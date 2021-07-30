2021/07/30,
政治

香港《國安法》首案唐英傑判囚九年，律師表示將上訴

香港《國安法》首案唐英傑判囚九年，律師表示將上訴
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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三名法官將煽動他人分裂國家罪的量刑起點定於六年半監禁，恐怖活動罪則定於八年監禁，法官將恐怖活動罪其中的兩年半刑期分期執行，故唐英傑終被判囚9年。

港版《國安法》首案24歲被告唐英傑，因被指2020年7月1日駕駛插有「光復香港，時代革命」旗幟的電單車撞向警員，本年7月27日前被兩項控罪煽動他人分裂國家罪、恐怖活動罪罪名成立。三名國安法杜麗冰、彭寶琴與陳嘉信指定法官昨（29）日聽取求情後，唐英傑今（30）日被判處九年監禁，並停牌十年。

《立場新聞》報導，開庭前，廿多名軍裝警員到達高等法院正門外戒備，又十多名自稱自發前來「表達意見」的市民，拉起「和衷共濟愛港聯盟」橫額，在法院門外舉起「分裂國家 罪大惡極」、「今日判刑起阻嚇 明日穩定有揸拿」等標語，並大叫口號「支持國安法，維護國安警」，其中有人戴上慶祝中國共產黨成立100年的口罩。唐英傑被刑後，有近百名市民到金鐘太古廣場天橋，盼隔著玻璃「遙距」目送唐英傑的囚車。大批軍裝警員其後到場驅趕，並發出廣播要求市民離開。

兩年半刑期分期執行，唐英傑終被判囚九年

三名法官將煽動他人分裂國家罪的量刑起點定於六年半監禁，恐怖活動罪則定於八年監禁，法官將恐怖活動罪其中的兩年半刑期分期執行，故唐英傑終被判囚9年。

《明報》報導，散庭後有人在庭內大叫「抗爭無罪」，唐英傑的胞妹隨即哭泣。多名家屬向唐英傑高喊「撐住呀」，唐英傑則回應「你哋都撐住」。唐英傑的代表律師在庭後表示將會上訴。

辯方昨日求情稱，案件只涉展示旗幟，情節輕微，就分裂國家罪應判5年以下監禁；以電單車撞警員的行為，被告則只是鹵莽而非蓄意，警員傷勢不嚴重，故應判監3至10年。辯方又指，被告支持家庭的生計而且祖母患病，故希望減刑。然而，法庭認為這些亦非減刑因素，被告在作出相關行為前應該已經考慮清楚。判詞法庭希望判刑可以反映被告所犯罪行之嚴重，同時能起阻嚇作用。

人權組織：《國安法》是用來囚禁批評者的武器，香港已經「與警察國家無異」

《BBC》報導，國際特赦組織（Amnesty International）亞太區主管米什拉（Yamini Mishra）在判決宣佈後批評：「判處唐英傑九年監禁證實了人們的恐懼，《國安法》不只是向香港的政府批評者灌輸恐怖意識的工具，更是用來囚禁他們的武器。」而「香港觀察」（Hong Kong Watch）總裁羅傑斯（Benedict Rogers）形容判決「打擊表達自由」、香港已經「與警察國家無異」。

中國全國人大頒布港版《國安法》逾一年後，香港警察公布數據，截至2021年6月30日警方共拘捕117人涉犯《國安法》相關罪行，當中64人已被檢控；一年前，北京引入《國安法》時，香港特首林鄭月娥多次稱新法例只是針對「一小撮人」。

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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