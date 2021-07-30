柔道男神楊永緯不可或缺的幕後英雄：運動科學團隊

文：國家運動訓練中心（National Sports Training Center）

柔道男神楊永緯進化方程式：運動科學團隊介紹

今（2021）年7月24日，東京奧運男子柔道60公斤級決賽，選手楊勇緯力拼整日後，在金牌戰不敵勁敵日本高藤直壽，拿下銀牌。這面獎牌是台灣在奧運柔道賽史上的第1面獎牌，也寫下最快奪牌的隊史紀錄。

柔道是體重分級的運動種類，且一天之內就必需比完所有賽程。如何在高強度的比賽中，「維持多場比賽的體力」？又如何洞悉對手，以自己的長處凌駕對手的短處？身心方面又如何提升，面對延賽一年，做最好的準備？此篇帶你了解柔道男神進化方程式，背後運動科學團隊介紹。

選手大補丸：「營養補給」、「體能訓練」不可或缺

如何在高強度的比賽中，有「撐完一天的體力」？「營養補給」和「體能訓練」至關重要。

營養補給：又分為「訓練」和「比賽」二部分。

訓練階段：國家運動訓練中心（後文簡稱：國訓中心）營養師曾怡鈞的重點，在使選手獲得訓練所需的能量，維持身體組成，也維持該量級的體重。 比賽階段：當進入比賽期，營養師則提供飲食管理小卡及營養增補劑，讓選手在比賽期，也能有個人化的增補策略。營養師說，「足夠的醣類」是維持選手運動表現的關鍵，會讓選手有體力，撐完一天多場次的高強度比賽。營養師提供的飲食管理小卡，這次詳盡地考量了選手的過磅日期、時間，比賽籤表、出場序、出賽時間，用餐時間（比賽是否跨餐、訓練與賽程是否影響用餐）、選手熱身時間、比賽場次間的恢復時間等。營養師也事先調查了選手村的餐食供應，考量選手本身營養品使用習慣，事先設計好每餐的內容與份量，包含三餐，到競賽日當天營養品攝取的時間點，製成可隨身攜帶的飲食管理小卡，讓選手能夠直覺地依照計畫進行營養補充。

體能訓練：

今年上半年，勇緯多次出國比賽爭取積分，返國後需要居家檢疫，無法正常訓練。國訓體能訓練師鄭玉兒因應居家檢疫，另外安排勇緯的居家檢疫訓練課表，維持選手的基本體能；檢疫結束回到國訓，也立刻安排體能檢測，以確認選手體能狀態，做為下一階段訓練安排的依據。

鄭玉兒說，就是這一套檢測、訓練監控、比賽、檢測、修正的循環支援模式，使得勇緯的體能，從今年三月起的最後備戰階段，有氧耐力及無氧耐力能力都有提升，達到高競技運動員的水準。此外，勇緯在最大肌力也有提升，透過此次東京奧運賽事，可以清楚看出勇緯在場上可以維持更好的體能狀態，在肌力體能上可與對手抗衡，甚至完勝對手，取得勝利。

情報搜集：知己知彼，百戰百勝

柔道項目屬於個人積分賽事，在尚未公告奧運參賽名單前，選手仍然需前往國外參賽以獲取積分，確保積分能夠穩定在參賽資格內。國訓中心運動科學處針對選手楊勇緯年度賽事，以小組分工進行個別化支援。隨著國際賽事的競爭強度不斷提升，選手透過努力訓練及教練團的專業指導，來提升專項技術之外，輔以情蒐分析之協助，方能達到「知己知彼，百戰不殆」的戰略目標。

情蒐人員張沛騰與教練及勇緯多次商討，使教練及勇緯能輕鬆觀看相關情資，針對各個主要威脅對手，以多角化的分析並製作對手影片資訊圖表，並利用專業軟體輔以慢動作播放，以利教練在制定比賽策略時，能更加清楚對手各項能力指標及參考資料，提升對戰取勝的機會。

心理諮商與防護

在日常訓練的場館中，隨隊支援的運動防護員程心儀，除了訓練前後的恢復治療之外，亦在場邊隨時觀察勇緯每日訓練狀況，並適時的給予治療，讓勇緯能夠迅速恢復，這無微不至的照料提升選手對防護員的信任度，在這種良好的互動模式下，讓勇緯能夠完全投入訓練，可以說是勇緯身旁的重要人物之一。

最後，國訓中心的運動心理師陳宜蓁說道，在與勇緯長期合作的過程中，合作前期以心理技能訓練為主，進行每週一次的運動心理相關課程；到了合作的後期，開始加入諮詢，強化自我復原力，並透過今年度三場國際賽中，不斷調整與完善心理準備計畫。東京奧運因疫情延後一年，這一年勇緯在心態上進步很多，心理師與勇緯約定好：「把最好的留給奧運」。

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本文由國家運動訓練中心授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航