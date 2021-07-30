中國籍教練助菲律賓舉重選手奪得奧運首金，卻因中國隊不滿未洩情資而「心情複雜」

文：李宗憲

菲律賓奧運選手狄亞士（Hidilyn Diaz）27日在舉重55公斤級決賽中，戰勝中國選手丶世界紀錄保持者廖秋雲，奪得菲律賓歷史上首枚奧運會金牌，將獲得千萬披索的獎金及房產。

狄亞士的舉重教練是來自中國的高凱文，他向德國之聲透露，狄亞士打敗中國選手獲勝時，他坐在角落低頭滑著手機，不敢有太多表情，心情非常複雜，直至頒獎典禮後他才趨前擁抱狄亞士。

今年64歲丶來自北京的高凱文表示，作為中國教練，帶領菲律賓選手戰勝中國人，情緒很複雜，並對德國之聲說：「看到自己訓練的運動員獲勝，肯定高興，但也非常矛盾，在為狄亞士感到驕傲的同時，也為中國感到惋惜。」他擔心，會刺激到中國，就一直躲起來沒有出面，他也相信大家可以理解他的心情。

The 64-year-old Gao Kaiwen has coached the Chinese National Army Team before becoming the mentor for Hidilyn Diaz in 2018. When they were stranded in Malaysia due to COVID-19 restrictions, Gao helped Diaz create a makeshift gym to train. pic.twitter.com/zjR6u4Sbhy — ONE News PH (@onenewsph) July 28, 2021

中國隊不滿未洩情資

然而，菲律賓媒體引述狄亞士稱，中國隊對於高凱文沒有在比賽前，私下提醒他們有關狄亞士的信息而感到不滿。狄亞士29日對《菲律賓星報》表示：「中國隊對我的教練有點生氣，因為他沒有對他們透露有關我的力氣的情資。」

她說：「教練當然沒有與中國隊分享......『我想他為什麼要分享？ 他在這裡是在協助我，使我更強壯。』這是一種很複雜的感覺，與政治，或海上的國際議題牽連著。」並強調，雖然沒有戰爭，但她能代表菲律賓，並且擊敗中國。狄亞士所指的是菲律賓與中國在南海主權問題。

高凱文對德國之聲表示，他希望中國看到其他國家獲勝能有接受的胸懷，並說，一個運動項目要發展的好，就必須要有競爭。他說：「一個國家好有什麽用？如果是這樣都自己玩了，別人都不跟你玩了，若都是你冠軍，那還練什麽呢？要有競爭才有意義。」

事實上，教練受聘為不同國家或地區的選手訓練很常見，像是來自中國遼寧的教練張嘉民曾擔任泰國教練，後來赴台灣指導中華隊舉重選手陳葦綾在2008年北京奧運中獲得銅牌（編按：因為前兩名皆服用禁藥，2017年遞補為金牌）。另外，中國教練郎平也曾在2008年北京奧運中率領美國排球隊，擊敗中國女排，當時隨即惹來中國網民狠批「祖國叛徒」。

今年64歲的高凱文曾帶領狄亞士在2019年的雅加達亞運會拿下金牌，之後受菲律賓政府邀請，正式簽約成為狄亞士的奧運舉重教練。此前，高凱文曾是中國八一體工大隊教練，也曾執導過多名中國奧運選手奪金，包括2012年奧運金牌得主周璐璐。

曾赴台灣丶馬來西亞訓練

狄亞士為菲律賓奪得首枚奧運金牌，在當地受到極大關注，但高凱文向德國之聲透露，東京奧運前，狄亞士就十分被看好奪金，因此常接受採訪，而無法專注且有系統的訓練。因此，2019年在朋友的安排下，與狄亞士兩人赴台灣高雄的鼓山高中訓練。

台灣鼓山高中的學生向媒體表示，當時得知狄亞士要到學校受訓時，大家都覺得重量級人物應該都高高在上丶不易相處。沒想到狄亞士到校，待人親切有禮，很快就和師生們打成一片。高凱文表示，當時原本預計在台灣訓練一段時間，後來因為簽證及居留問題就改成到馬來西亞。

高凱文說：「狄亞士有信念，堅強且堅持訓練，或許是因為出身貧窮而注定有積極吃苦的精神，訓練不管怎麽辛苦，她都能做到。」高凱文指出，「通常運動員25歲就不幹了，他還能一直堅強。」

這次成功為菲律賓奪下奧運首枚金牌，終結菲律賓參加奧運近百年的「零金牌」狄亞士可獲得65萬美元（約新台幣1817萬元）的獎金，兩套房產，菲律賓亞航也允諾給予狄亞士終身免費飛行。菲媒指出，狄亞士不僅展現女性在全球體育舞台上的成就，更成功地向菲律賓介紹了這項許多菲律賓人從未接觸過的運動項目。

高凱文透露，金牌的獎金他不會拿到，但他也不在乎。並解釋，奪首枚金牌對菲律賓的意義非常重大，對提高其民族自尊心很有幫助，過去菲律賓缺乏拼博的精神及國家對體育的投入，如今狄亞士做到了，「若能促使整個菲律賓強大起來，這會是最有意義的事情」。

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