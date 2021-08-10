《樊登講論語》：別小看「先之勞之」這四個字，其中蘊含著「管理者角色」的知識點

文：樊登

先之勞之：管理者要成為團隊的表率

子路問政。子曰：「先之勞之。」請益。曰：「無倦。」

子路問孔子管理之道，孔子說「先之勞之」。「之」是代詞，指被管理者，就是民眾。「先之」 的意思是，要走在民眾的前面，成為民眾的楷模；「勞之」就是要讓他們勞作。

關於「先之」，這裡隱藏著有意思的知識點。《哈佛商學院最受歡迎的領導課》 中講到，管理者在成為團隊的領導者之後，一舉一動在團隊的成員眼中都會被放大。因此，領導者要做到「先之」，希望下屬做到的事，自己首先要努力做到。

如果領導者要求大家不要遲到，他自己就要守時，不要說「我今天遲到是因為堵車，我是有理由的」、「我遲到是因為昨天晚上談判結束得太晚了」，因為團隊成員會把領導者的每一個行為放大。

「勞之」聽起來是指讓民眾有事情可做，讓人民去勞動。這牽扯到一個管理學的概念，叫管理者角色。在我的著作《可複製的領導力》中，有對於管理者的定義，即「通過別人來完成工作」。 很多管理者幹了大半輩子都沒有意識到自己的主要角色是什麼，反之，他們總是親力親為，跟下屬搶著幹，最後自己累得喘不過氣，結果卻很糟糕。凡是特別喜歡親力親為、什麼事情都要插手的管理者，既無法收穫下屬對他的感謝，也無法擁有成就感。

《荀子》中講「主好詳則百事荒」，上級如果事無鉅細，都要過問，其他人就不知道要做什麼了。別小看「先之勞之」這四個字，其中蘊含著「管理者角色」的知識點。

子路是一個比較性急、行動力強的人。孔子告訴他：「作為管理者，你不需要凡事都親力親為，得想辦法調動他人的積極性，讓別人去做事情；同時，你要成為他們的楷模，把自己的德行擺正，穩穩地坐在領導者的位子上，讓大家圍著你去運行。」這才是為政之道。

子路說「請益」，請孔子再多說點。也許只有「先之勞之」這四個字，子路聽著有點不過癮。

孔子說「無倦」。這個概念前文提到過，管理者想要做得更好，就要無倦，不能按照慣性思路做事情。

關於無倦，並不容易做到。人的大腦很容易疲倦，很容易陷入慣性中，驅使我們按照以前的方法做事情，蕭規曹隨，慢慢地形成官僚主義。所謂官僚主義的本質，就是不願意再動腦子思考，不願意創新，只希望透過流程來解決問題。

在很多大型組織中，即便是一件很有價值的事情，因為不符合流程，也會導致沒有人願意為它去動腦子。這就是厭倦的表現。這種厭倦，正是因為人們習慣依賴過去的路徑，依賴過去的體系。

一旦做管理者做的時間長了，是很容易陷入疲倦狀態中的，所以要不忘初心。

赦小過：允許下屬犯錯，是一種管理策略

仲弓為季氏宰，問政。子曰：「先有司，赦小過，舉賢才。」

曰：「焉知賢才而舉之？」子曰：「舉爾所知；爾所不知，人其舍諸？」

關於這一段話有不同的解釋。

孔子有三個學生做過季氏宰，有被孔子罵過的冉有，還有子路和仲弓。

仲弓是德行科的學員，他當上季氏的家宰後，可能因為官職太大有些無措，需要孔子給建議。

孔子給了三個建議。

第一個建議是「先有司」。

「有司」就是有重任在身，「先有司」是指要先給基層的工作人員做表率。這與上一句話中孔子給子路的建議是一樣的。

第二個建議是「赦小過」。

「赦小過」是不要求全責備。管理者想擁有領導力，就要能夠容忍下屬犯錯誤，這樣，下屬在做事情的時候就不會束手束腳。員工在工作的過程中，不可能每一個步驟都做得完美，更何況，也許只是他做事的方式不符合管理者的想法。如果管理者把自己的想法當作標準答案，他看任何人工作，都會覺得有需要調整的地方。

柳井正管理優衣庫時，非常注重對於年輕人的培養，如果他認為哪個年輕人是可造之才，就會授權給對方，同時「睜一隻眼，閉一隻眼」，看到年輕人做錯了事，能沉住氣，不干擾。這才是培養人的重要態度。

「赦小過」提醒我們不要把別人的小過錯看在眼裡、記在心上。留給員工試錯的空間，員工才會培養自己獨立判斷的意識，也願意承擔起自己的責任。

這裡也呼應了《哈佛商學院最受歡迎的領導課》中的一個理念，組織中非常重要的一個領導步驟是尋找關鍵要務。尋找關鍵要務，就需要知道團隊近期最重要的目標是什麼，只要是朝著最重要的目標去做的，就需要重視。如果領導者總是盯著各種小細節，什麼都要插手，什麼環節都不放過， 下屬就不知道最重要的方向是什麼了。

第三個建議是「舉賢才」。

在現代管理中，公司的最重要的職責就是尋找人才，花大量的時間去跟人溝通。傑克・韋爾奇說他每天百分之九十八的時間都在跟人談話，不斷地發掘可以使用的人才。

接下來，仲弓又問：「焉知賢才而舉之？」

如何識別人才，這是很難的一件事。實際上，孔子給過我們答案，就是「視其所以，觀其所由， 察其所安」。

而在本節的對話中，孔子說了一句令後人有爭論的話：「舉爾所知；爾所不知，人其舍諸？」

「舉爾所知；爾所不知，人其舍諸」，意思是，你把自己知道的人才舉薦上來就好了，對於你不知道的人才，難道其他人會捨棄他們嗎？

整體意思是不要操那麼多的心，作為管理者，漏掉幾個人才也是很正常的。不必焦慮，漏掉的人才會被別人發現。

因為你是「先有司」，已經給團隊做了表率，其他人自然會幫你發現人才，這樣解釋也很合理。

但是後來我們在「上海博物館藏楚簡」中發現了不同的版本：「舉爾所知；爾所不知，人其舍之者。」

「人其舍諸」變成了「人其舍之者」。當「諸」變為「之者」時，這句話就有了不同的解讀。

「舉爾所知」，意思是對於你知道的人才，要舉薦出來。

「爾所不知」，意思是你不知道的人才，也要想辦法舉薦出來。

「人其舍之者」，意思是其他人忽略的人，也是我們要關注的對象。

這個版本的意思是，不要放過任何一個人才。

在我個人看來，孔子不太會提出這樣過於嚴格的要求。因此，我個人覺得第一個版本更為合理。

書籍介紹

本文摘錄自《樊登講論語（套書）：越是亂世，越是競爭，我們越需要《論語》的正道力量；寫給當代菁英的正能量大師課》，麥田出版

作者：樊登

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Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航