的影子。這些鋪天蓋地的物理可得性，更是士力架維繫知名度的重要努力。

有情

士力架的幽默本性，就注定了它容易與正面情緒緊密連結。在廣告題材的挑選上，士力架也很懂得緊扣年輕人的生活趣味，不管是玩音樂或打電動，在題材上總能掌握很準確的共鳴感，讓年輕人更喜歡這個品牌。

有形

士力架有很多具體視覺符號，包括商標、藍／白／咖啡三色配色、產品包裝、巧克力棒外型、巧克力棒掰開的樣子等，當然還有「去你的餓！做你自己」這句品牌標語。

另外還有尤其重要的廣告元素，就是它的廣告核心概念：「肚子一空，你就不再是你」（You’re not you when you’re hungry，這句話是英文的品牌標語，其實正是多年不變的廣告核心概念），以及廣告裡必定出現的關鍵變身橋段：主角咬一口士力架，變成另外一個人。這所有的點，都是士力架專屬的顯著性符號，讓你一看見就會產生強大的心理流暢性，這可是花了多年時間培養出來的珍貴資產。

從品牌恆星內三角與外三角的推演過程中，可以看出士力架是一個簡單清晰又邏輯緊密的品牌。其實只要花些工夫好好想清楚這一切，品牌策略沒有那麼難，真正難的是落實上的長期堅持與嚴守紀律。尤其如果品牌的生意規模愈大、牽涉到的人愈多，這種紀律就更需要系統與制度來貫徹。不過一旦堅持下來，就會累積成為企業能夠獲得長期回報的無形資產，讓雪球愈滾愈大。

好策略的三個核心要素

除了內三角與外三角的分工之外，在品牌恆星不同元素所扮演的角色上，我想另外再補充一個視角。在策略大師理查．魯梅特（Richard Rumelt）的著作《好策略．壞策略》（Good Strategy Bad Strategy）中，他提出了好策略必須具備三個核心要素：

診斷（diagnosis）：界定或說明挑戰的本質，簡化現狀，找到關鍵問題。 指導方針（guiding policy）：處理挑戰的指南，選定一個整體解決方案。 協調一致的行動（coherent action）：設計能執行指導方針的步驟，步驟間環環第九章 品牌恆星總整理相扣、彼此協調。

魯梅特以醫生的工作來舉例：醫生要先對病人進行臨床分析、判斷疾病，也就是診斷；然後決定醫治療程，便是醫生挑選的指導方針；接著據以制訂飲食計畫、治療方案或藥物搭配等處方，便是協調一致的行動。沒有這三部分，算不上是一個完整、真正能夠操作、能夠產生行動的策略。

如果把品牌恆星放進這三個要素，就能把步驟這樣分類：

診斷：消費者目標。 指導方針：品牌主張、品牌聯想。 協調一致的行動：有名、有情、有形。

因此，從策略的完備性來看，這三大部分缺一不可。如果沒有第一步的診斷（消費者目標），便無法評估其他可替代的指導方針（品牌主張、品牌聯想）；而沒有協調一致的行動（有名、有情、有形），指導方針只是空中樓閣，無用武之地。透過品牌恆星的整合，我們就能確保品牌整體策略的完整與清晰，並具備確實的可落實性。我始終相信，只有具備可行動性（actionable）的品牌策略模型，才是一個真正好用、有意義的品牌策略模型。

書籍介紹

本文摘錄自《強勢品牌成長學：從行為經濟學解盲消費心理，關鍵六步驟打造顧客首選品牌》，遠流出版

作者：王直上

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

數位時代，更要鞏固消費者的品牌認知！

第一本用科學證據解讀消費行為，

帶你從策略到實踐，完美打造強勢品牌！

當行銷環境與媒介不斷更新迭代，同時也考驗著行銷人員的市場觀察與策略運用。同樣一件白T恤，為什麼印上Nike的商標可以多賣好幾百元？看似平凡的拿鐵，為什麼裝進Starbucks的杯裡就覺得別具格調？而廣告少到屈指可數的Muji，為什麼依然人盡皆知？這就是品牌的效應，當知名度愈高，人們愈容易想得起來，就更容易受到偏好，也就有更多機會被選擇，於是擁有最大市場占有率。

資深廣告人、奧美23年品牌管理經驗大公開

作者王直上曾服務於奧美集團23年，擁有豐富的品牌管理經驗，在本書中，他透過大量的科學證據與案例，從科學的角度，透過心理學、行為經濟學、大腦科學等新發現，架構出品牌策略的思考模型、組成方式以及操作技巧，帶讀者用清楚簡單的邏輯，重新認識走在世界尖端的品牌新科學。

品牌策略＋品牌落實＝品牌恆星，六大步驟打造持續成長的強勢品牌

品牌策略是為了解決生意問題而存在，而「品牌的生意要從哪裡來」則是對品牌策略最關鍵的指導，如此才能明確WHO（消費者目標）→WHAT（品牌主張）→HOW（品牌聯想），進而落實。

而一個品牌要能成功，必須達到「三有」——有名（Fame）、有情（Feeling）、有形（Fluency）。「有名」即能讓人容易想起來的重要東西，是品牌滲透率的推力；「有情」即能帶來正面情緒的就是好東西，是品牌市占率的成長力；「有形」即能快速順利辨識的就是好東西，是品牌的溢價能力。根據研究，在人們的認知中把「三有」經營得愈突出的品牌，生意就愈好。

作者王直上將這三項品牌的關鍵落實工作（「三有」），整合到品牌策略的規畫思考中，構成「品牌恆星」。「品牌恆星」中含括打造品牌的六大步驟，清楚易懂、容易上手。

大企業、小企業、一人公司、代理商的最佳品牌工具書、行銷寶典

透過「品牌恆星」每一個步驟的實際教學與演練，佐以豐富大量的案例說明，作者王直上以其個人豐富的品牌專業，針對大企業、小企業、一人公司或廣告代理商提出各自的因應使用指南，既是好用品牌建立工具書，也是有效行銷最佳寶典。

本書特色

第一本從行為經濟學談品牌價值之書，全新視角解密消費行為！

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰