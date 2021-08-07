器官移植病友可以接種COVID-19疫苗嗎？有沒有風險？

文：蔣維倫（泛科學PanSci專欄作家、故事專欄作家、udn鳴人堂專欄作家、前國衛院衛生福利政策研究學者）

考量到許多病友接種COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗前需要參考更個人化的資料，本系列將從各國醫學會的治療指引與研究中（ref.1-8），擷取精華，用較容易理解的方式，整理對各專科患者接種疫苗的建議。本系列純為知識彙整，並不能做為醫療決策時的依據。如您對個人的病況有進一步的疑問，請洽詢您的醫師，謝謝。



台灣即將在接下來的COVID-19疫苗接種計劃中，開始接種第九類接種對象，包含了18至64歲具有容易導致嚴重疾病，需要優先保護的高風險疾病、罕見疾病、重大傷病患者，其中器官移植病友，例如曾接受過肝臟、腎臟移植者，也屬於第九類接種者。特別是因為這些病友會服用藥物抑制免疫力，在疫情下更容易惡化成重症，因此建議應該盡早施打疫苗，以建立對COVID-19的抵抗力。

Q1：器官移植病友的染疫風險與一般人相同嗎？

器官移植者，因服用免疫抑制藥物、抵抗力較差，如果感染COVID-19病毒而生病，將較一般人感染後更可能惡化成重症、甚至死亡（ref.1,2,9）。器官移植者在歐美國家被歸類為易感染的「脆弱族群」，強烈建議列入疫苗施打的優先名單中；而在台灣，器官移植者在優先接種名單「19-64 歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者」分類裡的「重大傷病患」中 （ref.9-10）。

Q2：我正在等待器官移植，需要接種COVID-19疫苗嗎？

歐美國家建議等待器官移植者可接種疫苗，最好應與移植日期相隔1至2星期以上，但無須為了接種疫苗而推遲器官移植手術。若曾有嚴重過敏史者，請先和專業醫護人員討論 （ref.2,9）。

Q3：我剛剛結束器官移植手術，需要接種COVID-19疫苗嗎？

（下述情況，可能需要和醫師討論，考量暫緩接種）

不宜立即接種疫苗，因為手術剛結束，健康情況尚未平穩。根據台灣腎臟醫學會建議，術後一至三個月內，需暫緩接種疫苗。而英國國民健保署（National Health Service，NHS）認為，移植手術後一個月內，需暫緩接種疫苗；若服用特定T或B細胞抑制劑，則暫緩的時間可能要拉長3至6個月（ref.1,2,9）。術後暫緩接種的時間，可能因藥物或個人情況而不同，請務必和專業醫護進行討論。

藥物上，一般認為使用莫須瘤（Rituximab），需使用超過3個月後才能接種疫苗。英國國民健保署則建議認為使用該藥後，可在接種疫苗前和醫護一同評估B細胞恢復的情況再做決定（ref.1,2,9）。

若剛接受急性排斥治療，請和醫護討論、於治療完畢一個月後再接種疫苗。

Q4：我要照顧器官移植的親友，我也需要接種COVID-19疫苗嗎？

是，因為器官移植者若被傳染COVID-19，有較高機率惡化為重症，故美國移植學會（American Society of Transplantation，AST）和英國腎臟保健組織（Kidney care uk）皆建議照護者／家人都應接種疫苗（ref.12）。

Q5：COVID-19疫苗對器官移植者安全嗎？ 是否有效？

AZ疫苗（AstraZeneca vaccine）和莫德納疫苗（Moderna vaccine），對器官移植者應是安全的。對接受器官移植者施打疫苗後發生的副作用和一般人類似，易發生副作用者亦常伴隨有糖尿病、肺、心血管疾病等慢性病。至於常被關心是否會發生器官排斥或自體免疫疾病等問題，國際上移植專家表示，就作用機轉和實務上，並無證據支持這些問題。

雖曾有零星患者在接種輝瑞／BNT 疫苗（Pfizer/BNT）後，出現急性排斥的病例報告，但該報告未闡明兩者之間的關係，亦有可能是時間上的巧合 （ref.9）。

不少學術論文已報導移植病友在接種疫苗後，誘發的免疫力較一般人弱，甚至只施打一劑疫苗時，仍無法測得誘發抗體，因此請務必完整接種兩劑。雖然產生抗體較低，但實務上觀察仍具有保護力；而針對此情況，是否要施打第三劑加強？目前國際專家會議討論並不建議，如要施打應先和主治醫師討論，建議移植病友僅管已施打疫苗，仍要遵守戴口罩、勤洗手、保持社交距離才是上策 （ref.6,7,10,11,14）。

Q6：服藥狀態和COVID-19疫苗的關係?

切勿任意停藥！若任意停止服用抗排斥藥物，有可能引發排斥等致命風險。建議病友有在做任何醫療行為前，請和專業醫護討論。

部分藥物可能需推遲疫苗接種，如莫須瘤，但請不要自行停藥或調整藥物劑量 （ref.9）。

Q7：打完COVID-19疫苗後，就一定有效嗎？

很不幸，疫苗並非萬靈丹。雖然施打疫苗後仍有可能感染COVID-19，但是已知會減少重症的發生機率。再重述一次最有效的方法，請維持戴口罩、洗手、社交距離等防護措施。同時應避免群聚，若不得以需在室內，請保持室內環境通風或過濾空氣（ref.13）。

警告 本文無法做為個人醫療建議，任何決定之前，請和專業醫護討論。

慢性病（包含各項指數，如：凝血指數、血糖、血壓等）都應先控制穩定，再尋求疫苗接種，若不清楚自身病況是否穩定，請先和熟悉的醫師共同討論。

器官移植涉及「時間點」如：移植前／後、「急性排斥治療剛結束」、「免疫排斥藥物種類」等變因，本文無法逐一敘述，建議閱讀並持本文和專業醫護討論。

切勿任意停藥。

對疫苗內容物已知過敏者，接種前請和現場醫護討論。若不知道疫苗內容物為何，請列出自己過往曾過敏的藥物，並攜往接種場所和醫護討論。

禁忌症：曾有血栓合併血小板低下症候群，或肝素誘導的血小板減少症和血栓形成（HITT 或HIT2型）病史者，請先和醫護討論改接種其他種類疫苗，如：mRNA 疫苗（莫德納、輝瑞-BNT）。若不清楚自身病史，請先和熟悉之醫師共同檢視病。

若在接種第1劑後，發生嚴重過敏，請先和醫護討論改接種和第1劑不同類型的疫苗。

參考資料

台灣腎臟醫學會——腎臟移植受贈者注射COVID-19肺炎疫苗說明 NHS——針對心肺移植受者的COVID-19疫苗接種建議 英國腎臟照護協會-針對腎病患者的冠狀病毒 (Covid-19) 指南 台灣移植醫學會公告 COVID-19 vaccine: update for transplant patients from Indiana University Health University / Methodist Hospital. Dec 2020. Antibody and T-cell response to SARS-CoV-2 messenger RNA BNT162b2 vaccine in kidney transplant recipients and hemodialysis patients. JASN May 2021 ( record in progress) Cellular and humoral response after mRNA-1273 SARS-CoV-2 vaccine in kidney transplant recipients. American J Transplantation 2021. (doi:10.1111/AJT.16707) Global hepatology society statement: Vaccination for SARS-CoV-2 in patients with liver disease May 2021. National transplant consensus guidance on COVID-19 vaccine. Canadian Society of Transplantation Dec 2020 Statement on COVID-19 vaccination in solid organ transplant recipients. the Tribune Pulse- weekly transplantation update. June 2021. Vaccine protection may diminish need for yearly boosters. MedicalXpress June 3,2021 COVID-19 in solid organ transplant recipients: initial report from the US epicenter. American J Transplantation 2020. Development of COVID-19 infection in transplant recipients after SARS-CoV-2 vaccination. Transplantation 2021 (record in progress) Humoral response after SARS-CoV-2 mRNA vaccine in a Cohort of hemodialysis patients and kidney transplant recipients. JASN May 2021 (record in progress)

本文經科學月刊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航