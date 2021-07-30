中國外長王毅與塔利班領袖在天津會晤，意在穩定新疆與堤防東突厥斯坦運動

編譯：吳宗宜

塔利班與王毅會晤，中國意在新疆

中國國務委員兼外交部長王毅，於7月28日在天津接見塔利班（Taliban）政治委員會負責人巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）率領的9人訪團，該團包含塔利班宗教委員會、宣傳委員會主委等人。王毅要求塔利班確立和談的目標，並與「東突厥斯坦伊斯蘭運動」（East Turkestan Islamic Movement, ETIM）等中國所稱的恐怖組織徹底劃清界線。

王毅對塔利班表示支持，稱「塔利班是阿富汗一支重要軍事和政治力量，有望在阿富汗和平、和解與重建進程中，發揮重要作用。」他也強調華盛頓和北京政策間的差異，表示中國尊重阿富汗主權獨立和領土完整，不干涉其內政。

「阿富汗屬於阿富汗人民，阿富汗的前途應該掌握在阿富汗人民手中。美國和北約倉促撤軍，實際上標示著美國對阿富汗政策的失敗，阿富汗人民現在面臨著穩定和發展自己國家的重要機運。」王毅指出，中國的立場與美國對阿富汗政策的失敗，形成鮮明對比。

巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）也表示，美國在阿富汗把事情搞砸了，並質疑美國2001年入侵阿富汗的動機。

王毅呼籲塔利班堅決有效地打擊東伊運（ETIM），稱該組織助長了新疆的動亂和分裂主義，是對中國國家安全的直接威脅。

「東伊運是被聯合國安理會列入名單的國際恐怖組織，對中國的國家安全和領土完整構成直接威脅，打擊東伊運是國際社會的共同責任，我們希望塔利班與包括東伊運在內的所有恐怖組織徹底決裂，堅決有效地打擊它們，為區域安全、穩定、發展與合作掃清障礙，發揮積極作用，創造有利條件。」

塔利班發言人納依姆（Mohammad Naeem）在推特上回應：「代表團向中國保證，塔利班絕不允許任何勢力利用阿富汗領土從事對中國不利的行為。」並指出會議的重點是兩國面臨的政治、經濟和安全問題以及和平進程，中方也承諾不會干涉阿富汗事務，而是幫助阿富汗建設和平及解決問題。

巴拉達爾也說：「中國一直是阿富汗人民值得信賴的朋友。」

自美國總統拜登（Joe Biden）宣布將於8月31日前自阿富汗全面撤軍、以美國為首的聯軍正式開始撤離阿富汗以來，塔利班對阿富汗發動了廣泛的攻勢，佔領了阿富汗過半的領土，目前局勢不斷惡化，美國則不斷加強空襲力道以協助阿富汗政府，內戰導致傷亡和流離失所的平民激增。

與此同時，塔利班領導階層近幾個月也開始加強外交行動，尋求其他國家的支持。《美國之聲》報導指出，該次天津會議凸顯了北京與塔利班關係的升溫，以及塔利班在全球舞台上日益增長的影響力。《半島電視台》也指出，該邀訪象徵著北京承認塔利班的合法性。

《南華早報》報導，中國西北大學國際關係教授嚴偉表示，塔利班和中國有必要進行接觸：「無論塔利班是否會成為合法政府，它都是影響阿富汗政治發展和安全的關鍵力量，塔利班可以限制阿富汗的其他恐怖組織。中國可以透過塔利班對其他恐怖組織施加一定的約束，這對中國的安全和區域安全是有益的。」

這並不是塔利班第一次訪問中國，在中國的堅實盟友巴基斯坦促成下，2015年中國於在新疆省會烏魯木齊市，主持了塔利班與阿富汗政府代表間的談判，2019年塔利班代表團也曾訪問北京。

阿富汗總統甘尼（左）與中國國家主席習近平（右）｜Photo Credit: AP / 達志影像

塔利班尋求國際承認，和平協議仍在未定之天

近期塔利班迅速擴張其勢力，已控制了阿富汗與鄰國進行貿易的7個過境通關站，這些站點通往的國家包括塔吉克、土庫曼、伊朗、中國和巴基斯坦，藉此再奪走已陷入困境的阿富汗政府數百萬美元的關稅收入。除巴基斯坦外，塔利班領導階層已前往前述國家，向各政府保證阿富汗的內戰不會威脅到區域穩定及鄰國的安全。

巴拉達爾說：「塔利班有最大的誠意努力實現和平，願與其他各方共同努力，在阿富汗建立一個擁有廣泛基礎、包容性、人民接受的政治框架，並保護人權，特別是阿富汗婦女和兒童的權利。」

不過阿富汗前總統卡爾札伊（Hamid Karzai）的顧問法哈迪（Torek Farhadi）說：「由於美國退出阿富汗，而阿富汗總統甘尼 （Ashraf Ghani） 無法確保該國的邊界安全，鄰國和區域大國不得不尋求避險。此時塔利班向阿富汗的鄰國承諾將保障區域安全，而政府則一直在尋求他國幫助，這對甘尼總統來說只會越來越難看。」

美國阿富汗和平問題特使、美籍阿富汗裔外交官哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad），在7月初至巴基斯坦進行了短暫訪問，以協調巴國和阿富汗間低點的關係，而天津會議可以被視為塔利班對抗美國的戰略行動。另一方面，美國正努力促成阿富汗政府與塔利班，在8月31日美國全面撤軍前達成和平協議。

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）在7月26日於天津與王毅會晤，會後雙方將阿富汗列入美中可以合作的共同利益領域，表示阿富汗是一個具全球重要性的問題，美國和中國可以合作解決。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在7月28日出訪印度時警告，如果塔利班以武力控制阿富汗，阿富汗將成為一個孤立國家：「塔利班說它尋求國際承認，希望國際社會支持阿富汗，我們可以推測，它是希望其領導階層能在世界自由旅行、解除現有制裁，但以武力接管國家並踐踏人民的權利，並不是實現這些目標的途徑。」

阿富汗總統甘尼也敦促國際社會，重新審視塔利班及其支持者接受政治解決方案的意願。「就規模、範圍和時間來看，我們都正面臨著30年來前所未有的內戰，他們已不是20世紀的塔利班，而是成為了跨國恐怖網絡和跨國犯罪組織之間的樞紐。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範