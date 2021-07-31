2021/07/31,
生活

dog-tired、work like a dog⋯⋯六個跟「狗」相關的有趣片語

dog-tired、work like a dog⋯⋯六個跟「狗」相關的有趣片語
Photo Credit: Eric Ward @Unsplash

我們想讓你知道的是

every dog has his/her day，字面是說「每隻狗都會有屬於自己的日子」，其實就是要講說「每個人總有走運、成功的時候」。如果朋友因為事業不順而沮喪，就可以用這個片語安慰他。

說到動物，相信很多人都喜歡狗狗，不瞞大家說，小編也是狗派，所以今天就整理了幾個和「狗」相關的有趣片語，一起來看看吧！

  • A barking dog never bites.

字面上是說「會叫的狗從來不咬人。」，其實也就是要形容一個人「表面上很兇，但其實只是虛張聲勢」。例如：

The old woman living next door kept yelling at us every night. But don’t worry; she never tries to harm us—a barking dog never bites.（住在隔壁的老奶奶每天晚上都一直對我們大叫。但不用擔心；她從來沒有要傷害我們－－她只是虛張聲勢而已。）

  • You can’t teach an old dog new tricks.

字面上翻譯成「老狗變不出新把戲」，其實就是我們中文說的「本性難移」、「牛牽到北京還是牛」啦。有人老是改不掉壞習慣的話，就可以這樣說他：

Andy’s already gone bankrupt, but he still goes gambling every day! You can’t teach an old dog new tricks!（Andy已經破產了，還每天去賭博！真的是本性難移欸！）

  • every dog has his/her day

字面是說「每隻狗都會有屬於自己的日子」，其實就是要講說「每個人總有走運、成功的時候」。如果朋友因為事業不順而沮喪，就可以用這個片語安慰他：

Don't be sad. Although you were not chosen this time, you dance and sing well. Every dog has her day; I believe you’ll debut soon and become successful one day.（別難過。雖然妳這次沒被選中，但妳會唱歌又會跳舞。每個人都有成功的時候；我相信妳很快就會出道，有一天一定會大紅大紫。）

  • dog-tired

這個字可以用很貼切的中文翻譯：「累得跟狗一樣」（狗表示：？），累的程度和exhausted差不多，是指「筋疲力竭的」，例如：

I was dog-tired after taking care of my three-year-old nephew for two hours.（照顧我三歲的姪子兩個小時之後，我簡直筋疲力竭。）

  • work like a dog

字面上是「跟狗一樣地工作」，可不是批評用語喔，而是形容一個人「工作非常辛勤、拼命地工作」，例如：

He worked like a dog, trying to make ends meet.（他非常辛勤地工作，努力想達到收支平衡。）

  • puppy dog eyes

Puppy是「小狗、幼犬」的意思，那「像小狗一樣的眼睛」是什麼意思呢？其實就是指「楚楚可憐、純真無邪的眼神」，像是下圖種眼神：

如果有人擺出這種眼神想要跟你要東西，你就可以這樣說：

Don’t make puppy dog eyes at me. I won’t give you my hamburger.（不要擺出這種楚楚可憐的眼神。我是不會給你我的漢堡的。）

這些跟狗狗相關的片語是不是很有趣又生動呢？記得隨時回來希平方，鎖定更多有趣又實用的專欄喔！我們下次見啦！

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈【趣味英文】「累得跟狗一樣」英文怎麼說？來學學跟「狗」有關的片語！〉為題發表

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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