東京奧運都市傳說：「反性愛紙板床」真是為了讓選手「避免不必要的身體接觸」嗎？

文：Yi-ching Kuai

2020東京奧委會誓言要在疫情期間辦一場「安全無虞」的奧運會，不過不包括安全性行為——國際奧委會禁止任何親密行為。根據最新的奧運會手冊中概述的公共衛生措施，運動員必須「避免不必要的身體接觸」。

因此，當抵達東京奧運選手村的奧運參賽者，發現他們的床鋪是以紙板製成時，選手在社交媒體上分享了組合床架的照片如野火般蔓延網路，「反性愛紙板床」的謠言立刻引發關注。

這些紙板床由日本公司Airweave製造，可回收利用。東京奧委會表示，這是奧運會的床舖首次幾乎完全由可再生材料製成。Airweave在一份聲明中表示，紙板床其實比木床甚至鐵床都還更加堅固，且早在疫情爆發、社交距離制度實行以前，就已有製作這1萬8000張紙板床和床墊的計畫。

紙板床經得起考驗

組合紙板床設計適合所有體型的運動員，可以承受高達200公斤的重量，就算是最大塊頭的奧運選手也能睡得安心。不過，雖然愛爾蘭體操運動員萊斯・麥克萊納漢（Rhys McClenaghan），在推特上發布了一段他在床上跳來跳去的影片，證明紙板床能夠承受劇烈活動，「反性愛」設計是假新聞，但奧運官方仍然希望運動員在東京能夠好好保持社交距離，不管是在床上還是在其他地方。

對於外界來說，東京奧運選手村裡的紙板床仍然是令人好奇的存在。以色列棒球運動員班・萬格（Ben Wanger）為了滿足廣大網友的好奇，決定和八位奧運選手在紙板床上跳躍，測試床的最大承重。他貼出一支影片，在開頭說：「收到了很多關於選手村床的問題，所以我們今天要來看看一下，要多少以色列人才能弄壞一張紙板床。」

萬格和他的以色列隊友在影片中在床上跳躍，從最初一人跳躍逐步增加到八人站在床上一起跳，紙板床在九個人一起跳時終於出現部分塌陷。影片在TikTok上發布不到24小時，就有超過2萬80000次的觀看次數。

蓄意破壞公物惹非議

事實證明，這些日本製造的紙板床非常堅固，絕對不會讓那些妄圖在疫情期間，建立不適當人與人之間的連結的人，落得睡地板的下場（雖然奧委會仍不鼓勵這樣的行為）。

但富有實驗精神的以色列運動員，身為外賓和國家代表蓄意破壞公物的行為，還是受到了多數留言譴責。

一則留言指出，有日本球迷在海外觀賽後會留下來整理體育場館，這些到日本作客的人卻破壞了設備，只因為「紙板床很有趣。」

「我雖然不是日本人，但我可以想像這些行為被視為白目和不尊重，」網名Johnny Dynamite的留言者說。另一則在臉書上獲得2700個按讚支持的留言指責：「一點都不懂得尊重。為什麼你會想要測試這種事情？你把床弄壞了。你只需要知道床能承受你的重量就好。這就是會什麼地球在緩慢死亡：愚蠢。」

影片爆紅的新聞甚至登上了JAPANTODAY、the japan times等日本國際媒體，原影片則已經被刪除。雖然人類永無止境的求知欲有時會勝過理智，但也有一些較不具破壞性的實驗影片。

美國橄欖球運動員伊洛娜・馬赫（Ilona Maher）就發布了一段影片，片中她和隊友表演心肺復甦術、瑜伽、心碎少女捶打床鋪、小孩撒嬌哭鬧、格鬥、討債毆打等，以創意的方式來展現床的堅固。

保險套請帶回家當紀念品

為了保持安全社交距離，本屆奧運「反性愛」的傳聞無獨有偶。不過，奧委會希望選手能把奧運發放的保險套帶回家、不要在選手村使用的說法，就不是假新聞了。

自1988年首爾奧運以來，奧運主辦國每次幾乎都會發放了數十萬個免費保險套，鼓勵來自200多個國家／地區的運動員在近距離生活數週中，進行非官方奧運項目「滾床運動」時使用。但是，如果1萬5000名奧運和殘奧運動員在東京停留期間遵守COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫規則，那這些保險套就無用武之地了。

因此，在面對旁人問起本應在選手村發放的16萬個保險套該如何處置時，東京奧委會表示保險套不是要在選手村內用的，而是要給選手帶回家、提升大眾對於愛滋病毒的認識。

如果有人對這項決定大失所望，莫過於四家日本保險套製造商，因為他們都期待藉由奧運的場合推銷自家公司的專長——據說可提高安全性行為情趣的聚氨酯製超薄保險套。

據法新社報導，奧委會的要求意味著他們只能發放比較厚、乳膠製的保險套。一名業內消息人士告訴新法社：「得知這項要求時，我想，『天哪……真的嗎？』我們真的很期盼能夠提供超薄產品。」

雖然國際奧委會表示，到7月23日東京奧運會開幕時，多達80％的住在奧運選手村和殘奧選手村的人會接種疫苗，但運動員們還是會在選手村裡度過大部分時間，與民眾保持安全距離。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航