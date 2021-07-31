【圖輯】塞內加爾的神祕圓形農田，原來是對付沙漠化威脅的「綠色長城」

每天晚上，穆薩・卡瑪拉（Moussa Kamara）都會在他的烘焙坊裡準備數百條麵包，直到日出時分，他沒有回家睡覺，而是開始第二份更辛苦的工作——耕地，在一個特殊設計過的圓形農田裡，照料新播下的種子。

現年47歲的卡瑪拉相信，這個農田在未來，將比他的麵包店更加重要，因為這能養活他的大家庭，包括25個孩子，以及整個博基達維（Boki Dawe）小鎮的居民。

卡瑪拉手上拿著建築圓形農田的草圖｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

卡瑪拉住在塞內加爾、鄰近茅利塔尼亞邊境的小鎮博基達維，而他所耕種的農田是一項農業計畫的一部份，為的是建立數百個如此的農田——塞內加爾語稱為「Tolou Keur」——計畫的發起組織，希望這能提高糧食安全，減少地區荒漠化，並吸引成千上萬的社區工作者。

「這個計畫是非常重要的。」Kamara每天花整晚在麵包店，然後再用10個小時在農田裡種植可食用與藥用植物。

卡瑪拉說：「你種植一棵樹，20多年後，人類和動物都會從中受益。」他的奉獻和辛勤工作，為他贏得了照護這片土地的負責人身分。

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這個構想代表一種新的、更具地方色彩的模式，來應對2007年發起的「綠牆計畫」（Green Wall initiative）。綠牆計畫旨在通過種植一條8000公里長的線路，從塞內加爾一路延伸到吉布地，用以緩衝薩赫爾地區（Sahel）的沙漠化速度。

根據聯合國估計，若要在規劃的2030年前完成這項工程，將會耗資430億美元。

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自給自足

相比之下，塞內加爾的造林機構說，「Tolou Keur」在專案開始後的七個月裡，申請非常踴躍，現在已經有超過20個案件進行中。

一處農田建成三個月後，就會開始在兩年內進行一系列的每月定期訪問，以評估進度。

農田裡種植著能抵禦炎熱乾燥氣候的作物，包括木瓜、芒果、辣木和鼠尾草。圓形的種植設計，可以讓植物的根部向內生長、掌握水分和細菌，改善水分保持和堆肥。

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專案經理法柯理（Karine Fakhoury）說，讓當地人充分參與非常重要：「這不是一個外來計畫，或是別人空降來告訴人在地人該做什麼。這完全是當地的東西。」

這些農田在一某種程度上，是為了應對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情。

去（2020）年，塞內加爾關閉了邊境，試圖遏制疫情擴散，減少物資進口，反而讓依賴外國食品和藥品的農村深受其害。

這促使造林機構想盡辦法，來幫助農村可以更加自給自足。

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在巴西工作的塞內加爾農業工程師阿里・恩迪亞耶（Aly Ndiaye）強調「小規模永續經營」的重要性。塞內加爾邊境關閉時，他被困在塞內加爾。

「1000座Tolou Keur，代表已經有150萬棵樹。」恩迪亞耶是這個圓形種植的策劃者。

並非所有的農田都成功了。在偏遠的瓦拉德（Walalde），沙漠化已經開始侵蝕原本的農田預定地，太陽能灌溉幫浦也出現了問題。

但是在東部城鎮卡內爾（Kanel）的農田卻欣欣向榮。管理者通過挖掘傳統的灌溉管道，解決了水資源的問題。混凝土牆和看門狗，有助於防止動物進入，因為它們會吃農田裡的薄荷和木槿。

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烘焙師卡瑪拉認為，農田可以提供進一步的好處——阻止撒哈拉以南的非洲人，踏上非法移民的漫長危險旅程，只為了在歐洲和美國尋找更好的生活。

「當人們認識到『綠色長城』的潛力，就會放棄那些危險的移民路線，因為你可能在海上失去生命。最好是留下來，耕種土地，來看看我們能賺多少錢。」卡瑪拉如是說。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航