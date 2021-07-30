全球疫苗分配不均，COVAX加重倚賴富國捐贈疫苗給窮國

隨著COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情肆虐，疫苗的重要性與日俱增，然而目前全球疫苗分配不均，窮國面臨疫苗不足的問題。去年10月，印度與南非即提出申請，希望暫時豁免疫苗智慧財產權保護，可以讓開發中國家擴大生產以解決疫苗分配的問題，但是27日時受到大藥廠及所屬國家反對而沒成功。

昨（29）日，世界衛生組織（WHO）則為了解決疫苗分配不均的問題，表示疫苗全球取得機制（COVAX）未來將獲贈2.5億劑COVID-19疫苗。也因為印度疫情爆發限制疫苗出口，COVAX將加重倚賴富國的捐贈。

印度南非申請暫時豁免疫苗智慧財產權盼解決疫苗不公平獲取，藥廠反對未達共識

（中央社）針對印度與南非提議暫時豁免疫苗智慧財產權保護，讓開發中國家可擴大生產，以彌補窮國疫苗不足，27日世界貿易組織（WTO）激烈討論後未達成共識。

WTO先前對此議題已討論長達9個月，WTO發言人羅克威爾（Keith Rockwell）告訴媒體，會員國今天會談未達成共識。他形容這是一個「非常情緒化議題」。

WTO會員國也排定9月初舉行一次非正式會議，先討論相關情況；接著於10月13日與14日舉行正式會議。

WTO在日內瓦舉行為期兩天會議，今天首日議程經過數小時熱烈辯論，羅克威爾會後表示，討論欲罷不能，這議題太重要了。

他說：「這是一個非常情緒化議題，將不會停止討論。」

印度和南非於去年10月提案，建議暫時豁免疫苗智慧財產權保護。

支持這項提案者表示，暫時免除智慧財產權保護義務，將可在開發中國家擴大疫苗生產，以解決疫苗嚴重不公平獲取問題。

但此構想長期遭遇大藥廠和所屬國家強烈反對，他們堅稱專利權等並非擴產的主要絆腳石，並警告此舉將損害創新研發。

世貿組織164個成員是透過共識做成決定。

羅克威爾說，所有國家都同意，必須迅速擴大疫苗生產，但如何以最佳方式達成目標，則意見分歧。

他說，目前在塞內加爾、孟加拉、印度、南非、泰國、摩洛哥和埃及都有過剩產能，但他們需要有技術和專業知識來生產COVID-19疫苗。

《法新社》報導，辯論焦點集中於貿易相關智慧財產權協定（TRIPS）及對抗COVID-19的醫學預防、控制和治療工具相關條款。

助窮國對抗病毒，COVAX加重倚賴富國捐贈

（中央社）世界衛生組織表示，COVAX預期在未來6至8週，將獲贈2.5億劑COVID-19疫苗。

《法新社》報導，這批疫苗挹注將大大擴充COVAX規模，這項機制目的在確保低收入國家有疫苗可用，目前已配送1.52億劑疫苗到137個參與此機制地區。

世衛26日在週報指出，世衛在聯合國危機處理團隊（UN Crisis Management Team）的會議中報告，將會有更多疫苗捐贈COVAX，預期未來6至8週會增加2.5億劑。

根據世衛組織28日的週報則提及，世衛組織呼籲各國優先為低收入和中低收入國家提供疫苗，也說，儘管疫情逐漸緩和，但整個非洲區域的病例卻持續上升。世衛組織擔心，非洲一些國家可能面臨疫苗少、接種率低的狀況，再加上變種病毒肆虐，可能增加問題的嚴重性。

在COVAX計畫下，全球92個最貧窮國家得以免費取得疫苗，經費由捐贈者負擔。

生產阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗的印度血清研究所（Serum Institute of India，SII），原應是COVAX供應鏈的早期支柱，但印度本身遭逢重大疫情，限制了疫苗出口。

在配送問題發生之後，COVAX加重倚賴富國的捐贈，許多富有國家採購疫苗數量比實際所需還多。

全球疫苗與預防注射聯盟（GAVI）執行長柏克利（Seth Berkley）說：「全世界對疫苗的需求量遠大於供應量，造成最貧弱地區數以百萬計人民未受保護，提升全球疫苗接種覆蓋率，是我們對抗新變異病毒最好的防護作法之一。」

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範