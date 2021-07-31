影集《我是殭屍》：改編自DC同名漫畫，獨特設定加上女主角出色演技，造就可看性相當高的恐怖喜劇

《我是殭屍》（iZombie）改編自DC漫畫旗下品牌的同名漫畫，為殭屍類型的恐怖喜劇，總計五季。

一般來說，殭屍（或稱喪屍）影劇一直都是歐美B級片的熱門片型。只要抓對一兩個特定元素，如《活死人之夜》、《芝加哥打鬼》，就很容易受到一定程度的歡迎，並拍成系列作。

但喪屍的設定變化不大，畢竟喪屍幾乎都不會思考，只能傳達各種吃人狀況的恐怖感，即使把劇中人類的情感與個性發展到極致，也難演變成心理上的對手戲，無法發展成《冰與火之歌》或《唐頓莊園》那樣的長篇影集。如果要發展成長壽劇，就必然得有「已經獲得商業成功」的原著文本。才能夠在影視化的過程中加以變化。

《陰屍路》就是一個很好的例子。此影集改編自暢銷漫畫，至今已播出10季，第11季已確定開始製作。這個劇作能長期發展，主因是原著本身就具有宏觀的世界設定，表面上是人在充滿喪屍的世界中求生，更多時候喪屍只是背景，眾多登場人物形成集團相互廝殺、合作又分裂。關於喪屍的設定與變化反而相當簡單。也就是說，這一樣是人與人之間的鬥爭，只是戰場轉移到有喪屍的世界。

而恐怖喜劇《我是殭屍》卻是一個較為特異的存在。以設定來說，過於單調的登場人物與十分特別的殭屍設定，屬於一兩季即可完結的短篇架構，偏偏一路拍到五季，還相當受到歡迎。這自然有原因。

Photo Credit: 《我是殭屍》劇照

《我是殭屍》有個獨特設定，就是被殭屍咬到的人會變成殭屍，但變成殭屍後只要定期食用人腦，可以維持思考能力。除了外表、脈搏異常之外，行為舉止一如常人，而且只要腦部不受創，可以身中刀槍不死並力大無窮。

除了殭屍一如活人可思考的的設定，另一個巧思是，殭屍吃了人腦的一個禮拜內，腦中會出現食用的人腦生前的記憶片段，並轉化為腦主人的性格，直到食用下一顆人腦為止。

這個設定是為了帶出故事。主要的故事線，描述女主角麗芙被殭屍劃傷後遭傳染成殭屍。她本來是好人，不隨機殺人取得大腦。於是憑著醫學背景進入法醫室上班，以解剖屍體的人腦為食。其異狀被法醫室主任拉維發現，拉維替她保密，並認為殭屍現象是病毒突變造成，試圖替麗芙尋求解藥。

而麗芙因為可看見凶殺案死者生前的記憶，所以就順勢幫助西雅圖警局兇殺組警探克萊夫辦案，從此成為一個殭屍偵探。

這就是《我是殭屍》前三季大致的脈絡。其實以劇情變化來說，屬於短篇類型的設定。一個可以讀取死者記憶的殭屍幫警察辦案，每一集都出現一個案件，然後女主角大秀演技，每集都化身成不同人格，跟克萊夫進行逗趣的辦案過程。

但《我是殭屍》畢竟來自已被市場肯定的原著，原著自然不會簡單只用一個模式就編寫出上百案件，那讀者只會看到膩。《我是殭屍》可以一路拍到五季，靠的就是別出心裁的結構變化，讓原本簡單的世界觀加以擴大。

編劇的做法是，讓主要角色維持不到10人，基本上圍繞女主角麗芙、拉維、麗芙的未婚夫莉莉懷特、女主角的閨密檢察官珮頓，還有大反派布萊恩。麗芙就是被布萊恩傳染病毒才變成殭屍。另外再多一個布萊恩的心腹固定出現。

以五季劇構來說，人物可說單調之極。所以可以想見，彼此之間的情感加深破裂、分分合合，都在這群人之間相互上演。過程中，伴隨著一個又一個的刑案，以維持新鮮感。

但即使如此，一般來說大多會在第三季就難以為繼，人物之間的關係再分合下去，只會變成拖戲的肥皂劇。所以編劇開始把殭屍的世界觀變大，讓危機變成西雅圖的末日。

Photo Credit: 《我是殭屍》劇照

因為殭屍會傳染，而且一開始沒有殭屍，所以殭屍必然有來源。劇中，僵屍的由來是一種可以改變腦部分泌的毒品，因此有了解藥。麗芙的老闆拉維極力製造解藥，有時成功有時失敗。所以就出現劇中人物從殭屍變回凡人，然後又從凡人變成殭屍的戲劇性。而因為殭屍會傳染，而且有生化武器的潛力，也因此讓生技公司看上，然後跟主角群們上演一場「合作又分裂、分裂又合作」的鬥爭，最後情況失控，讓西雅圖變成殭屍之城。

美國聯邦政府封鎖西雅圖，卻引發隔離問題與人道危機，以及區域內人類起身跟有思考能力的殭屍對抗的戲碼。原本簡單的殭屍辦案結構，變成好萊塢大片《末日之戰》式的宏大場景，讓情節的吸引力維持到第五季的最後一集，將《我是殭屍》變成了一部長壽劇。

而編導最厲害的是，在劇情結構已經變成都市危機的規模時，第五季從第一集危機漸漸擴大，到最後一集那種人類展開大決戰的場面，居然都還能維持「女主角吃了兇案受害者大腦然後性格轉變」的設定，而且從來沒改變喜劇氣氛的元素。這可說是相當精彩的編劇表現，讓《我是殭屍》成為相當具有可看性的殭屍類型劇，是連平常不看殭屍片的觀眾都會被吸引觀看的優秀作品。

《我是殭屍》能拿到合約且一路拍了五季，除了劇情有吸引力外，飾演女主角麗芙的Rose McIver當然功不可沒。劇中其他演員表現堪稱平實，但Rose McIver發揮她自《金剛戰士RPM》以來的魅力，並展現千變萬化的多重性格演技，自然是收視率的保證，讓此劇能不被腰斬。

對殭屍影集沒興趣的觀眾，光看Rose McIver的魅力演技便能被折服。《我是殭屍》算是近年來，難得一見的恐怖喜劇，娛樂性相當高，值得大家一追。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航