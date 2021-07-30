2021/07/30,
生活

歌林新環保冷媒變頻冷暖空調RK03系列新上市 炎炎夏日 節能省電 安心宅家最放心

歌林新環保冷媒變頻冷暖空調RK03系列新上市 炎炎夏日 節能省電 安心宅家最放心
Photo Credit : 歌林

我們想讓你知道的是

針對台灣日漸嚴重的空氣污染以及海島型潮濕型氣候，歌林變頻冷暖空調從內而外，提供四重防護，除了維護機器的使用壽命外，還能抑菌、空氣清淨更安心。

夏日高溫，容易引起熱傷害，為了降溫消暑，解熱電器不可少，但整日開啟冷氣，電費飆高怎麼辦？ 不用擔心，歌林新推出RK03系列變頻冷暖氣，採用了最新智能變頻模式，減少壓縮機反覆運轉的耗電，並獲得CSPF新一級能效認證，不僅節能省電，還可享貨物稅退稅補助，每台最高可省下2,000元；RK03系列同時也採用最新式的R32環保新冷媒，除提高能源效率外，能夠協助降低全球暖化係數、使臭氧層破壞潛勢為0，具節能減碳及迅速冷房效果，讓消費者使用冷氣達到舒適涼爽效果，也能兼顧環保愛地球。

本次新推出RK03系列變頻冷氣，冷房能力從2.8KW~8.0KW共計6款，以一般住家環境而言，不管是大空間或小坪數，從房間到客廳，都可挑選適合居家空間大小的機型；而且全系列都是冷暖兼具的空調，四季皆可使用，38度C高溫下或是在冬季霸王級寒流來時，若是同時另外搭配歌林的智慧聲控主機(小飛碟)，出一張嘴也能輕鬆控制空調，舒適家中坐。

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Photo Credit : 歌林
歌林新推出RK03系列冷氣，除採用智能變頻模式，一級能效認證，並採用R32環保新冷媒，也可搭配歌林智慧聲控主機-小飛碟，以聲控操作

四重防護：銀離子濾網 藍波防鏽盔甲 防沼氣 防蟲設計

針對台灣日漸嚴重的空氣污染以及海島型潮濕型氣候，歌林變頻冷暖空調從內而外，提供四重防護，除了維護機器的使用壽命外，還能抑菌、空氣清淨更安心。

第一重採用銀離子濾網，可抑制細菌、增進空氣淨化效果，讓您享受大口呼吸的美好。以及，透過自體乾燥功能，能吹乾機體內殘留水份，有效降低黴菌孳生和異味。

第二重針對空調的室內外機特殊部位以特殊防鏽塗裝防止沼氣從排水管回到機體內，可有效減緩因為沼氣侵蝕造成銅管破裂及冷媒流失等機器受損的情況。

第三重在冷氣散熱鰭片上，強化藍波防鏽塗層，可抵禦酸雨、氧化的侵蝕，增加機器防護、抗氧化，延長空調壽命。

第四重針對空調的室外機內部增加防蟲盒設計，防止在晚春初夏時節小動物誤入機板造成機板損壊(為什麼去年空調好好的，但是今年要開機空調就壞掉了)。

歌林給您保固延長更有保障

即日起至2021年12月31日止，凡購買歌林RK03系列智慧空調，只要上網登錄，就可享家用場所全機7年、壓縮機10年保固的優惠。

今年夏天，歌林為您準備RK03系列冷氣，讓您炎炎夏日，舒適享受優質居家生活的同時，也能節能省電又環保，安心宅家最放心，詳情請洽全台經銷據點。


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