《魚與黑道》：「台灣、香港路線深度切入的話，人會漂在東京灣喔」

文：鈴木智彥

會漂在東京灣喔（節錄）

到了鰻苗季節，大型養鰻業經營者就大舉來到台灣，款待掌管著各地區的重要人物，以確保自己拿到的量。

以匿名為條件的鰻苗業者坦白說道：

「也有黑幫老大喔。台灣是個認臉的社會，頻繁地去，增進交流，走私的事就沒有那麼難了。台灣也有檯面上與檯面下的業者，但不像暴力團那麼難以來往。」

我受到業界刊物記者漫畫式的誇張忠告：「台灣、香港路線深度切入的話，人會漂在東京灣喔。」

「黑幫的涉入很明顯，據說一到香港，就被遮住窗子的車輛帶去鰻苗池，如果能拍些影像，會是大獨家。」

大電視台專門做鰻魚題材的記者，也斷言這是危險的採訪。

去霞之關採訪的時候，水產廳職員告訴我：「（在臉頰比劃傷痕手勢）因為非法流通之中有這些人。」公務員承認暴力團涉入的產業，還有其他的嗎？

期待麻痺於歪風之中的鰻魚業界有更多自清行動，是太嚴苛了。說起來日本的專賣店、量販店、甚至牛丼連鎖店都供應著瀕危物種，想想是很奇怪。在煞車沒有作用的狀態下，總有一天會把鰻魚吃完。若以華盛頓公約來規範，不論鰻苗、活鰻或加工製品，原則上全面禁止國際交易，那麼消費者就不會變成共犯，也許這是日本人長遠樂在土用丑之日最好的一步棋。

台灣的地下經濟

依據水產廳的公告，平成二十八年，日本養鰻業者入池的鰻苗合計十九．七噸，其中十三．六噸為國產，六．一噸為進口。在國內捕撈的鰻苗有公定價格與地下價格之分，最高可達一尾六百円左右的高價，因此盜捕和非法流通猖獗，進口鰻苗也有如前所述的黑暗面。依據財務省的貿易統計，鰻魚稚魚八成以上是由香港進口，而香港鰻苗的真實身分則是從台灣或中國走私過去之物。

台灣自二○○七年禁止將鰻苗攜往國外，因此完全是檯面下作業。形同中國的香港雖已回歸，因為是有五十年自由貿易保證的特別行政區，可以免去從中國出口需負擔的二○％關稅，被當作避稅地利用。

「只不過是買了店裡販售的東西。就算是贓物，不知情就不能問罪，鰻苗上面沒有寫名字。」

國內的養鰻業者雖然可以扮成善意第三人卸責，但養殖專刊每年報導台灣與中國的鰻苗捕撈已是慣例，用「不知道鰻苗的來歷」當理由太牽強了。實際上，跟批發商採購之際，就是以台灣產或中國產來決定價格。

對於進口鰻苗這個鰻魚業界最大黑幕的採訪，來到了第二年。由於中國在整個東海沿岸的廣大地域都有鰻苗捕撈，因此將目標鎖定在台灣。貿易上完全是地下經濟，但在出口前是極為普通的一級產業，容易追蹤。在短時間內行情反覆波動、以股票來說就是連續漲停跌停的，也是台灣產。

「台灣是全世界最早，早一點的話十月下旬或十一月起就能捕撈鰻苗。日本養鰻業由於加溫式塑膠屋養殖的技術進步了，大約一百八十天，厲害的人一百六十天左右，就能養到出貨大小。為了趕上鰻魚能以最好價錢賣出的土用丑之日，大家都想要初冬捕撈的台灣鰻苗，會用超標的價格來買。經驗上，這個時期的台灣鰻苗大尾、有活力又好養，因此很受歡迎。做鰻苗生意的人，沒有不來台灣的。」（台灣主力鰻苗批發商）

然而，採訪困難重重，正因為是地下經濟的曝光，相關人士非常敏感。

「我還在第一線做（鰻苗的）生意，所以關鍵不能說。」（台灣的鰻苗業者）

相關人士的口風同樣嚴緊，台灣方面的證人是靠人情牽扯硬拉出來的，我入境後便被強烈防備。匿名是條件，也有不能回答的問題……，這類狀況很多，而台北的鰻苗出口業者還如此要求：

「請人口譯的話，會洩漏內容，希望您別這樣做。我會帶認識的貨運業者過去，他日語很流利。」

當天，到了約定的見面地點，從高級車上出來的卻只有那位男性。

「貨運公司的人有事沒辦法來，抱歉。」

從一開始就打算糊弄我的嗎？即使生氣跳腳也太遲了。

轉往台北市的餐廳進行提問，但日語、英語都不順，無法溝通，我判斷這樣下去是浪費時間，便用筆談針對重點做確認。筆記裡，用中文寫著「黑社會」，指稱暴力團等地下社會的事，對方僅在看到這樣的文字時，明顯地表情僵硬，不知道他究竟是對政府感到不安，還是害怕做地下生意的人們。

隔天早上，備了車去宜蘭。

從台北往東南約四十公里，行駛高速公路約一個多小時的車程。漂抵台灣的日本鰻鰻苗，以宜蘭這裡和往南靠近高雄的東港為兩大產地。漁民和當地鰻苗批發商是坦蕩蕩的正業，採訪忽然轉為受歡迎模式。

港裡並排著由鋼管纏束、舢舨似的船，但是相當大，也有像一般漁船的船艙。

「鰻苗漁船不到外海，也不在壞天氣捕魚。這種船型製作費便宜，用本地的技術就能做出來。」（船東）

為我帶路的是從台北一起來的鰻苗老大，他與日本業者長期來往，可謂鰻苗業界的重要人物。

港口恰好有整理漁船的漁夫，就向他搭話。

「現在有空，可以讓你坐船。」

突如其來的驚喜，沒有拒絕的理由。

台灣的鰻苗捕撈，十一月到一月是高峰，夏天是淡季。嚼著台灣路邊常有販售的檳榔、染紅了嘴唇的漁夫，讓漁船慢慢前進。

「到船頭去，會看到海裡有兩支棍子。現在是撤掉了，但捕鰻苗的時候就在那裡裝上網子，在河口附近的海上繞。把棍子拿起來後，兩側的袋子裡就累積著鰻苗。」

漁夫打開開關，鋼索捲起，棍柱就從水裡浮上來。這與泡在冷海好幾個小時、用撈網撈起鰻苗的日本不一樣，應該能一次捕到大量的鰻苗。

「你們沒有乘船許可證，不能出港，就到這邊結束。」

回到停泊地點後，漁夫招待我們去他家。在一片讓人錯覺是戰前風景的簡陋房舍中，他的鰻苗宅院宏偉又現代。台灣對一級產業保護周全，漁民享有免稅優待，從中也能理解：鰻苗漁民是賺錢的行業。

「鰻苗季節，是全家總動員做捕撈，雖然也會抓其他魚類，但沒有捕撈鰻苗的話，會很困難的。再往前一點有沙灘，你先去那邊等。」

十分鐘後，另一位漁夫騎著小型機車、帶著手網過來，下海示範給我們看。這網子與日本的撈網相比是大了數倍，據說旺季的夜晚，沙灘會站滿漁民。

「當漁夫最好了，我想一直做這個工作。」

從已開發國家中唯一持續衰退的日本的漁業相關人士口中，是無法聽到這句話的。

書籍介紹

本文摘錄自《魚與黑道：追蹤暴力團的大金脈「盜漁經濟」》，游擊文化出版

作者：鈴木智彥

譯者：羅晨音

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歡迎光臨二十一世紀日本殘存的最後祕境

歷時五年追蹤調查，揭開日本漁業的另一面

「寫作者工作的醍醐味，在於深入人間世以外的魔境，將眼前開展的未知風景擷取回來。那樣的場所就在生活的極近之處，以幾乎原始的狀態保留著，而我們每天食用從那裡送來的海中美食，過著日子。暴力團沒有媒體所說的那麼黑暗，但你也不會想到：為暴力團與你我之間的差異搭起橋樑的，是海鮮。」

先前隻身潛入福島第一核電廠，完成黑道與核電廠共生關係調查的鈴木智彥，這回運用他對黑道的認識及相關人脈，循線追蹤暴力團的大金脈——盜漁經濟。這趟單槍匹馬的採訪旅程，從岩手和宮城的三陸鮑魚盜採題材展開，並由此進入東京築地市場臥底四個月。接著前往北海道調查「黑鑽石」海參盜採，再以描繪千葉的「暴力之港」銚子，作為漁港城鎮被黑影壟罩的縮影呈現。爾後再訪北海道東端的根室，挖掘爬梳了當地盜魚傳統的來龍去脈。踏查足跡最終抵達九州、台灣及香港，拼湊出鰻魚國際走私網絡。

書中的事件場景千變萬化，包括遭震災海嘯襲擊的市鎮、宛如異世界的「築地村」、漁業權懸置的發電廠周邊海域、黑市化的知名觀光朝市、漁村裡的聚賭場所、被國家拋棄的北方領土等等。鈴木筆下有血有肉的人物，一一躍然紙上。男人盜漁、女人賣春的亡命鴛鴦；從一般社會掉落、被築地市場撿拾起來的邊緣人；與盜魚集團鬥智鬥力，卻受限於法令而難掩悲憤的海保職員；分工合作掩護防守，自比為棒球隊友的盜魚團隊；為求生計鋌而走險擔任雙面諜的船主；在三角海域跟蘇聯警備隊周旋、行徑被市民視為痛快逆襲的特攻船員……。

透過鮑魚、海參、鮭魚、海膽、螃蟹、鰻魚等海鮮，鈴木巧妙串接起一個又一個生動鮮明的故事。他不刻板複製黑道的單一形象，也不浮誇渲染漁民的哀情悲歌，而是奮力揭露被隱蔽的事物，傳遞無聲者的心聲，讓那些活在黑白交錯之間的姿態身影，有機會進入大眾的視野中。

Photo Credit: 游擊文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰