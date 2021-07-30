東京奧運內外兩個世界：日本緊急事態擬延長至8/31，納入大阪等4府縣

鑑於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情急速擴大，日本政府擬將東京都與沖繩縣目前實施中的緊急事態宣言延長到8月31日。而東京奧運賽事仍持續進行中，國際奧會發言人Mark Adams向《紐約時報》強調，沒有任何運動員或相關人員將病毒傳染給東京的民眾，「運動員確實生活在另一個平行世界中。」

日本疫情持續升溫，單日首度新增破萬例確診

日本緊急事態對象地區將擴大，納入大阪府及鄰近東京首都圈的埼玉縣、千葉縣與神奈川縣等3縣，期間為8月2日至8月31日。《中央社》報導，目前東京都與沖繩縣正因疫情實施緊急事態宣言，而首都圈3縣與大阪府實施前一階段的「防止蔓延等重點措施」，期限原定都到8月22日。昨（29）日本全境確診1萬699例，是首度單日新增破萬例。其中東京都新增3865例、沖繩縣新增392例、神奈川縣新增1164例均創新高紀錄。

《美聯社》報導，在專家會議上，厚生勞動大臣田村則久指出，儘管東京都已處於緊急狀態兩週，但目前病例激增的狀況是前所未見的。東京都知事小池百合子則表示，20至30多歲的成年人是近期確診病例中新增最多的族群，提醒他們應遵守相關措施，包括戴口罩和避免非必要的聚會。

組委會強調「防疫泡泡」完整、奧運與東京疫情無關

東京奧運官方公布資料指出，自7月1日至29日為止，奧運相關人員的確診者有193例，另有5例由中央或地方政府公布的相關個案，相加近200人。據《紐約時報》報導，東京奧運組委會強調，正在進行中的奧運與日本迅速蔓延的疫情並無關聯，選手、教練與工作人員的防疫泡泡十分完整，已將他們與東京民眾完全隔開來。不過，仍有14名在奧運工作的保安警察受到感染。

國際奧會發言人Mark Adams表示，目前只有2名東京奧運相關確診者正在住院治療，其他人都留在選手村內接受治療。

Photo Credit: 中央社 東京奧運選手村中庭。

不敵Delta變種病毒的蔓延速度，東京目前 有2995人正在住院，不少醫院已經處於滿床的狀態，另有1萬多人在家中或防疫旅館隔離。 截至昨天為止，日本有27%人口已接種兩劑疫苗，而老年人完整接種兩劑的比例為71.5%。

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：許靜之

核稿編輯：楊士範