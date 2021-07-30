HaWooo好物飛行與Appier攜手合作 以AI行銷自動化平台技術協助品牌深耕東南亞跨境市場

致力於將跨境生意變簡單，同時提供銷售平台、物流、落地准證與企業數位轉型顧問的好物飛行，從2020年疫情肆虐全球開始，仍持續發展組織與新服務，為品牌邁向東南亞市場持續布局，從2020年11月至2021年6月，短短半年多成功協助超過300個台灣品牌跨境東南亞。此外，好物飛行更與台灣AI商業解決方案提供商Appier合作，透過Appier旗下AIQUA顧客互動行銷平台解決方案，協助品牌在跨境馬來西亞時輕鬆鎖定目標受眾，並且根據其裝置進行高效的互動。結合AI的數據分析與處理能力，好物飛行能根據顧客的興趣與行為偏好進行個人化商品推薦，設定推播發送的頻率與時間，支持站內商家維繫顧客的忠誠度與滿意度，實現平台流量與營收的雙向增長。

好物飛行行銷長陳修平表示：「我們從疫情發生的第一天就不間斷地協助台灣品牌持續跨境，2020年疫情發生後不但不停擺，更積極於馬來西亞當地組織團隊，提供倉庫、落地准證、物流等服務。不僅維持台灣品牌跨境動能，也避免了國際物流上的困難。2020年，我們集團營收超過3.5億台幣，2021年更以4億為目標。與台灣首區一指的AI技術跨國公司Appier合作，透過他們的AIQUA產品，協助HaWooo.com平台可以進行AI行銷自動化，成功協助我們在顧客造訪網站後，有效提高顧客與品牌客戶的終身價值。」

Appier企業業務資深副總Michelle Wong表示：「疫情促使人們的購物行為往線上轉移，也讓越來越多東南亞的消費者選擇在像HaWooo.com這樣別具優勢的一站式跨境電商平台購物，擁有更豐富的商品選擇。對於跨境東南亞的台灣品牌而言，Appier的AI技術能協助行銷人員更輕鬆處理跨文化的消費數據，基於用戶的興趣、語言、裝置和消費記錄，給予人腦或手動分析所不能及的精準行銷建議，解決中小企業跨足海外市場的資源與技術難題。Appier很高興能與專精東南亞跨境電商的好物飛行合作，期待未來能讓更多台灣品牌無縫接軌國際市場。」

品牌跨境成功因素：總部需同時思考數位轉型與海外市場的連結性

好物飛行成長長暨子公司出海智慧（SEAbiz）執行長林平康表示：「好物飛行在過去協助品牌跨境的過程中，發現台灣需要以總部之姿思考企業數位轉型，在全球市場正在翻轉與疫情尚未結束的時間點下，做好海外布局。台灣許多中小企業都有充沛的產品開發能力，數位工具是解決過去傳統跨境的最好機會。因此，SEAbiz也成為Appier旗下的引薦式合作夥伴（Referral Partner），協助中小企業在數位轉型中可以運用AI工具，進行數據整合串聯，讓跨境的數據可以在未來導入總部協助決策，真正達到品牌運用數位工具深耕跨境市場，並透過數據成功經營海外市場。未來好物飛行更希望進一步與台灣科技夥伴合作，透過平台上與馬來西亞消費者的互動資料庫，提供針對東南亞市場所開發的AI電商與行銷服務模組，協助品牌於東南亞市場量身訂做客製化的AI平台功能。」

好物飛行行銷長陳修平進一步表示：「好物飛行已經成功從馬來西亞跨足新加坡，新加坡的市場訂單在今年2至4月已經成長80%以上，也成功協助台灣品牌像是Dr. Cink達特聖克與DV笛絲薇夢建立自己的Brand.Com品牌館，接下來更會朝向線上整合線下，目前正與馬來西亞屈臣氏洽談，建立『HaWooo Corner』。我們希望可以把通路極大化，真正讓跨境生意成功落地。」