本土新增21例、連3日無死亡個案，王必勝前往嘉義縣府協助處理職場群聚案

中央流行疫情指揮中心今（30）日公布新增21例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土確診、4例境外移入。

明後天將是降回二級的第一個週末，指揮官陳時中表示，警政單位將在景點做人流管制與停車場管制，目前並無發細胞簡訊的規劃，但還是請民眾務必留意社交距離與配戴口罩。

本土新增21例，連3日無死亡病例

指揮中心表示，今日新增之21例本土病例，為14例男性、7例女性，其中有8例是於居家隔離中檢驗為陽性。年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於7月24日至7月28日。個案分布以嘉義縣9例為最多，其次為台北市7例、新北市4例與高雄市1例；其中18例為已知感染源、2例關聯不明、1例疫調中，將持續調查並釐清感染源。

今天並無新增死亡個案，指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月28日累計公布的1萬4420名確診個案，已有1萬2817人解除隔離、佔88.9％。

指揮中心也公布，截至昨（29）日為止，全台累計782萬6972萬人接種疫苗，疫苗覆蓋率達31.86%、劑次人口比為33.22（劑／每百人）。指揮中心發言人莊人祥表示，新增173件疫苗不良反應，其中101件為非嚴重事件、66件疑似嚴重事件，死亡個案共6例，接種AZ和莫德納疫苗各3人。

基因定序出爐：7例Delta變異株、1例Alpha變異株

指揮中心公布7月23日至29日境外移入個案的基因定序結果，一共檢驗出8例變種病毒，分別為7例Delta印度變異株與1例Alpha英國變異株。

Photo Credit: 指揮中心

醫療應變組副組長羅一鈞指出，案15545為本國籍40多歲男性，6月8日與30日曾在美國接種過兩劑輝瑞BNT疫苗，入境時採檢仍呈陽性、ct值26，是本次發現接種完兩劑仍染疫的個案。案15552為為未滿10歲的兒童，一同自緬甸返台的家人也都檢驗出Delta病毒株，其餘家人都已列在先前公布的定序個案中。

陳時中則補充，目前指揮中心針對境外移入個案、國內群聚案皆會進行基因定序，國內其他個案也會抽樣檢驗，藉此比對境內外流行病毒株是否異同。

嘉義出現工廠群聚案 王必勝前往縣府支援

嘉義縣水上鄉有一名男子昨（29）日確診，在職場發生群聚染疫案。陳時中證實，嘉義縣長翁章梁日前向醫福會執行長王必勝聯繫，王必勝會在嘉義參與本案相關措施討論。陳時中表示，嘉義縣長期沒有太多病例，而王必勝則是有相關經驗的專家，將協助地方穩定疫情。

Photo Credit: 指揮中心

指揮中心也公布，嘉義縣這起群聚案已匡列78人，目前檢驗確診者10名，另有1名尚未領案號；此外有7例正在檢驗中、11例待採檢。陳時中指出，該職場員工數相對少，但染疫人數多，且橫跨嘉義縣、市，衛生局已對工廠與確診者足跡進行大規模清消。

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責任編輯：許靜之

核稿編輯：楊士範