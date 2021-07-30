港民眾觀奧運噓中國國歌，警方展開調查

香港警方週五（7月30日）表示，針對香港民眾在商場內對中國國歌發出噓聲展開調查。早前，民眾聚集在商場內觀看香港擊劍選手張家朗為香港奪下奧運金牌的頒獎直播，但因背景播放中國國歌，引發香港民眾噓聲四起。

週一（7月26日）晚上，數百名市民聚集於香港觀塘apm商場收看奧運頒獎現場直播，場面哄動。不過有網上流傳的影片顯示，現場播放張家朗領獎及奏中國國歌時，不少民眾發出噓聲。

香港擊劍選手張家朗週一在男子花劍個人項目奪得奧運金牌，這是香港代表隊奧運史上第二面金牌，也是香港回歸中國後的首面金牌。

Photo Credit: AP / 達志影像 香港擊劍選手張家朗週一獲頒東京奧運男子花劍個人項目金牌，不過，一些香港民眾對於其身後響起中國國歌表示不滿。

當地媒體《香港01》報導，警方接到投訴指民眾對中國國歌發出噓聲後，隨即展開調查，包括會檢取該商場的監視器紀錄。《南華早報》週五報導指出，一些人高喊「我們是香港（We are Hong Kong）」。

警方在一份聲明中告訴《路透社》：「警方已經對該事件展開調查，並將收集相關證據。」不過他們沒有提供進一步的細節。

香港資深大律師湯家驊接受《香港01》採訪時指出，「噓國歌」的行為或會觸犯《國歌法》，並奉勸民眾不要在奏國歌時表達不滿。

香港在去年六月通過了《國歌條例》，將不尊重中國國歌的行為定為犯罪。任何被發現濫用或公開丶故意丶意圖侮辱中國國歌的人都可能被判處最高三年的監禁和五萬港元罰款。

《路透社》指，新冠疫情與去年六月通過的國家安全法，有效地結束2019年開始的反對中國對香港加緊控制的大規模民主抗議活動。

自香港《國安法》生效以來，著名的民主派政治家和社運人士遭指控，一些人也被送進監獄，不少人甚至逃離了香港。中國和香港當局表示，《國安法》對恢復社會穩定至關重要，所有起訴都是基於證據，與當事人的背景或職業無關。

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