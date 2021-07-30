2021/07/30,
國際

【緬甸疫情】英國警告兩週內全緬半數人染疫、軍方加蓋火葬場惹民怨

【緬甸疫情】英國警告兩週內全緬半數人染疫、軍方加蓋火葬場惹民怨
2021年7月14日，緬甸曼德勒（Mandalay），志工對去世的COVID-19患者致意。Photo Credit：Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

目前緬甸醫護設施只有約4成還能運作，而且軍方至少對醫護人員和設施發動260次攻擊，拘留至少67名醫護人員；由於過去2個月超過4000人染疫去世，因此軍政府準備在仰光蓋10座火葬場，平均每天可燒3000具屍體，但軍政府引起民眾不滿認。

（中央社）緬甸政變後局勢動盪，英國29日向聯合國安全理事會警告，緬甸5400萬人口中，有一半可能在未來兩週內感染COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）。

法新社報導，英國為因應緬甸疫情「危急」而召開這次會議，據英方說法，自軍人2月奪權控制緬甸後，當地疫情「迅速惡化」。

英國敦促安理會應確保緬甸境內會遵守第2565號決議。這項決議要求衝突區停火，好讓COVID-19疫苗能安全配送。

英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）說：「我們應考慮如何執行決議，這非常重要。」

貧窮的緬甸自軍方掌權後陷入動盪，很多醫護人員出面抗議政變，許多醫院的能力都無法因應病例激增。

聯合國估計，目前緬甸醫護設施只有約4成還能運作，而且軍政府部隊至少對醫護人員和設施發動260次攻擊，拘留至少67名醫護人員。

由民主派人士組成的全國團結政府（National Unity Government）發言人拉拉索（Susanna Hla Hla Soe）說：「新一波COVID-19疫情如野火燎原般散播至全國。不幸的是，由於緬甸軍方把COVID-19當成對抗人民的武器，還有更多人將失去性命。」

緬甸國營媒體本週曾報導，軍政府當局正在尋求「友好國家」協助對抗病毒。

緬甸昨天通報新增約5000起COVID-19病例，遠比5月初的單日約50例高出許多，但分析家說，真實數據可能不只如此。

根據軍政府，緬甸迄今約175萬人已施打過疫苗，上週有一批中國捐贈的國藥集團（Sinopharm）疫苗送達，但會優先用於中緬邊界居民。

中國也提供超過一萬劑疫苗給緬甸靠中國邊境一個叛軍團體，試圖遏止染疫緬甸人湧入中國。

每日可燒3000具屍體緬甸，軍政府加蓋火葬場惹議

中央社》報導，緬甸COVID-19疫情自7月起快速升溫，過去2個月超過4000人染疫去世，軍政府準備在仰光蓋10座火葬場，平均每天可燒3000具屍體，引起民眾不滿認為軍政府寧可蓋火葬場而非好好控制疫情。

緬甸今年2月爆發軍人政變後，醫護人員參加公民不服從運動，醫療能量吃緊，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情自7月起快速升溫，截至28日為止，緬甸累積確診病例達到28萬4099人，8210人死亡，其中超過4000人是在這次第三波疫情中去世，但篩檢能量不足，實際確診和死亡人數恐怕更高。

伊洛瓦底江雜誌社（The Irrawaddy）報導，光是過去2個月就有4629人死於疫情，尤以第一大城仰光疫情最為嚴重，由軍方掌控的緬甸國家電視台（MRTV）27日宣布，軍政府將在仰光蓋10座火葬場，平均每天可以焚燒3000具屍體。

報導指出，軍政府此舉引起緬甸人民高度不滿，批評軍方寧可蓋火葬場，而不是想辦法控制疫情，過去2個月因為軍政府無法控制疫情，許多人失去了家人和朋友，很多人確診了卻被公立醫院拒在門外，只能回家自救，想辦法找氧氣，但軍政府甚至不准一般民眾自行買氧氣。

而衛生和體育部提出過去2個月4629人死亡的數據實際上可能嚴重被低估，根據在仰光幫忙運送屍體的志願團體指出，從7月中開始，他們每天就運送超過1000具屍體到火葬場。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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