2021/07/30,
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「這不該出現在現今的紐西蘭」，紐國政府推出禁止「性傾向扭轉治療」法案

「這不該出現在現今的紐西蘭」，紐國政府推出禁止「性傾向扭轉治療」法案
紐西蘭總理阿爾登｜Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

紐西蘭今天宣布提出禁止「性傾向扭轉治療」的法案。根據聯合國性傾向和性別認同問題獨立專家的研究，性傾向扭轉治療違反《國際人權法》，美國心理學會也指出，目前沒有任何證據顯示性傾向扭轉治療可以成功改變性別認同與性傾向。不過，全世界仍有許多國家尚未禁止性傾向扭轉治療。

「性傾向扭轉治療，『不該出現在現今的紐西蘭』。」紐西蘭今（30）天宣布提出禁止「性傾向扭轉治療」的法案，法案內容提到，如果對18歲以下的青少年、或者決策能力受損者施行性傾向扭轉治療，試圖用電擊等手段改變LGBTQ 的性傾向與性別認同，將裁處最高5年的有期徒刑。

紐西蘭提交禁止「性傾向扭轉治療」法案，最高處5年有期徒刑

《紐西蘭先驅報》指出，紐西蘭的法務部部長法佛（Kris Faafoi）今天宣布，政府目前已提出禁止「性傾向扭轉治療」的法案並送交國會，如果順利通過，施行「性傾向扭轉治療」最高將判處5年有期徒刑。他也表示，性傾向扭轉治療「不該出現在現今的紐西蘭」，指出性傾向扭轉治療「是錯誤的信念」，也表示國內外的專家、宗教領袖和人權倡導者都反對這些有害的治療。

法案指出，如果對18歲以下的青少年、或者決策能力受損者施行性傾向扭轉治療，也就是試圖透過電擊等手段強制「治療」LGBTQ 的性傾向與性別認同，將裁處最高3年的有期徒刑。另外若是因為性傾向扭轉治療造成他人嚴重傷害，不管受害者年齡為何，最高可判處5年有期徒刑。

而根據《衛報》報導，由於目前贊成此法案的工黨占國會多數，若沒有意外，法案會順利通過。

什麼是「性傾向扭轉治療」？

聯合國人權委員會任命的性傾向和性別認同問題獨立專家（United Nations Independent Expert on sexual orientation and gender identity）的研究報告指出，性傾向扭轉治療，就是強制將同性戀者轉換為異性戀者，將多元性別、跨性別者轉為順性別的手段。可能與信仰有關，而執行性傾向扭轉治療的方式，包含電擊、給予激素或類固醇等等，有時甚至會與「驅魔」結合，在過程中毆打、誹謗被迫接受性傾向扭轉治療的人。

性傾向和性別認同問題獨立專家的報告中也指出，性傾向扭轉治療將導致「失去自尊、焦慮、憂鬱症候群、社交孤立、性功能障礙、 自殺意念以及創傷後壓力症候群（PTSD）」報告中更提及，性傾向扭轉治療違反《國際人權法》（International human rights law），因為性傾向扭轉治療針對特定群體，並且干預他們的自主性與個人完整性，違反了國際人權法中「不歧視」的基本原則。

另外，美國心理學會（American Psychological Association ）也指出，目前沒有任何證據顯示性傾向扭轉治療可以成功改變性別認同與性傾向。不過，目前世界各地仍有許多國家將性傾向扭轉治療視為合法，如英國、以及美國的許多州。

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Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

紐西蘭總理承諾禁止性傾向扭轉治療，終於付諸實行

根據《路透社》報導，禁止性傾向扭轉治療，正是紐西蘭現任總理阿爾登（Jacinda Kate Laurell Ardern）在角逐第二任期時提出的競選承諾。而《風傳媒》在去年的報導也提及，紐西蘭去年大選選出的國會，組成多元，LGBT人士占了8%，是全世界LGBT國會議員比例最高的國家。

然而根據《紐西蘭先驅報》報導，儘管選舉期間曾做出承諾，紐西蘭新內閣上任後，卻始終對性傾向扭轉治療相關議題保持沉默。而後倡議團體，如紐西蘭綠黨發言人Elizabeth Kerekere發起請願，才使政府重新開始重視這個議題。

台灣的情況：2018年衛福部確定禁止「性傾向扭轉治療」

台灣這部分已於2018年確定禁止性傾向扭轉治療。根據《自由時報》報導，2018年2月22日，衛生福利部發布函釋，表示醫療機構或任何人，若對他人進行「性傾向扭轉治療」，可依《刑法》或《兒童及少年福利與權益保障法》究責，輕則罰鍰，最高則面臨3年以下有期徒刑。

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新聞來源：

責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：楊士範


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