《李登輝秘錄》：相隔62年，與戰死的哥哥在靖國神社「再會」

文：河崎眞澄

【與戰死的哥哥在靖國神社「再會」】

一九四一年十二月，日本正式向英美宣戰；當時在日本統治下的台灣，也因此捲入大東亞戰爭的漩渦中。李登輝在京都帝國大學就學中的一九四三年十二月，進入舊日本陸軍服役。他先在高射砲學校受訓，一九四五年三月東京大空襲時，他在受災地指揮救援。同年八月，李登輝以陸軍少尉官階退役，但年長他兩歲的哥哥卻戰死在菲律賓的馬尼拉。

二○○七年六月七日，李登輝在小三歲的曾文惠陪伴下，前往東京．九段的靖國神社本殿參拜。李登輝雙眼泛著淚光， 向南部利昭（一九三五—二○○九）宮司（譯註：宮司是日本神社負責相關祭祀之最高責任者，同時也是神社相關業務、神職、一般職員的管理者）說：「很感謝迄今都在為哥哥的靈魂祭祀悼念！」表達最深摯的謝意。

靖國神社遊就館（位於靖國神社內的軍事博物館）鈴木貴彥（一九五九—）部長當時也在場，他針對二○○七年當天隨同參拜的情景做出以上回顧。

李登輝口中「感情非常好」、年長兩歲的哥哥李登欽（日本名．岩里武則），在一九四三年九月通過困難的甄選，成為台灣第一批海軍特別志願兵。

李登欽是以海軍陸戰隊員的身分，被派遣到菲律賓的馬尼拉。日本在一九四五年二月因美軍攻擊而撤退，「哥哥是擔任掩護隊友的殿後阻斷任務而陣亡」，李登輝迄今仍如此深信。

李登輝的父親李金龍先生到一九九五年四月過世前，都還一直強調：「登欽還在南洋活著，總有一天一定會回來。」因此不准家人設立墳墓或安置神主牌。同時，在台灣的家裡，不但沒有登欽的遺骨、遺髮，也沒有任何遺物，所以李登輝說：「哥哥只在靖國神社被祭祀，從戰死到今天已過六十二年，我們終於可以再見面。」長年宿願總算得以實現。

從二○○○年卸任總統，李登輝直到第三次訪問日本，終於首度被允許可以停留東京。

根據日本李登輝之友會事務局長柚原正敬（一九五五—）的說法，事先安排好的行程中，並沒有參訪靖國神社這項行程。經過不斷交涉，直到最後一刻，日本政府才點頭許可，那是在參訪前一天（六月六日）下午的事。因此，當晚才對外發表這個行程，並於第二天（七日）上午約十點左右抵達本殿參拜。

李登輝能順利參拜靖國神社，背後有著與李登輝關係密切的企業家蔡焜燦於前一年所結下的緣分，蔡焜燦本身也有在戰爭末期志願擔任日本陸軍少年飛行兵的經驗。

遊就館的鈴木貴彥部長說：「二○○六年二月，我與南部利昭宮司前往台北，並與李登輝夫婦見面。」當時，李登輝及其支持者在台北市舉辦春節晚會，蔡焜燦邀請南部利昭與鈴木貴彥兩人訪台。這也是靖國神社的宮司戰後首次訪台。

蔡焜燦在生前提到：「我透過熟人告訴南部宮司，擁有日本國籍的台灣人，在戰時有超過二十萬的軍人或軍屬（譯註：軍屬是軍隊的僱員，一般負責軍事行政、翻譯、運補、整備等非直接戰鬥的任務）前往沙場參戰，其中至少三萬人以上喪命，因此才讓他有來台訪問的寶貴機會。」又說：「讓我們勇敢地戰鬥，然後在靖國神社再見。這種勇赴戰場的心情，在當時不論台灣人或日本人都一樣。」

「比日本人更像日本人」

二○○六年二月，靖國神社的南部利昭與鈴木貴彥抵達台北，蔡焜燦安排兩人前往台北市中心的國賓大飯店，那裡將舉辦李登輝支持者的春節晚會。南部利昭和鈴木貴彥兩人在接待室與李登輝夫婦見面，這是他們初次會晤。

鈴木貴彥說：「在寒暄的時候，南部宮司向李登輝提出邀請：『閣下有機會訪日時，若能參拜靖國神社，將是我個人一生無上之幸。』」

根據鈴木貴彥的記憶，李登輝並未提及想要前往靖國神社參拜。

寒暄在短短幾分鐘結束，眾人移動前往宴席餐會。雖然只是短暫的碰面，鈴木貴彥回憶：「南部宮司告訴我：『在李登輝先生身上看到今日的日本人已經徹底遺忘的東西，他比日本人更像日本人。』」

針對此事，蔡焜燦表示：「自己曾身為日本軍人參戰，大哥又在戰場陣亡的李登輝心情，即使沒有說出口，相信南部宮司已經感同身受。」為了讓李登輝與南部宮司順勢碰面，蔡焜燦傾注了心力。至於前往靖國神社參拜的心理準備，在李登輝與南部宮司初次見面時，可以說已透過「以心傳心」展開。

靖國神社的鈴木貴彥與南部宮司兩人出席台北春節宴會一事，除了李登輝等幾個相關人士，餐會其他參加者完全沒注意到。

二○○七年六月七日，靖國神社本殿參拜後，李登輝返回休息室，從南部宮司手上拿到意想不到的東西。那是寫著「昭和二十年二月日，台灣．岩里武則（李登欽），海軍上等機關兵，在馬尼拉陣亡」的「祭神之記」（譯註：祭神之記，家人是在靖國神社祭祀的陣亡英靈，讓遺族可以傳達給後代的子孫。那不但是一個榮譽，也在彰顯、安慰英靈。「祭神之記」上面記載靖國神社所保存的相關事項，如果名簿沒有記載，則在該欄位寫上無記載。記載的項目是英靈的姓名、階級、所屬部隊、陣亡日期、陣亡地點、陣亡時的本籍、陣亡時的遺族，以及在靖國神社合祀的日期）。

同席的鈴木貴彥回憶：「他安靜地注視著祭神之記上的文字，最後將其抱在胸前。」

離開時取得的供品「落雁」，李登輝也小心地帶回台灣，並表示：「我準備將落雁供奉在父親的神主牌前。」

如走鋼索般的參拜「一生都不會忘記」

擔任總統到二○○○年的李登輝，在二○○七年六月七日前往位於東京．九段的靖國神社參拜。

中國對此表示強烈反彈，中國外交部發言人姜瑜在同天批評日本政府：「對於日本允許李登輝前往訪問，在此再次表達強烈的不滿！」同時以「看到他在日本的行動，就非常清楚他心裡在想些什麼」來牽制李登輝。中國長期視李登輝為「台灣獨立份子」，予以非常警戒。

甚至中國國營的新華社在當天發刊的報導中更批評：「被日本軍國思想汙染的民族垃圾。藉由參拜靖國神社，讓台灣獨立的醜惡姿態暴露無遺。」對李登輝進行人身攻擊。

針對這次的人身攻擊，李登輝六月九日在東京有樂町的日本外國特派員協會的記者會上，以強硬口吻說道：「祭祀為國喪命的年輕人是理所當然的，外國政府完全沒有批評的理由。」

雖然是自己哥哥被祭祀這種私人問題，李登輝在接受採訪時也以其他觀點評論，強調：「中國與兩韓對靖國神社的批評，都是起因於無法解決其國內問題，才會利用批評日本來製造虛構的神話。」包含台灣在內的亞洲地區，與中韓之間對靖國神社的認識，存有非常大的落差。

李登輝說：「在擔任總統期間，每年兩次前往忠烈祠參拜，其實忠烈祠所祭祀的都是與台灣無關的人。」忠烈祠是國民黨政府祭祀所有相關陣亡者的地方。「雖然這些陣亡者其實與台灣完全沒有任何關係，不過我仍然站在人道立場，持續前往參拜。」

悼念陣亡者的場所，不論在哪個國家都可能有不同意見。「不應該將這個問題政治化，日本政府對靖國神社被批判這件事實在太軟弱了。」李登輝說出他心中的想法。另一方面，針對李登輝參拜靖國神社，熟悉日中外交關係的人士明白表示：「雖然如同在走鋼索，不過那時日本其實有絕對勝算。」

六月八日， 剛好是日本安倍晉三首相（一九五四—） 與中國國家主席胡錦濤（一九四二—）在德國舉行高峰會的微妙時間點。李登輝慮及「不想造成日本的麻煩」，因此只提出希望私下到靖國神社參拜的申請；收到這個申請的政府部門與警察單位，最後在六月六日發出許可。

根據同一位關係人士透露，如果當時安倍政權屈服於中國，不讓李登輝成行，可能使同情李登輝悲願的日本輿論，對安倍政權與中國展開嚴厲批評。這是政府研判分析的結果。

另一方面，「當時胡錦濤政權對於重視對中關係的安倍政權，期待能改善兩國關係，同時也擔心日本輿論對日中峰會有負面評價，因此實際上等於默認李登輝參拜靖國神社。」消息來源如此看待此事。

在這個時間點，日本政府確實掌握到中國的想法，才會大膽接受讓李登輝前往靖國神社參拜。最後，胡錦濤與安倍的會談僅敘述：「適當處理台灣問題，將成為維持日中關係的基礎」，收起批評日本的矛頭。

六月九日下午，李登輝在成田機場準備返國，遭遇一位中國籍男子對其投擲寶特瓶。即便如此，李登輝仍滿面笑容，說：「三次訪日，這次是最愉快的一趟旅程。我一輩子都不會忘記！」

相關書摘 ►《李登輝秘錄》：來自蔣宋美齡的施壓，郝柏村「那次真的是拂曉政變」

書籍介紹

本文摘錄自《李登輝秘錄》，前衛出版

作者：河崎眞澄

譯者：龔昭勲

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中國人不會懂、台灣人不知道的多面李登輝

「我期待《李登輝秘錄》之成書出版，能引起更多讀者關注，讓更多日本人、台灣人或中國人能以台灣現代史為明鏡，思考自己的現在和未來，朝向正確的道路，實踐躬行，戮力不懈。」——李登輝

獨家

李登輝總統生前最後一篇出版寄語

李登輝基金會董事長李安妮父後一年特別推薦文

作者河崎眞澄中文版獨家追記

跳脫島內窠臼，擺脫藍綠思維

透過日本記者之眼來看

以李登輝人生為主軸開展出的東亞近代史

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Photo Credit: 前衛出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰