以色列8月起為60歲以上民眾追加第3劑疫苗，輝瑞盼望能在美申請追加第3劑EUA

以色列總理班奈特（Naftali Bennett）29日宣布，8月起將為60歲以上民眾追加施打第3劑COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗，使得該國搶先美國食品暨藥物管理局（FDA）批准第3劑前的實驗場。

輝瑞大藥廠28日則公佈新的研究結果數據，發現輝瑞疫苗在預防有症狀感染的效力，每2個月就逐漸減弱一點。在對抗傳染力強的Delta病毒變異株上，第3劑疫苗在較年輕族群身上產生的抗體量，是2劑受試者的5倍多，在年長者身上更超過11倍。輝瑞盼望能夠在美國申請追加第3劑疫苗的緊急使用授權（EUA）。

以色列總統將率先施打第3劑，總理向未接種的年輕人喊話

（中央社）以色列總理班奈特29日宣布，8月1日起將開始對60歲以上民眾追加施打第3劑COVID-19疫苗。

《法新社》報導，班奈特在電視轉播的聲明中說這是「輔助疫苗行動」的一環，凡逾60歲且超過5個月前接種完疫苗者，將可接種第3劑。

根據《路透社》與《美聯社》，以色列提供的第3劑為輝瑞BNT（Pfizer/BioNTech）疫苗。為降低Delta變異病毒擴散速度，以色列開全球先例，成為第一個大規模對公民提供第3劑西方疫苗的國家，總統赫佐格（Isaac Herzog）30日將率先施打。

以色列是全球疫苗接種行動的領頭羊，許多長者在去年12月至今年1、2月間都已打過疫苗。

但自從出現Delta變異株以來，衛生部兩度通報疫苗防護感染的效力下降，重症防護力亦些微降低。

以色列會由健康維護組織（health maintenance organization）負責施打追加疫苗。這項行動將使以色列成為美國食品暨藥物管理局（FDA）批准第3劑前的實驗場。

輝瑞預計最快8月在美申請EUA，美聯邦官員和專家看法保留

（中央社）美國輝瑞大藥廠28日公布數據顯示，其COVID-19疫苗效力會隨時間而減弱，可是在接種第2劑後至少能維持6個月的強效保護力，不過仍盼能追加接種第3劑。

《美聯社》報導，輝瑞的這項研究結果是美國衛生當局在決定是否有必要追加、何時要追加接種疫苗方面予以參酌的一項證據。輝瑞和研發夥伴德國生技公司BioNTech曾表示，他們打算最快8月申請追加劑的緊急使用授權（EUA）。

新的數據來自一項4萬4000人參與的研究。而這項啟動這支疫苗廣泛使用的研究結果顯示，接種後最初幾個月的效力卓越。

研究顯示，最重要的是，疫苗在預防COVID-19重症的保護力很高，可達近97%；整體來說，輝瑞疫苗在6個月內預防有症狀COVID-19的效力為91%。

但進一步研究發現，輝瑞疫苗在預防有症狀感染的效力，每兩個月就逐漸減弱一點，從第2劑接種兩個月後的96%高峰，4個月後變90%，6個月剩約84%。

數據顯示，對抗傳染力強的Delta病毒變異株上，第3劑疫苗在較年輕族群身上產生的抗體量，是2劑受試者的5倍多，在年長者身上更超過11倍。

輝瑞首席科學長多爾斯登（Mikael Dolsten）在討論季度財務報告的電話中表示：「總而言之，我認為第3劑（疫苗）會大幅提升對感染、輕度中度疾病的保護力，並減少病毒擴散。」

《紐約時報》報導，目前為止，聯邦衛生官員認為沒有必要替民眾施打第3劑疫苗；另有專家質疑，全球還有很多人連一劑疫苗都沒得打情況下，替完整接種民眾追加疫苗是否適宜。

亞特蘭大艾莫瑞大學（Emory University）生物統計學家狄恩（Natalie Dean）就說：「目前沒有證據顯示，這是最佳使用資源的方式。」

然而，《法新社》報導，最新一波疫情肆虐，加上輝瑞高層鼓吹加打第3劑之下，疫苗需求升高，輝瑞28日上修年度營收和獲利預測。

這款兩劑型疫苗占輝瑞第2季銷售額的40%，營收因此遠高於2020年同期。

和BioNTech共同開發疫苗的輝瑞如今預估今（2021）年疫苗將出貨21億劑，營收將達335億美元，高於5月預測的16億劑疫苗和260億美元。

至於台灣的專家怎麼看？《康健雜誌》報導，振興醫院感染科主治醫師顏慕庸表示，免疫力較弱的新冠患者，所需的復原時間較長，因此針對免疫力缺失者打第3針的推論是合理且可能的。然而，但這還是必須經過臨床試驗驗證，才能了解哪一群人特別需要第3針。

但也有專家認為現階段討論第3針是「言之過早」。感染症專家黃高彬表示，目前尚未有足夠大型研究證實不同族群的抗體生成情形、保護力持續時間等，也就無法論斷誰是否必須打第3針。二來，在疫苗供應量有限的情況下，「混打」議題比「第3針」議題更重要，這2種討論都是為拉高疫苗保護力。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範