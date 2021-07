dog-tired、work like a dog⋯⋯六個跟「狗」相關的有趣片語

說到動物,相信很多人都喜歡狗狗,不瞞大家說,小編也是狗派,所以今天就整理了幾個和「狗」相關的有趣片語,一起來看看吧!

A barking dog never bites.

字面上是說「會叫的狗從來不咬人。」,其實也就是要形容一個人「表面上很兇,但其實只是虛張聲勢」。例如:

The old woman living next door kept yelling at us every night. But don’t worry; she never tries to harm us—a barking dog never bites.(住在隔壁的老奶奶每天晚上都一直對我們大叫。但不用擔心;她從來沒有要傷害我們--她只是虛張聲勢而已。)

You can’t teach an old dog new tricks.

字面上翻譯成「老狗變不出新把戲」,其實就是我們中文說的「本性難移」、「牛牽到北京還是牛」啦。有人老是改不掉壞習慣的話,就可以這樣說他:

Andy’s already gone bankrupt, but he still goes gambling every day! You can’t teach an old dog new tricks!(Andy已經破產了,還每天去賭博!真的是本性難移欸!)

every dog has his/her day

字面是說「每隻狗都會有屬於自己的日子」,其實就是要講說「每個人總有走運、成功的時候」。如果朋友因為事業不順而沮喪,就可以用這個片語安慰他:

Don't be sad. Although you were not chosen this time, you dance and sing well. Every dog has her day; I believe you’ll debut soon and become successful one day.(別難過。雖然妳這次沒被選中,但妳會唱歌又會跳舞。每個人都有成功的時候;我相信妳很快就會出道,有一天一定會大紅大紫。)

dog-tired

這個字可以用很貼切的中文翻譯:「累得跟狗一樣」(狗表示:?),累的程度和exhausted差不多,是指「筋疲力竭的」,例如:

I was dog-tired after taking care of my three-year-old nephew for two hours.(照顧我三歲的姪子兩個小時之後,我簡直筋疲力竭。)

work like a dog

字面上是「跟狗一樣地工作」,可不是批評用語喔,而是形容一個人「工作非常辛勤、拼命地工作」,例如:

He worked like a dog, trying to make ends meet.(他非常辛勤地工作,努力想達到收支平衡。)

puppy dog eyes

Puppy是「小狗、幼犬」的意思,那「像小狗一樣的眼睛」是什麼意思呢?其實就是指「楚楚可憐、純真無邪的眼神」,像是下圖種眼神:

如果有人擺出這種眼神想要跟你要東西,你就可以這樣說:

Don’t make puppy dog eyes at me. I won’t give you my hamburger.(不要擺出這種楚楚可憐的眼神。我是不會給你我的漢堡的。)

這些跟狗狗相關的片語是不是很有趣又生動呢?記得隨時回來希平方,鎖定更多有趣又實用的專欄喔!我們下次見啦!

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈【趣味英文】「累得跟狗一樣」英文怎麼說?來學學跟「狗」有關的片語!〉為題發表

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航