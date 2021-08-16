【法律小教室】「強制執行」有什麼功用？「不得作為強制執行的標的」是什麼意思？

之前政府曾發放三倍券，相信大家都知道三倍券沒辦法跟現金一樣自由運用，相關限制主要是在繳納費用或在電商平台消費上，其中也包含「不得作為強制執行的標的」，這是什麼意思呢？

強制執行的功用是什麼？

當別人欠錢不還的時候該怎麼辦？或許有人會想找討債集團來幫忙，逼欠錢的人吐出錢來，不過這畢竟是非法手段，並不值得鼓勵。而強制執行有一點類似這樣的概念，不過手段則是透過政府的力量「強制」債務人還出錢來。

雖然非常直接有效，但是強制執行並不是說用就能用。聲請強制執行之前必須要先拿到「執行名義」，也就是法院的勝訴確定判決後，才可以向法院聲請強制執行程序。所以強制執行算是一種將民事判決主文實現的過程，畢竟不管法院判決主文寫可以獲得多少賠償金，如果被告死不付錢，錢也是不會從天上掉下來的。

除了確定判決之外，和解書、調解書、本票裁定、公證書或是假扣押、假處分、假執行的「法院裁定」等等，也都可以作為強制執行的執行名義。

強制執行的標的

大家聽過的「查封」、「拍賣」都是強制執行的手段，當債務人在政府強制力介入後仍還不出錢，他的動產、不動產就會被拿去賣掉，最後再把賣掉的錢還給債權人。

但也不是所有的東西都可以拿去查封，《強制執行法》第53條中有規定不得作為強制執行標的之事項，例如債務人生活上所必需之物品、牌位或祭祀所用之物、未發表的著作或發明或是為防止災害發生而應該要配置的設備等。

《強制執行法》第53條 左列之物不得查封：

一、債務人及其共同生活之親屬所必需之衣服、寢具及其他物品。

二、債務人及其共同生活之親屬職業上或教育上所必需之器具、物品。

三、債務人所受或繼承之勳章及其他表彰榮譽之物品。

四、遺像、牌位、墓碑及其他祭祀、禮拜所用之物。

五、未與土地分離之天然孳息不能於一個月內收穫者。

六、尚未發表之發明或著作。

七、附於建築物或其他工作物，而為防止災害或確保安全，依法令規定應設備之機械或器具、避難器具及其他物品。

前項規定斟酌債權人及債務人狀況，有顯失公平情形，仍以查封為適當者，執行法院得依聲請查封其全部或一部。其經債務人同意者，亦同。

另外在《勞工保險法》及《勞工退休金條例》也有規定，保險與退休金不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。

不過要注意的是，法律上規定這些不能作為強制執行標的之項目，如果已經轉換為財產時（例如發明或著作已販賣成現金），因為已經脫離「不能作為標的」的範圍，就會變成可以被強制執行的標的物。

延伸閱讀

本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航