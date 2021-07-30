「比起他們的犧牲，我的犧牲不算什麼」為何這位緬甸游泳選手要放棄參加東京奧運？

今年的2020東京奧運，有近930名游泳好手參與游泳項目，然而，一位獲得男子50公尺自由式項目資格的Win Htet Oo卻不在其中，而這原本會是緬甸選手在奧運游泳項目的首次出賽。

從6歲起愛上游泳，如同每位運動員夢想站上奧運舞台，這名緬甸年輕人Win Htet Oo也取得這寶貴的機會，他告訴《SBS News》：「為幫助推動緬甸的體育，我決定要追求這個奧運夢想。我有幸與這麼多偉大的教練一起訓練了這麼多年，這是我回饋緬甸的方式。」

不過這夢想在還沒開始前就已結束。

今年2月1日緬甸爆發政變，緬甸奧委會（MOC）也被軍方所控制，同年3月，Win Htet Oo向國際奧委會請願，希望國際奧委會能拒絕承認緬甸奧委會合法性，並讓緬甸運動員以「中立運動員」身份參賽，但均被拒絕，他因此於4月決定放棄參加今年的東京奧運，以此抗議目前掌握緬甸實權的軍政府；本月26日，緬甸軍政府才正式宣布，取消了2020年由翁山蘇姬領軍的全民盟勝選的大選結果。

出生於馬來西亞，父母皆是緬甸人，Win Htet Oo曾代表緬甸參加2013年和2019年的東南亞運動會，2017年移地澳洲墨爾本受訓，目前還保持著緬甸50公尺、100公尺和200公尺男子自由式項目的全國紀錄。在2019年東南亞運動會上，他在男子50公尺自由式項目中以22.62秒達到奧運資格的標準，幾乎已確定能代表緬甸參加2020東京奧運。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 Win Htet Oo表示：「我想向世人表明，我會犧牲運動員的終極夢想以聲援（抗議的人民）」

《衛報》報導，Win Htet Oo強調，如果緬甸奧委會被軍方控制，那麼他就絕不參與，「這是一個被指控犯有種族滅絕罪和危害人類罪的軍政府，而他們現在是控制緬甸奧委會的人」。

Win Htet Oo在政變後於4月於臉書發文，提到了綽號為「天使」的鄧家希；鄧家希曾拿過跆拳道冠軍，3月時在一次示威中被緬甸安全部隊槍殺。Win Htet Oo回應此事件時說到：「比起他們的犧牲，我的犧牲不算什麼。烈士們永遠不會看到緬甸自由，但我仍活著，我會渴望有一天能看到緬甸自由。」

他向《VICE World News》表示：「我知道我的體育抱負將會結束，因為現在的緬甸奧委是由軍方所控制，而我決定現在必須盡我所能，支持抗議者和為民主而奮鬥的人們。」

Win Htet Ooh曾寫信給國際奧委會，允許他不代表任何國家，以「中立運動員」身份參賽，但這個要求被拒絕了，《The Conversation》報導，Win Htet Ooh被拒絕是因為他並非難民，而維持「政治中立」的國際奧委會，也不允許具公民身份的運動聲稱「中立」，最終Win Htet Ooh也決定退出東奧，表示「我不會在沾著人民鮮血的旗幟下，參加開幕進場。」

這是緬甸第17次參加奧運，自1948年首次參賽以來，1976年曾因政治因素缺席了蒙特婁的夏季奧運。根據奧運官網資料，緬甸奧委會過去曾派出代表參加田徑、拳擊和舉重，而在2000年雪梨奧運會上，Thi Win Kay在女子48公斤級舉重項目獲得第四名，是緬甸參與奧運的最好成績。而本屆東京奧運有兩位運動員代表緬甸出賽，分別是女子羽球項目的Thet Htar Thuzar，和男子10公尺空氣槍項目的Ye Tun Naung，不過兩人均未在開幕進場時露面。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 7月23日東京奧運開幕式，緬甸代表選手Thet Htar Thuzar和Ye Tun Naung都並未出席。

而在奧運場外，居日本的緬甸公民也舉起三指，表達對緬甸奧運代表的不滿。《美聯社》報導，7月26日，在日本的緬甸公民聚集在國家體育場外抗議，該組織表示，參加東奧的緬甸運動員並不代表整個國家，一名緬甸護士Lae lae Lwin說到：「秉持和平與平等精神的奧運會，怎能忽視在緬甸正在發生的事」，而另名抗議者Thant Zaw Htet則表示，他想聽聽運動員本人的想法，「如果他們接受緬甸軍隊，我就反對他們。」

不過就如《The Conversation》報導所說，代表女子羽球項目的Thet Htar Thuzar，目前她與其家人都仍生活在緬甸，而隨著軍政府大肆宣揚她在奧運競賽裡的角色，她或許真的無法對此提出任何評論。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 7月26日，在東京國家體育場外，居住在日本的緬甸公民抗議來參與奧運的緬甸代表，並舉三指敬禮。

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核稿編輯：杜晉軒