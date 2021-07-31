那些「自我干擾」誘導性民調，如何讓柯文哲的支持度無限放大？

繼政大選研中心公布政黨支持度的數據顯示，民眾黨的支持度只有4.3%，與先前色彩鮮明的民調所做出的10多趴的結果有著明顯的差距；無獨有偶，遠見雜誌日前發布全國縣市首長施政滿意度調查，台北市長柯文哲則以44.4%滿意度、40.3%不滿度淪為全國墊底，雖然這個民調是疫情爆發前做的，但巨大的落差也讓人好奇問題所在。

平心而論，不論是政大或遠見，其公信力始終獲得輿論的肯定，除了機構效應不顯著外，在專業與中性的基礎上，民調自然有其信度與效度。相反的，仔細檢視其他民調結果，高機構效應不僅造成抽樣的偏誤，誘導式的提問往往造成結果失真，選擇做民調的時機更充滿了政治算計。

民調的公信力，要如何判斷？

深入觀察，所謂「誘導式民調」就是以設計好的問題來進行調查；這些問題是一種強迫受訪者朝特定方向回答提問，經由問題措辭的操弄，最後達到預設的結論；講白話一點，就是違反學術研究的中立原則，造成邏輯上「倒果為因」的謬誤。更關鍵的是，這些問題除了具有高度的暗示性外，往往都具有「二元性」與「不證自明」、「預設立場」的特色。

「二元性」指的是提問中只有「是與否」兩種選項，然而多數議題其實包括不同的選擇與個人偏好；「不證自明」則是設計某些無需驗證的假議題，因為趨利避害本來就是人類理性選擇的基本反應。「預設性」就是調查者違反中立原則，自己在提問中嵌入價值判斷的問題，而且設計一段充滿牽引或暗示性的陳述。

有趣的是，如果將三者交互使用，強制在提問順序上進行巧妙的安排，同時將這些問題與某些政治人物當下強調的政治話術結合時，一個完美的誘導式民調就人為加工而生。

那些「自我干擾」的民調題目，都是怎麼設計的

舉例來說，這些做出民進黨支持度大幅下滑，民眾黨支持度破10的民調，他們的題目是這樣設計的：是否擔心家人感染武漢肺炎威脅生命安全？是否擔心工作與收入受到這波疫情衝擊？這種提問明顯就是一種二元式的「自問自答」，乍看之下形同廢話，目的就是為了堆疊或引導受訪者的情緒，進入一種「情境式」的心理狀態。

其次，「有人認為疫情是可避免，所以是人禍；不可避免所以是天災」，這種提問就是一種人云亦云的作法，根本沒有什麼權威性的人給過這樣的解釋，但是透過問題的二元剪輯與前後詞的置換，無形間就產生了訴諸權威與嵌入引導的效果；這種思考模式就是暗示政府角色形同人禍，而人禍亦即不可避免災難，看似有道理，本質上根本是循環論證的廢話。

Photo Credit: 中央社

再者，提問接著再問，「面對這次疫情危機，只要是合格疫苗，不管哪一國，但願意立刻接種」。不客氣地說，這個題目設計本身就是一個完美的誘導，以危機作為前提，輔以「合格疫苗」的「假議題」，夾帶「不管哪國」的暗示性，達到「願意立刻接種」的「真議題」。

然而，這個問題如果翻成白話文就會變成，在沒得選的狀況下，引進有世衛組織認證的中國疫苗，或是上海復星復必泰，你要打嗎？但是這種問法太露骨、動機太明顯、結果可能截然不同，經由包裝設計後就以另一種新樣貌出現，乍看中性且價值中立。

在這幾個連鎖問題提問後，也難怪民進黨的支持度嚴重低估，民眾黨的則是無限放大 。再加上這些民調進行時，正是柯文哲「台灣買不到疫苗 」、「疫苗不足夠」、「台北當下的疫情，就是幾週後的台灣」，「病死或先餓死」這類言論發酵之際，這種自我干擾的效應自然達到最高，這應該也是做民調的人最想看到的結果。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航