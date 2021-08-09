《番俗六考》導讀：「番社不一，俗尚各殊」，台灣原住民史研究最關鍵歷史文獻

文：詹素娟（中央研究院台灣史研究所副研究員）

【導讀】〈番俗六考〉的真實與虛擬

黃叔璥的《台海使槎錄》，因撰述時間早、內容豐富，成為歷史研究者最常引用的清代史料，已經是眾所皆知的事。而從原住民史的角度來看，《台海使槎錄》最受注目的〈番俗六考〉（卷五到卷七），以及壓軸的卷八〈番俗雜記〉，則是任何想要認識原住民社會文化與歷史變遷的朋友，一定會找來閱讀參考，希望從字裡行間一窺17世紀末台灣原住民文化形貌的憑藉了。

正因如此，宋澤萊老師傾力將〈番俗六考〉、〈番俗雜記〉盡數譯成白話文，並以公共財的理念，開放在網路上，供讀者自由取用；筆者早在許多研究者的著述或社會大眾討論原住民文化時，看到宋老師譯文的廣泛使用，對史料的推廣理解，確實功莫大焉。如今，宋老師願意授權給前衛出版社，以原文與譯文對照出版，並藉機修訂譯文，實在是讓人期待。

筆者有幸受邀註解原文，補充今人對史料的研究理解；經過這番整理，相信讀者對〈番俗六考〉這份重要文獻的認識與使用，應能更為精準與清楚。也希望這份整合〈番俗六考〉全文直譯與學界研究成果的版本，對認識原住民史的史料需求，能有所助益。

當然，對〈番俗六考〉這種引述或研究已多、重要性也得到完全肯定的文獻，我們仍需指出：〈番俗六考〉值得投入許多時間與精力再做解讀的理由。因此，精簡的導讀還是必要的，請讀者參酌以下說明。

一、黃叔璥的人與事

黃叔璥，字玉圃，晚號篤齋，順天府大興縣人（今河北省大興縣）；生於康熙19年（1680），逝於乾隆22年（1757），享年77。黃叔璥的長兄叔琳（1672-1756）是著名學者，其他兄長（叔琬、叔琪）也讀書有成，在家風的影響與傳承下，黃叔璥20歲通過順天府鄉試，30歲考取進士。

黃叔璥取得功名後，先擔任繕寫文書、考察禮節等工作的太常博士，再任戶部雲南司主事，掌管錢糧、戶口稅課，然後到吏部文選司，主管文官升遷、獎懲與考績；又經推薦，擢任湖廣道御史，負責稽核刑名事務，並在康熙61年（1722），成為康熙皇帝選派的首任巡視台灣監察御史。叔璥在學術上的志趣，則以歷史地理、金石目錄與理學的義理探究為主，著有《南征紀程》、《國朝御史題名錄》、《近思錄集朱》，《南台舊聞》、《廣字義》、《中州金石考》，以及台灣讀者最熟悉的名作《台海使槎錄》。

巡台御史一職的設置，肇因於康熙60年（1721）爆發的朱一貴事件。時任閩浙總督的覺羅滿保，急調福建水師提督施世驃、南澳鎮總兵藍廷珍率兵渡台，並在短期內平定了民變。雖然如此，台灣的政治狀況、社會治安、民心向背，還是引起清廷的高度重視，並研擬在台灣設立御史的必要；因為，這個職務是皇帝掌握對台資訊最直接的管道。

所以，自康熙61年（1722）起，清廷開始派遣滿、漢各一的御史來台巡察，駐在台灣府城，一年期滿後更替。黃叔璥與吳達禮（正紅旗人）獲選為首任巡台御史，並在同年六月初二抵台履新，這時黃叔璥是42歲。任期屆滿後，清廷又要他與吳達禮留任一年，至雍正2年（1724）才離台返京。

黃叔璥在台期間，自然要外出巡察，以真正了解台灣各地的形勢。雖然在留下的文獻中，黃叔璥並未直接記錄行程的安排，但研究者根據〈番俗六考〉各篇「附載」的蛛絲馬跡，推測以府城為出發點，北上路徑大約是途經笨港（今雲林北港）、斗六門（今雲林斗六）、貓兒干社（今雲林崙背）、東螺社（彰化埤頭）、半線（今彰化）等，最北到達沙轆社（今台中沙鹿），才迴馬南返。南下，則曾到羅漢內門（高雄旗山）、搭樓（屏東九如）、武洛（屏東高樹）、上淡水（屏東萬丹）、下淡水（屏東萬丹），最遠去到放䌇（屏東林邊）。

黃叔璥原本只是清代眾多來台官員中的一位，卻因期間寫下《台海使槎錄》，成為台灣史的重要人物。不過，這個因緣並非偶然；黃叔璥的學術根底，就是講求親身見聞，廣收資料，並兼顧歷史、地理、文學等面向。他在接受新職的同時，立即開始搜集關於台灣的典籍、方志、地圖等資料，向曾在台灣任官的友好拜訪請益。這些事前的準備，使他在抵台前就已經建立對台灣的初步認識。

他曾批評高拱乾寫的〈台灣賦〉，都是「藉中土景物渲染」，而肯定季麒光「不作泛設語，頗極台地山川物產之勝」；可見黃叔璥講求實學，對現實世界有所感知，《台海使槎錄》正反映他對台灣事務的掌握與見解。

二、〈番俗六考〉的內容與特色

黃叔璥在雍正2年（1724）完成《台海使槎錄》初稿，全書的資料來源，使用了各種早前與台灣直接或間接有關的著作，方志類如王璽《台灣志》、蔣毓英《台灣府志》、季麒光《台灣郡志》與施鴻修的《台灣郡志》，當然更有康熙末期出版的陳文達《鳳山縣志》、周鍾瑄《諸羅縣志》等。此外，如《蓉州文稿》、《裨海紀遊》、《諸羅雜識》、《閩書》、《東寧政事集》、《平台紀略》、《赤嵌集》、《名山藏》、《海上事略》等，合計多達四十多種。我們如將《台海使槎錄》視為清領前期中國文人官員關於台灣知識的集大成之作，應該若合符節。

《台海使槎錄》的內容，共有︰〈赤嵌筆談〉四卷、〈番俗六考〉三卷、〈番俗雜記〉一卷。〈赤嵌筆談〉歷述台灣的自然形勢、地理，還有洋潮風信、氣候物產、城廓鄉里、武備佈防、賦稅商賈、風俗信仰，與東寧王朝、朱一貴事件等重要事項。不過，〈赤嵌筆談〉絕大部分文字在引述、編集前人文字；我們若拿引文與原文核對，也會發現若干引文憑作者之意，做了更改與刪減。因此，學者許雪姬即認為〈赤嵌筆談〉的史料價值，不如〈番俗六考〉與〈番俗雜記〉。

清初官員都有「台盡番地」的認知，無論是資料類型上的方志、札記或詩文，書寫心態上的獵奇或自視文明的教化理想，「番俗」都是清初文獻最重要的主題之一。雖然如此，「番俗」的書寫，多以訊息集錦或拼貼的方式，統整納入「土番風俗」的大分類中，較少系統性題材的處理，或番社區域性差異的呈現。直到《諸羅縣志》的編纂，才首度提出一套分類體系：「狀貌」、「服飾」、「飲食」、「盧舍」、「器物」、「雜俗」與「方言」，藉以系統化處理原住民社會文化的知識；由於項目具體，一旦有難以分類的訊息，就會猶如百川入海的丟入「雜俗」，導致它臃腫龐大，塞滿各種爆量的訊息。

晚於《諸羅縣志》撰述的〈番俗六考〉，雖然延續了縣志的分類概念，卻又做了局部的調整，而以「衣飾」、「飲食」、「居處」、「器用」、「婚嫁」、「喪葬」六項，分門別類，記錄諸羅縣、鳳山縣轄下各地原住民的生活與風俗習慣。此外，補充了「番歌」、「附載」兩個項目，前者收錄多數屬於平埔族群的歌謠，後者則歸納整理相關記載與詩作。至於〈番俗雜記〉，羅列了「生番」、「熟番」、「社商」、「社餉」、「捕鹿」、「番役」、「土官饋獻」、「番界」、「吞霄淡水之亂」、「馭番」等項目盤點相關資料，算是當時原住民事務的關鍵字。

〈番俗六考〉的文獻價值高，是因為黃叔璥特別在意「番社不一，俗尚各殊」、故不能「比而同之」的概念。在他之前的官員或文人，也有人意識到番社的空間分佈與風俗習慣差異似有關聯，但未曾系統性整理或突顯這個重要現象。換言之，〈番俗六考〉在原住民知識體系中集大成的地位，即在黃叔璥不但承繼了《諸羅縣志》的分類概念——只是略有差異且調整了排序，還考慮到空間的不同，以番社群做為區別，反映各地「番俗」的差異性，而進一步突顯了社會變遷的多樣性。

至於「番俗六考」關於原住民形貌、生活與風俗的文字，是本書譯寫的重點，研究者也常引用相關描述，作為建構各地原住民族群傳統文化的文本根據。這些來自他者的書寫，究竟可以反映真實到何種程度，或其中參雜多少外來者的想像，甚至外部觀覽的客觀與內在猜想的主觀交混、因偏見或誤解的扭曲等，都是使用〈番俗〉文字時可能衍生的疑慮，就要由讀者自行判準了。

書籍介紹

本文摘錄自《番俗六考：十八世紀清帝國的臺灣原住民調查紀錄【文白對照註解版】》，前衛出版

作者：黃叔璥

白話翻譯：宋澤萊

導讀校註：詹素娟

台灣文學史上古典散文經典「雙璧」之一

台灣原住民史研究最關鍵歷史文獻

文白對照、歷史解密，再現台灣原住民的生活風俗

清領時期，首任「巡台御史」黃叔璥將其蒐羅之台灣相關文獻，以及抵台後考察各地風土民情之調查報告與訪視見聞，寫成《台海使槎錄》一書。作為文學作品，台灣本土作家、評論家葉石濤將《台海使槎錄》與郁永河《裨海記遊》並列為台灣古典散文「雙璧」之作；作為歷史文獻，《台海使槎錄》也因黃叔璥彙整相關史料與詳盡的巡訪考察，成為台灣歷史與原住民研究的重要資料。

其中，《台海使槎錄》卷五至卷七所收錄的〈番俗六考〉，與卷八〈番俗雜記〉，因詳細記錄台灣的地理形勢、山川風貌、風土民俗，對當時的原住民，尤其是平埔族群的各方面皆有詳盡的描述與記載，可說是台灣史上首度對原住民、平埔族群的系統性紀錄，因而至今仍是相關研究與考證的重要可信文獻。

本書擷取〈番俗六考〉與〈番俗雜記〉獨立成書，由國家文藝獎得主、台灣文學大家宋澤萊，以及中央研究院台灣史研究所副研究員詹素娟攜手合作，以淺顯易懂的白話文逐句翻譯校註、文白對照，引領讀者跨越文言文門檻，細膩體會文辭之美；另以詳盡的導讀解說與附錄，呈現史料關鍵，以及台灣原住民、平埔族群研究的觀點與成果。透過文學與史學的對話，重新理解這一部台灣重要的古典散文與歷史典籍。

本書特色

國家文藝獎重量級作家宋澤萊，逐句查對原典白話重譯，原文譯文對照，文字淺白易懂，引領讀者賞析、研究台灣古典文學經典之作。 台灣原住民史學者，中研院台史所副研究員詹素娟專文導讀，全文勘訂，詳盡註解。解開文獻中歷史之謎。 黃叔璥巡台路線圖、贌社餉額對照表、社名地點對照表等關鍵文獻解讀附錄，詳細掌握〈番俗六考〉族群分區分佈情況。

Photo Credit: 前衛出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航