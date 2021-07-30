以色列8月起為60歲以上民眾追加第3劑疫苗，輝瑞盼望能在美申請追加第3劑EUA
我們想讓你知道的是
輝瑞大藥廠公布的最新研究數據顯示，對抗傳染力強的Delta病毒變異株上，第3劑疫苗在較年輕族群身上產生的抗體量，是2劑受試者的5倍多，在年長者身上更超過11倍。
以色列總理班奈特（Naftali Bennett）29日宣布，8月起將為60歲以上民眾追加施打第3劑COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗，使得該國搶先美國食品暨藥物管理局（FDA）批准第3劑前的實驗場。
輝瑞大藥廠28日則公佈新的研究結果數據，發現輝瑞疫苗在預防有症狀感染的效力，每2個月就逐漸減弱一點。在對抗傳染力強的Delta病毒變異株上，第3劑疫苗在較年輕族群身上產生的抗體量，是2劑受試者的5倍多，在年長者身上更超過11倍。輝瑞盼望能夠在美國申請追加第3劑疫苗的緊急使用授權（EUA）。
以色列總統將率先施打第3劑，總理向未接種的年輕人喊話
（中央社）以色列總理班奈特29日宣布，8月1日起將開始對60歲以上民眾追加施打第3劑COVID-19疫苗。
《法新社》報導，班奈特在電視轉播的聲明中說這是「輔助疫苗行動」的一環，凡逾60歲且超過5個月前接種完疫苗者，將可接種第3劑。
根據《路透社》與《美聯社》，以色列提供的第3劑為輝瑞BNT（Pfizer/BioNTech）疫苗。為降低Delta變異病毒擴散速度，以色列開全球先例，成為第一個大規模對公民提供第3劑西方疫苗的國家，總統赫佐格（Isaac Herzog）30日將率先施打。
以色列是全球疫苗接種行動的領頭羊，許多長者在去年12月至今年1、2月間都已打過疫苗。
但自從出現Delta變異株以來，衛生部兩度通報疫苗防護感染的效力下降，重症防護力亦些微降低。
以色列會由健康維護組織（health maintenance organization）負責施打追加疫苗。這項行動將使以色列成為美國食品暨藥物管理局（FDA）批准第3劑前的實驗場。
《衛報》報導，班奈特表示該國的專家小組高度同意且認為有道理追加施打第3劑。班奈特表示這項決議是立基於許多研究的結果和分析，並表示後續也會將以色列的資料與世界共享。
以色列目前有超過57%的國民完成2劑的疫苗接種，年紀大於40歲以上的國民更有80％以接種過疫苗。這樣的施打率使得以色列早於其他國家重振經濟，但該國近日的疫情由於Delta變異株有回溫的趨勢。班奈特呼籲尚未接種的以色列國民——尤其是對疫苗猶豫的年輕人——能盡快接種。
輝瑞預計最快8月在美申請EUA，美聯邦官員和專家看法保留
（中央社）美國輝瑞大藥廠28日公布數據顯示，其COVID-19疫苗效力會隨時間而減弱，可是在接種第2劑後至少能維持6個月的強效保護力，不過仍盼能追加接種第3劑。
《美聯社》報導，輝瑞的這項研究結果是美國衛生當局在決定是否有必要追加、何時要追加接種疫苗方面予以參酌的一項證據。輝瑞和研發夥伴德國生技公司BioNTech曾表示，他們打算最快8月申請追加劑的緊急使用授權（EUA）。
新的數據來自一項4萬4000人參與的研究。而這項啟動這支疫苗廣泛使用的研究結果顯示，接種後最初幾個月的效力卓越。
研究顯示，最重要的是，疫苗在預防COVID-19重症的保護力很高，可達近97%；整體來說，輝瑞疫苗在6個月內預防有症狀COVID-19的效力為91%。
但進一步研究發現，輝瑞疫苗在預防有症狀感染的效力，每兩個月就逐漸減弱一點，從第2劑接種兩個月後的96%高峰，4個月後變90%，6個月剩約84%。
數據顯示，對抗傳染力強的Delta病毒變異株上，第3劑疫苗在較年輕族群身上產生的抗體量，是2劑受試者的5倍多，在年長者身上更超過11倍。
輝瑞首席科學長多爾斯登（Mikael Dolsten）在討論季度財務報告的電話中表示：「總而言之，我認為第3劑（疫苗）會大幅提升對感染、輕度中度疾病的保護力，並減少病毒擴散。」
《紐約時報》報導，目前為止，聯邦衛生官員認為沒有必要替民眾施打第3劑疫苗；另有專家質疑，全球還有很多人連一劑疫苗都沒得打情況下，替完整接種民眾追加疫苗是否適宜。
亞特蘭大艾莫瑞大學（Emory University）生物統計學家狄恩（Natalie Dean）就說：「目前沒有證據顯示，這是最佳使用資源的方式。」
然而，《法新社》報導，最新一波疫情肆虐，加上輝瑞高層鼓吹加打第3劑之下，疫苗需求升高，輝瑞28日上修年度營收和獲利預測。
這款兩劑型疫苗占輝瑞第2季銷售額的40%，營收因此遠高於2020年同期。
和BioNTech共同開發疫苗的輝瑞如今預估今（2021）年疫苗將出貨21億劑，營收將達335億美元，高於5月預測的16億劑疫苗和260億美元。
至於台灣的專家怎麼看？《康健雜誌》報導，振興醫院感染科主治醫師顏慕庸表示，免疫力較弱的新冠患者，所需的復原時間較長，因此針對免疫力缺失者打第3針的推論是合理且可能的。然而，但這還是必須經過臨床試驗驗證，才能了解哪一群人特別需要第3針。
但也有專家認為現階段討論第3針是「言之過早」。感染症專家黃高彬表示，目前尚未有足夠大型研究證實不同族群的抗體生成情形、保護力持續時間等，也就無法論斷誰是否必須打第3針。二來，在疫苗供應量有限的情況下，「混打」議題比「第3針」議題更重要，這2種討論都是為拉高疫苗保護力。
延伸閱讀：
- 兵貴神速，美國如何「超前部署」穩坐全球疫苗供應霸主地位？
- 非洲染疫死亡單週激增43％，Delta肆虐、疫苗嚴重短缺，WHO：最糟糕的情況尚未到來
- 【疫苗最新資訊】一次掌握台灣COVID-19疫苗施打與購買情形
新聞來源：
- 以色列開先例 8/1起60歲以上民眾施打第3劑疫苗（中央社）
- 輝瑞：疫苗6個月後保護力剩84% 盼獲准追加接種第3劑（中央社）
- Israel to offer Pfizer Covid booster shots to people over 60（The Guardian）
- 新冠疫苗要打第3劑嗎？什麼時候打？（康健雜誌）
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範