頭痛、視野變化、分泌「乳汁」？不分性別都可能遇到的「泌乳激素瘤」

「我月經一直不來，洗澡時覺得乳房脹脹的，就自己擠了一下，結果好恐怖，噴了一堆乳汁呢！」秝婷傳簡訊告訴好友睛芯。

睛芯讀了，馬上回傳，問說：「你確定是乳汁嗎？」

「是啊，白白的，只是很多，而且兩邊都有。」秝婷很焦急：「我又沒有懷孕，也沒有哺乳，這樣是不是有病啊？普通人會這樣嗎？」

「你趕快去看醫生吧。」睛芯建議：「不管是月經延遲，或是大量泌乳，都應該要找一下原因。」

位於腦下垂體的泌乳激素瘤

要回答秝婷的焦慮，我們要從一個大家比較不熟悉的地方開始了解。這個位置不是乳房，而是相對冷門的器官——「腦下垂體」。

Photo Credit: 照護線上

腦下垂體位在腦底部的中央，於腦部下方被蝶骨中的蝶鞍保護著，這是一個很小很小的區塊，但卻管了好多事情。

腦下垂體能分泌多種的荷爾蒙，從生長激素、促甲狀腺激素、促腎上腺皮質素、泌乳激素等都由腦下垂體一手包辦。由於腦下垂體分泌了多種荷爾蒙，自然就影響了許多器官。

很可惜的是，腦下垂體這裡也會長腫瘤。腦下垂體的腫瘤雖然不是惡性腫瘤，通常不致命，但同樣會帶來一些令人困擾的症狀。而其中最常見的，就是「泌乳激素瘤」。

乳汁太多、頭痛，都可能是泌乳激素瘤造成的

長出泌乳激素瘤，代表能製作泌乳激素的細胞太多，因此這時泌乳激素會被很大量地分泌出來，而導致患者的症狀。然而，泌乳激素瘤帶來的症狀會與患者的性別和年齡有關。

假使患者還沒有停經，那最常讓患者感覺異樣的症狀是「月經不來」，或月經週期很不準，總是要來不來、延遲很久的樣子。這是由於過多的泌乳激素會抑制了其他女性荷爾蒙的分泌，而讓月經異常。（月經異常的原因很多樣化，你可以看這裡了解其他月經不來的原因！）

另外當泌乳激素大量分泌，即使患者並非懷孕或在哺乳，仍會刺激乳汁的生產，這時患者會感覺乳房脹，擠乳頭時會看到雙側乳房有乳白色的分泌物；再嚴重一些的話，也可能乳汁自動流出，或在內衣發現有濕濕的分泌物（乳頭分泌物）。

萬一沒有注意到這些症狀，而沒及時注意到泌乳激素瘤的生長，腫瘤會繼續變大，帶來壓迫性的症狀，像泌乳激素瘤可能會壓迫到視神經，讓患者注意到視野改變，或因腫瘤太大而會頭痛。

泌乳激素瘤的症狀會因性別、年紀而不同

至於停經後的婦女，由於本身已經沒有預期會有月經出現，因此當然無法從月經沒來而發現腫瘤。而停經後婦女即使有泌乳激素瘤，也不太會有乳汁分泌。因此通常都要等到腫瘤長比較大，已經壓迫到視神經而讓視野變化，或有頭痛，才會讓停經後婦女注意到問題而就醫。

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那泌乳激素瘤會不會影響男性呢？答案是會的。當泌乳激素過高，是會影響男性荷爾蒙睪固酮的分泌，因此也會引起生殖力下降，性慾下降、難以勃起等狀況。因此，泌乳激素瘤算是引發男性不孕症的其中一個原因。然而，畢竟男性症狀不像是「月經不來」、「噴出乳汁」這樣的明顯，多數男性泌乳激素瘤的患者是直到腫瘤變大，出現頭痛、視野改變等壓迫性症狀後，才會就醫檢查。

泌乳激素瘤怎麼辦？

如果從症狀懷疑患者有泌乳激素瘤的話，可以從抽血檢查，確定是否有泌乳激素過高的問題。真的泌乳激素過高時，我們要先排除藥物、壓力引發的，因為有些藥物本身就有促進泌乳激素分泌的副作用，像是吃胃藥、吃抗憂鬱劑或其他鎮定心靈的用藥，都可能讓泌乳激素高一些些。假使認為沒有藥物影響，就可以依據數值來安排影像檢查，確定腦下垂體處是否有長著腫瘤。

如果本身是因為視野改變、或頭痛而就醫的患者，可能在剛開始就會安排腦部的核磁共振，了解是否有腫瘤生長的問題。

確診泌乳激素瘤之後，可以考慮用吃藥的方式抑制泌乳激素的分泌，甚至同時縮小腫瘤的體積。不過即使腫瘤變小，通常患者還是需要長期服藥。由於泌乳激素瘤的症狀很可能會復發，最好根據醫師的建議用藥與停藥，不要自行看心情吃藥。

如果腫瘤體積較大，已經壓迫到視神經，而吃藥治療效果不佳或副作用太大，就需要考慮找神經外科醫師以手術治療。

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本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航