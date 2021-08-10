《一生都能好好記憶》：重複和意義，是抗拒時間影響記憶的兩個主要方法

文：莉莎．潔諾娃（Lisa Genova）

不斷重複、具有意義的記憶，才能長存

記憶最終會不會全部或部分消逝，都取決於我們如何處理進入大腦的資訊。有兩個主要方法可以抗拒時間對記憶的影響：重複和意義。

如果你想保留存在大腦裡的資訊，就必須不斷活化。一次又一次地回顧資訊，回想、演練、然後再重複。透過不斷重複直到「過度學習」的程度，你就能大幅減緩記憶隨時間消失。換句話說，一直學到你在自我測驗時達到滿分，然後繼續學習，不斷練習到超越精通的程度。直到今天，我還能完全正確地背誦馬克白的「明天、明天、又一個明天」獨白，因為我在十一年級時過度學習了。

你是否曾經在車上聽到電台播放一首你20年沒聽過的歌，但你立刻知道所有歌詞？你開始跟著唱，而且一字不漏。很可能在20年前，這首歌正在流行，你每天都聽到、跟著唱很多次。電台強力放送這首歌，你過度學習了。在保存記憶方面，重複是對抗時間的超強戰士。

但也許你想要忘記某件事。如果另一半對你不忠， 你們離婚了。如果你想忘記那些不堪的細節和心痛的感受，請停止重複回想事情的經過，不要與朋友以及在腦海中一再回顧細節，不要過度學習這個經歷。如果你能刻意遺忘這些記憶，記憶終將會消逝。儘管你永遠會記得前任對你不忠，記憶的情緒要素若被擱置，就可能逐漸衰退。隨著記憶的腐蝕，時間會癒合所有的傷口。

保護記憶不受時間侵蝕的另一方法，是賦予意義。如果我請你背誦三個無意義的字：grudelon, micadeltere, fidiklud，你可能很快就忘了。但如果我請你背誦三個真的字：ukulele（烏克麗麗）、microphone（麥克風）、rainbow（彩虹），你很輕易就能記得，因為這些字是有意義的，你的大腦能將這些字彙組合成有意義的故事。

那位女士一邊彈烏克麗麗，一邊對著麥克風演唱〈彩虹之上〉（Somewhere Over the Rainbow）。

大腦喜歡意義。把想記住的事物包裝成故事、和你已知或是在乎的事物連結在一起，或是把這件事置入生命中的特別時刻，這段記憶就能抵抗遺忘。如果某個記憶對你具有意義，你更可能思考、分享、使用與回顧它。這樣一來，具有意義的記憶又因為經常重複，變得更強大。艾賓浩斯亂編的字沒有意義，所以會迅速被遺忘。如果我們想記住的資訊是有意義的，遺忘曲線就會長成完全不同的形狀。

想想你最近看過，但沒有很愛的一部電影。我最近看了《樂來越愛你》（La La Land）。你記得電影的多少細節？艾瑪．史東（Emma Stone）和萊恩．葛斯林（Ryan Gosling）主演的。劇情是什麼？不太記得，我知道他們 有唱歌跳舞。你和誰一起看的？不知道。看電影時，你有吃爆米花或其他點心嗎？我不記得了。那天星期幾？不知道。你是在飛機上還是家裡附近的戲院，或是在家看的？ 我只記得不是在飛機上也不是在家裡看的。你能清楚記得任何電影中的對白嗎？當然不記得。

為什麼我記不得那部電影或去年的今天發生什麼事？因為那部電影和去年的今天都沒有值得保留的意義。去年今天或許是一連串日常活動，去星巴克、寫作、午餐、雜務、課後活動、晚餐、一直叫孩子去刷牙、睡覺， 和幾百個日子一樣平凡無奇。除非那頓早餐、那張清單上的文字、那場對話、書中的那個章節、那杯星巴克的印度茶那堤、那部電影具有特殊意義（足以被回顧、分享、重複、重讀或甚至過度學習），否則時間會將這些記憶完全抹去，或是褪色成模糊的片段，沉沒在遺忘曲線的底部。

《樂來越愛你》對我沒有特殊意義，所以一年後，我幾乎不記得關於這部電影的任何事。

現在想想一部你很喜歡的電影，然後再問自己一遍相同的問題。跟沒有很喜歡的電影相比，請觀察你的答案在數量與品質上的差異。

去年我和喬和朋友莎拉在波士頓公園電影院看《一個巨星的誕生》（A Star Is Born）。莎拉和我吃了爆米花， 我們走路去電影院，當時是10月。莎拉坐在我的左邊、喬在我右邊，我們坐在電影院裡中間靠右、從前面數來大約十幾排的位子。我喜歡這部電影，情感上的衝擊持續了10數週。莎拉和我不停傳訊息討論這部電影、無條件的愛、成癮與脆弱。我跟著Spotify上電影原聲帶一起唱歌，我聽歐普拉和布萊德利．庫柏（Bradley Cooper）關於這部電影的podcast訪談。我對《一個巨星的誕生》的記憶和《樂來越愛你》的印象不同，前者不太可能隨時間過去而消失，因為這部電影對我具有意義。

在這一天當中，想一想有什麼經歷或資訊，可能具有足夠意義，能夠經得起時間的考驗。到了明天、下週、明年、20年後，你會記得任何今天學到或發生的事嗎？ 或是今天也會快速地消逝，沉沒至艾賓浩斯遺忘曲線的底部？你人生中有多少個日子會被完全抹去？

書籍介紹

本文摘錄自《一生都能好好記憶：哈佛神經科學家寫給每個人的大腦記憶全書，遺忘不是敵人，簡單練習，訓練記憶陪你走的更遠》，天下雜誌出版

作者：莉莎．潔諾娃（Lisa Genova）

譯者：黃庭敏

時間流逝，記憶，終究會成為熟悉的陌生人嗎？

最會說故事的哈佛神經科學家莉莎・潔諾娃

寫下暢銷小說《我想念我自己》，撫慰失憶的痛苦與恐懼

這次她用淺白的語言解釋大腦的運作，每個人都能擁有好好記憶一直到老的方法

年紀愈大，記憶一定會愈來愈差嗎？

開始會忘記想說的話、想不起別人的名字，是大腦退化的前兆嗎？

仰賴手機記事情，會不會因為動腦不夠多、更容易變笨？

忘記參加會議、忘記另一半說的話，這種忘記代表不夠用心嗎？

我們其實不了解記憶是怎麼一回事。

作者潔諾娃十多年來致力於對全球聽眾講述記憶與阿茲海默症。無論到哪裡，她都會碰到讀者提問，擔憂自己的健忘是不是疾病的前兆。她發現，大家的恐懼來自於不了解。於是，她決定寫一本書，幫助大家理解記憶的運作。書中以生活中常見的例子說明不同類型的記憶各有不同的特性，用對方法，就能提升記憶表現。書中更釐清我們對遺忘的許多誤解。

忘記有時很惱人，但不是需要被打敗的敵人。

我們往往把遺忘視為偷走記憶的反派，但其實忘記不但不是病，還是大腦重新整理、去蕪存菁的重要功能。忘不掉反而會讓我們被過量資訊壓垮，無法正常生活。我們不用成為能背出圓周率小數點後十萬位數記憶冠軍，但我們有很多方法可以記住重要的事。了解記憶，我們可以更輕鬆看待遺忘、養成善待記憶的生活習慣。

在本書中，你可以學到：

【提升記憶力的方法】

想加深記憶，兩個方法最有效：反覆練習＋賦予意義

視覺化能把東西變好記，運用宮殿記憶法等方法幫大腦「看見」要記的事物

記憶很仰賴情境，準備報告時喝星冰樂，報告當天也喝星冰樂，表現會更好

【如何改善健忘】

記憶需要注意力，想不起來車停在哪裡，可能不是健忘，是一開始就沒留意

大腦很不擅長記待辦任務，別再為難自己，試著外包給手機、藥盒等提醒工具

記憶不是錄影，它會增刪、修改、變形，了解記憶的不可靠，才能找方法記錄重要回憶

【完整健腦指南】

睡眠是記憶的黃金工作期，每天睡足七到九小時、甚至是小睡片刻，都能守護記憶

短暫的壓力有時能提升記憶力，長期慢性壓力卻是記憶的天敵

預防阿茲海默症有方法，從飲食、運動、到持續學習新事物，都能保護大腦遠離失智風險

Photo Credit: 天下雜誌

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航