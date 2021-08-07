《致富強心臟》：你願意花多少錢投資自己？我曾經咬牙掏出三百萬請教練上課

文：吳紹綱（Raymond Wu）

【2-1 你願意花多少錢投資自己？一門三百萬課程所帶來的收穫】

當時我想，如果這是個騙局，我的損失就是三百萬， 如果學成了，就可以翻倍賺回，如果我因此變強，往後要賺回這筆錢更不是難事。

你願意花多少錢投資自己，成為最強、最厲害的人？一個月？兩個月還是三個月薪水？我曾經咬牙掏出三百萬請教練，瞬間突破盲點，往最頂尖前進！

二○一九年，我從德州撲克改打短牌——華人土豪圈最流行的牌局，遊戲過程非常刺激，深受許多老闆的喜愛。在這個圈子裡，小的級別上桌就要二十萬台幣，大的從一百萬到千萬都有，充滿了機會和挑戰。雖然只少了十六張牌，但是策略完全不一樣，市面上也沒任何教材，只能靠自己摸索，設法找出致勝之道。

正好有個朋友在線上玩短牌時，跟一個老外單挑，結果輸了一屁股，對方就問他要不要交流學習。聽到這件事後，我便透過朋友打聽這名老外，這才發現原來他是前兩年德州撲克的王者，現在已經轉戰短牌，在圈子赫赫有名（線上都是匿名）。

我想，如果能跟這麼頂尖的人學習，一定非常值得，便請朋友問對方。沒想到這人非常臭屁，直接回答：「我是可以教，但估計你付不起。十萬美元，一次付清，我教到你會，但你之後的牌局也要給我插花。」

十萬美元，打通任督二脈

十萬美元，等於三百萬台幣耶！你捨得嗎？

剛開始我捨不得，之前的教練都是以小時收費，德國教練的價碼是一小時四萬五千台幣，二十幾個小時的課花了我一百多萬已經是天價了，這個老外開價三百萬是怎樣？就算我已經累積不少財富，但除了房子、股票⋯⋯從來沒買過這麼貴的東西，即使知道一定賺得回來，也很想投入，但是這個價格真的很難接受，所以決定先冷靜一天沉澱。

「你現在這樣不是很好嗎？不用冒這個風險吧，萬一被騙怎麼辦？」我的媽媽這樣說，想當然她一定怕我受騙，反對冒險。但爸爸卻說如果想在這行發展，這筆錢就該花。而太太只問我：「確定他是最強、最厲害的教練嗎？他真的願意教你嗎？如果是，那麼接下來的收穫一定比這筆錢更多，我支持你！」

我決定放手一搏，線上跟對方簽了簡單合約後，先把十萬美元（三百萬台幣現鈔）拍照存證，提醒自己花了這麼一大筆錢，一定要努力學，讓這些錢花得值得！然後便拿去銀行，匯給一個壓根兒沒見過面的老外，成為他的第一個學生。

結果這大哥也真的是厲害，前後差不多十一個月的時間，總共視訊上課不超過兩小時，雖然時間短，但是該傳授給我的畢生功力都給了，後續也回答我近一百五十個手牌的問題。你當然可以說他給得少，但光是這些，已經讓我在短牌裡得到超過十倍以上的回報，完全省去我自己研究的時間成本，在極短的時間內把Raymond Wu改造成一台印鈔機。

條條大路通羅馬，他直接開法拉利載我走VIP通道，你說，到底是他賺了？還是我賺了？

當時我想，假設這是個騙局或是他亂教，那我的損失就是三百萬；但如果我學成了，就會賺回更多倍。而且我如果因此變成超強的短牌選手，往後要開班授課，賺回三百萬更不是難事，損失不了太多錢，潛在回報非常非常高。

遊戲這種事情賺的是知識的時間差，先抓到訣竅的人就能先賺錢。

從踏入德州撲克開始，我都是自學提升功力，不斷地看書、找教練，讓自己變強。例如，買一套十萬元的撲克理論，看不懂就寫信問作者；從一個小時三千、一萬，到現在兩小時三百萬請教練上課。大膽地把錢砸下去，努力學起來，再狠狠地賺回來。

說來你可能不相信，我在大二之前，根本不喜歡讀書，最愛耍廢、辦趴、跑趴，專門帶頭做壞事，學位全靠小聰明拿到。但是自從打撲克後，我一頭栽進學習的世界裡，讀遍所有和德州撲克有關的書，理解到打牌不單只是戰術問題而已，情緒控管才是大難題，為了增強這方面的能力，我也讀了《孫子兵法》、《心經》。等玩撲克有了點成果，累積財富後，則開始看股票、房地產的相關書籍。甚至市面上有的實體課程也都不放過。

求學時看的書是為了成績而讀，那是一點感覺都沒有；但是接觸德州撲克後，所有的學習都是為了日後可以看到的盈利，對於大腦來說，每學習一樣新知識，就有可能轉換成錢。這樣的情況下，讀書學習反而變成一件愉悅的事。

投資自己，才能創造財富

這個轉變有個重要關鍵，那就是我有一個強烈而明確的賺錢欲望，並且找到了終極夢想，為了達標而主動學習，不是被逼的。所謂學校體制教育，大多只是給你一般的生活，但有夢想有目標的自我主動學習，才能創造財富。當你有了夢想，就會開啟所有動力，積極去尋找完成夢想所需要的一切。

我有個台大經濟系的學生，英文很差，在高中、大學階段怎樣都學不好；但是學了撲克後，英文突然變得很厲害。我並沒有教他英文，而是德州撲克的教材都是英文，為了成為撲克高手，他有了強大的學習動力，輕易就跨過多年來一直卡在眼前的障礙。

想要追求卓越，成為頂尖人才，自我投資絕對是必要的花費，也是最有價值的投資。除了財務的投資外，另一個最需要重視的資產就是自己的健康，每一天的飲食跟運動都是投資。股神巴菲特說過：「投資自己永遠都不會有錯，因為你就是自己的最大資產。」

三百萬教練帶我到一個前所未有的新高點，這個投資的數字差不多是我三個月的收入，那你呢？願意拿三個月薪水去上課，投資自己嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《致富強心臟：最強的牌桌心理鍛鍊，掙脫「我無法／ 我應該／我沒錢」人生困局》，三采出版

作者：吳紹綱（Raymond Wu）

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亞洲指標性賽事紅龍盃冠軍 吳紹綱

牌桌人生選擇學

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人生沒有安全牌，「THINK BIG」才能贏者全拿！

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―――一局賠百萬也能面不改色，因為我的輸都是贏。

吳紹綱，加州大學心理學系畢業。大學時因為一次朋友聚會而對德州撲克產生興趣，不顧家人反對，全心投入、鑽研其中。是第一位進入歐洲撲克巡迴賽排名的華人，紀錄保持近十年；更在亞洲最強賽事——澳門紅龍盃撲克錦標賽多次優勝奪冠。心理學、自律、專注、對數字的高度敏銳，是他在牌桌上勝出的關鍵。

二十歲賺到人生第一桶金，

三十歲年收入破億……

三十歲之前，想要的、想玩的、想像不到的都體驗了；

荒唐的、失敗的、挫折的也都嘗過了。

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跟周遭人一樣，終將註定平庸

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雞蛋要放在最好的籃子裡

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面對恐懼，它就會消失

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Photo Credit: 三采出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰