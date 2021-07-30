台灣VR再度揚名國際，7件作品入圍威尼斯影展創下最佳成績

繼鍾孟宏《瀑布》、蔡明亮《良夜不能留》入選2021年威尼斯影展官方單元之後，台灣影視作品於水都再度傳來捷報，威尼斯影展VR單元（Venice VR Expanded），昨（29）日公布入圍名單，台灣沉浸式內容作品以總數7件入選，創下台灣VR作品在威尼斯的最佳入圍成績，其中有5件進入主競賽、1件年度精選、1件特別選映。

威尼斯身為世上歷史最悠久的影展之一，近年呈現的氛圍卻是最有活力的，對比坎城影展主競賽單元排斥Netflix，威尼斯則大舉擁抱新興串流，在2016年因應科技潮流，首創VR單元。2017年更首度增設了「VR（虛擬實境）電影競賽單元」，將VR創作與傳統電影並列，共同於此電影殿堂中榮耀來自全球各地的作品，希望鼓勵嶄新的藝術創作形式。

Photo Credit: 文策院提供

入圍作品將角逐評審團大獎（Grand Jury Prize for Best VR Work）、最佳VR體驗（Best VR Experience）及最佳VR故事（Best VR Story）獎項。2017年，台灣藝術家黃心健就是以《沙中房間》於威尼斯拿下最佳VR體驗獎。

攤開本屆入圍威尼斯影展VR單元的作品，文化內容策進院（文策院）與高雄市電影館VR FILM LAB計畫功不可沒，主競賽單元的5件作品是由文策院支持台灣及國際合製，包含《病玫瑰》、《The Last Worker》、《The Starry Sand Beach》、《Bedlam》、《輪迴》，台灣入圍作品數量與法國並列第一。

特別的是，黃心健的《輪迴》不只有文策院的支持，同時也獲得高雄電影館的支持，而其餘獲得高雄市電影館VR FILM LAB支持的作品，則包含《喚說其語 Ep.2庫桑達》與《霧中》，前者入選了年度精選單元，後者則獲選特別選映單元。

黃心健今年再度以《輪迴》入圍主競賽單元，對此黃心健表示：「感謝文策院與高雄電影館的支持，電影是story telling ，VR則是story living。」《輪迴》的創作理念來自「時間可能是一個假像幻覺」物理理論，這次作品使用很多台灣元素，希望能透過作品把它帶到國際上。製作人曹筱玥則表示，台灣具有軟硬體整合的實力，透過文策院與 「高雄 VR FILM LAB」的支持，讓台灣的創作能量與執行機會在國際平台曝光。

Photo Credit: 台灣虛實展演發展協會 《輪迴》海報

文策院董事長丁曉菁在昨日記者會上，特別感謝行政院科技會報辦公室，表示這幾年以科技預算支持VR內容開發，本屆再次創下最佳成績，證明了文策院過去兩年在未來內容領域建立的支持系統，發揮了跨國合作的力量。丁曉菁最後強調：「文策院會繼續深耕、培育更多的全球人才，串連國際能量協助孵化更多作品，將台灣優異的創作推向更廣的世界，也希望能豐富全球在XR領域的發展，讓全世界都能看到台灣好作品。」

Photo Credit: 文策院提供 丁曉菁

此外，同樣也為台灣VR創作提供助力的「高雄市電影館VR FILM LAB」，今年就有3件高雄原創VR作品再次躋身最高殿堂，創下計畫歷年紀錄。對此，高雄市電影館館長楊孟穎表示：「感謝Funique VR Studio與所有合作夥伴的支持，眾人願意投入、開創全新的影像敘事手法，一起將作品推向國際舞台，加上文策院的資源與協助，相信可以一起為台灣的沈浸式體驗產業打造更多元、更完善的環境。」

台灣觀眾期待的《輪迴》，完整版將於10月高雄電影節舉行台灣首映，屆時將與台灣觀眾見面。

至於《喚說其語 Ep.2 庫桑達》導演Gayatri PARAMESWARAN強調，這次作品以共同製作的方式創作，探討語言所代表世界觀和知識與身份認同，也展現跨越創作的疆界與隔閡 ；共同製作賴冠源則表示，探討語言消失的議題具有全球性，透過跨國合製讓團隊有更多技術與經驗的交流。

而劇場出身的周東彥首部VR作品《霧中》，描述男同志三溫暖蒸氣室，碰觸男同志的情慾世界，號稱台灣有史以來尺度最大的虛擬實境影片。周東彥表示：「相當感謝台灣的土地、人民、創作者，讓他能受到許多創作前輩的打破框架的作品啟發，才能拍攝出《霧中》這部作品。」值得一提的是，周東彥除了入圍威尼斯影展，更入選文策院與法國新影像藝術節合作之「台法XR人才交流計畫」，在此領域上逐漸邁出步伐。

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核稿編輯：楊士範