為了「留鋼」，中國對鋼鐵課徵20~40％出口稅率，恐加劇全球鋼市供不應求

7月29日中國政府宣布，提高鉻鐵、高純生鐵的出口關稅，藉以促進國內鋼鐵業轉型升級，並且使大宗原物料價格能夠穩定，消緩國內中、小企業受物價飆漲之苦，同時也降低鋼鐵帶來的巨大耗能，達到「碳中和」的願景。業內人士指出，隨著各國解封經濟復甦，全球用鋼需求已經逐步攀升，而各大鋼鐵出口國為了「留鋼」，進一步使鋼鐵供不應求的情況加劇。

中國對鋼鐵課徵出口稅率 全球鋼鐵供應將更吃緊

主管單位國務院關稅稅則委員會，經過中國國務院批准後，該命令自今年8月1日起生效，分別對鉻鐵、高純生鐵課以40%和20%的出口稅率。

《華爾街日報》報導，受到歐美國家寬鬆的貨幣政策刺激，各類原物料仍在高檔徘徊，引發市場對通貨膨漲的憂慮，並且嚴重影響下游業者的獲利。因此，中國政府為了消解國內經濟壓力，上調出口關稅有助於抑制出口，保證國內供應進而壓制漲價。

中國調整關稅後，北京當局正觀察，能否降低大宗原物料進口成本，擴大鋼鐵產量，進一步緩解國內減少粗鋼的產量，同時降低煉鋼時消耗的巨大能源。

其實今年5月中國為解決國內鋼鐵供需吃緊，原物料飆漲的情況，才針對146鋼品取消出口退稅，那時以大宗熱軋鋼材為主，但在鋼價依舊居高不墜下，中國財政部再度出手，又將23項鋼品列入取消退稅政策中。

《關鍵評論網》訪談產業界人士透露，以中國此次一系列政策下達來看，是穩步漸進的從最上游原料、大宗鋼品，逐一取消出口退稅、提高稅率等。如果未來中國鋼價仍未見修正降低，可能改從熱、冷軋鋼捲出口稅率下手。

過去俄羅斯因為對外出口量大，但近一年鋼價快速飆漲，俄國政府盼藉由關稅抑制出口，藉此穩定價格；如今中國也利用相同的方式，減少國內鋼鐵大肆往外出口，進而消解國內鋼鐵短缺的情況。

攤開數據來看，本來中國出口鋼材可享有退稅優惠，歷年來出口成鋼數量高峰預計可突破一年一億噸。

不過，中國為了落實減碳目標，下重手祭出減產。不過效果有限，今年上半年鋼鐵產量續增，市場認為中國政府下半年將嚴格落實減產調控，估今年出口量剩下6000萬噸左右。

「中國要從一億噸，減產到6000萬噸，這是一個很難的挑戰。」業界人士坦言。他說，一直以來中國就是鋼鐵出口大國，現在說減一半，對於中國國內的經濟也是有很大的衝擊。

他預估，由於中、俄都對外宣稱國內限產，採取貿易保護措施，穩定國內的鋼鐵供需。兩國均為鋼鐵出口大國，因此全球鋼鐵供應將更吃緊鋼價不易下跌，台灣來說鋼鐵多頭格局還是可以期待。

美國基礎建設將通過，全球用鋼需求將上調

根據世界鋼鐵協會（World Steel Association）統計，今年中國粗鋼產量為9千390萬噸，比去年同期提高1.5%；印度粗鋼產量為940萬噸，則是提高21.4%；日本粗鋼產量為810萬噸，同期提高44.4%；美國粗鋼產量為710萬噸，提高44.4%；俄羅斯粗鋼預估產量為640萬噸，亦上升為11.4%。

這也說明在去年因受到疫情影響下，今年經濟邁向復甦，導致鋼鐵大國的產量皆較於去年同期上升。

不過，產量卻跟不上強大的需求，世界鋼鐵協會數據表明，全球鋼鐵需求成長率將從2020年的-0.2%，轉為2021年增長5.8%，達18.74億噸。報告強調，2022年將繼續成長2.7%，達19.25億噸。

由於7月28日，美國參院兩黨協商小組終於就1.2兆美元規模的基礎建設法案達成協議，雙方敲定最終版本細節，該法案計畫將向交通運輸、公用事業和高速寬頻基礎設施編列5500億美元的資金，屆時全球用鋼需求又將上調。

美國總統拜登說：「這是自二戰以來最大筆的投資」。美國鋼鐵協會（AISI）預估，拜登政府的大基建計畫可能帶動美國鋼鐵需求成長3%至4%。

分析師張志誠表示，建鋼鐵工廠需要龐大資本支出，然美國的建廠相對於中國、印度來說，無成本優勢，因此短期美國供給面不會有太大變動。

簡言之，美國建設帶動的鋼鐵需求成長產生的供需缺口，必然要靠進口補足，以出口導向為主的台灣廠商，這時反而是個機會。

另一方面，業內人士指出，在各國紛紛減產，防止鋼鐵往外流出的情況看來，全球的鋼鐵還是供不應求。尤其在中國煉鋼重鎮的河北唐山嚴格執行減排限產，最高減產達50%，這些情況看來，對台灣都是利多。

日前上市鋼廠主管才對外宣稱，近年歐美相繼推動寬鬆貨幣政策，「印鈔票換物資」風潮不斷蔓延，由於鋼鐵貿易是以美元計價，中國認知到不能踏進鋼鐵換紙鈔陷阱。

未來北京當局會持續加緊力道控制鋼鐵，或者利用更寬鬆的貨幣政策，使各種原物料能夠留在國內，而台灣將把握這個對美國出口的大好機會，使鋼鐵產業再度迎來好景氣。

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核稿編輯：翁世航