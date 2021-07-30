【2020東京奧運】中華隊7/30戰績＆各國獎牌榜：田家榛、吳佳穎晉級女子射擊8強

截至7月29日，參賽東京奧運的台灣選手已拿下1金、2銀、3銅，共6面獎牌，為歷屆奧運新高。

30日上午進行女子射擊25公尺第2天資格賽，最後田家榛以總分584分、24發內10分，吳佳穎以總分584分、22發內10分，分別名列第5、7名，雙雙擠進前8名、晉級下午1:00的決賽。今日羽球項目，則會上演戴資穎女子單打8強賽，以及李洋、王齊麟男子雙打4強，還有林昀儒男子桌球銅牌戰。

以下整理今（30）日賽程與台灣選手的賽事重點與成績。

7月30日選手戰績

女子拳擊69公斤量級8強賽：台灣「拳后」陳念琴不敵印度名將，止步8強

陳念琴在東京奧運女子拳擊69公斤量級8強賽，不敵印度名將博格漢（Lovlina Borgohain），沒能再續繼續推進紀錄。

男子田徑400公尺跨欄預賽：陳傑第3度挑戰奧運，田徑400公尺跨欄無緣晉級

田徑項目男子400公尺跨欄預賽，最終陳傑跑出50秒96，名列分組第7，最終無緣擠進分組前4名、晉級準決賽。

第3度站上奧運舞台，陳傑是繼楊傳廣、紀政之後，台灣第3個3度挑戰奧運的田徑選手。過去陳傑2度參加奧運，2012年倫敦奧運、2016年里約奧運在男子400公尺跨欄，都在預賽就止步，成績分別為50秒27和50秒65。

女子單人雙槳決賽：「划船甜心」黃義婷划船名列20個人最佳，目標放眼杭州亞運

黃義婷在昨（29）日的13到24名半決賽中，划出7分56秒00成績、名列第5，未能划進前3名，要參加今天的19到24名排名賽。今天黃義婷在第5水道，從一開始就在前半段，划出本屆奧運最佳成績7分52秒18，名列分組第2，最後排名以20名作收，刷新個人紀錄。

雖無緣晉級，但黃義婷表示，接下來目標就是明年的杭州亞運，「期待自己可以拿到金牌的成績。」

女子射擊25公尺資格賽：「台灣雙姝」田家榛、吳佳穎雙雙晉級

女子25公尺火藥槍射擊今天繼續進行第2天資格賽，最後田家榛以總分584分、24發內10分，吳佳穎以總分584分、22發內10分，分別名列第5、7名，雙雙擠進前8名、晉級下午1:00的決賽。

女子田徑100公尺外卡賽：「跨欄女神」謝喜恩生涯首度登上奧運殿堂，最終無緣晉級

謝喜恩今天在外卡賽被安排在第2組、第6跑道，每組取前3名及擇優1名晉級預賽。謝喜恩最終跑出12秒49，名列分組第7，未能突破過去個人最佳的12秒33。在3組選手完成賽事後，謝喜恩的總排名無法擠進第10，確定無緣晉級預賽。

雖然謝喜恩的專長是跨欄，不過因本屆奧運台灣在女子田徑無人達東京奧運參賽標準，依規定可推派1名選手參賽，「跨欄女神」謝喜恩獲女子組保障名額，不過改戰100公尺，生涯首度登上奧運殿堂。

女子單人射箭16強：林佳恩不敵美國女將，東京奧運女子射箭16強止步

台灣女子射箭好手林佳恩在東京奧運射箭女子個人對抗賽16強，以2比6不敵美國女將布朗（Mackenzie Brown），未能叩關8強。

林佳恩上一次2012年倫敦奧運，女子個人對抗賽止步32強，她表示這一次參賽至少有超越自己，但沒能把自己最好的一面展現出來，她還是有些不甘心，也期許自己能持續進化，再來挑戰巴黎奧運。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範