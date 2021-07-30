台塑2025年起停產一次性民生用品塑料，開啟台灣石化業永續轉型之路

一顆顆微小且五顏六色的塑膠原料，是撐起台灣石化業重要的基石，而昨（29）日石化龍頭台塑卻宣布，將於2025年停止生產一次性民生用品塑料，是台塑自創立67年以來的巨大變革。也正式開啟了台灣塑化業的轉型之路。面對近年來國際中永續經濟、碳中和等議題持續蔓延，台塑董事長林健男在股東會上宣示，這些生產一次性塑膠原料所空出的產能，將發展成環保、永續的原料。

台塑2025年起停止生產一次性民生用品塑料

台灣塑化龍頭台塑因應國際減塑趨勢，台塑表示公司所生產的PVC、PP、PE等塑料產品，被廣泛應用在保鮮膜、塑膠袋、免洗餐具等各種一次性民生用品上，因此2025年起將會停止生產一次性民生用品塑料，空出的產線則將轉型為耐久性或者發展可分解的塑料。

面對近年來各國政府紛紛以行動證明「節能減碳」的決心，一舉推動各大傳統企業走上轉型之路，除了高碳排的鋼鐵產業受到外界矚目外，石化及塑膠產業也有面臨巨大挑戰。

台塑指出，對於產業轉型布局已久，以PVC為例，台塑這幾年積極開拓窗框、壁板、地磚等耐久性產品新應用，運用在保鮮膜、真空成型等一次性民生用品的銷售占比已經降低到1.2％。

根據聯合國環境署統計資料所示，早在2018年全球已有超過百餘國，針對一次性的塑膠購物袋的使用量，採取管制行動，如禁令、徵稅等，希望能藉此來降低使用量。

中國禁止國際各國將垃圾出口至其國內，歐盟則選擇以生質來源製成的生物可分解塑膠製品做為一次性塑膠製品的替代品，並針對生物可分解塑膠進行免稅或是獎勵措施，在此趨勢下，將會有愈來愈多的國家加入此一行動。

永續經濟已行之有年，台塑步伐是否太慢？

全球循環經濟的推動，很多的新商業模式與新產品是由國際品牌大廠自發性的承諾，發展循環經濟概念。國際飲料大廠，可口可樂早已明定使用生物質（bio-based）原料塑膠包裝瓶的目標以及使用回收塑膠料作為塑膠包裝瓶的目標。

台灣的可口可樂塑膠瓶原料供應商如遠東新世紀，便針對這些目標進行相關生物質塑膠原料如生物質PET或PEF塑膠原料，以及PET塑膠回收的計畫進行開發。

可口可樂訂定目標除了鞭策供應商進行循環經濟的技術創新外，也投入資源協助新創業者開發循環經濟的技術。2018年底可口可樂入股具備創新PET化學回收專利技術的荷蘭新創公司Ioniqa Technologies。

回顧過往，2019年是成為永續經濟的火苗，當時歐洲議會以壓倒性票數通過法案，將自今（2021）年起全面禁止歐洲聯盟國家使用吸管、餐具和棉花棒等一次性塑膠製品，遏止塑膠製品汙染海洋。

除了禁止使用10種可拋棄的塑膠製品，歐盟也將鼓勵會員國減少使用塑膠包裝，以及採行更嚴格的標示規則。歐盟執行委員會副主席堤孟思（Frans Timmermans）表示，歐洲不是塑膠汙染的最嚴重來源，但這項開創性的措施可作為世界典範。

同年，歐盟執委會亦公布《綠色政綱》，做出兩項重要宣示：一，它將在2050年實現「碳中和」；二，它將祭出「邊境碳關稅」阻止碳洩漏，最快2023年分階段實施。

在過去數十多年來，各國環保、永續上的宣示，僅為一種儀式性的象徵，尤其產業界看來是雷聲大雨點小，又受到川普上台後大力支持石化業的影響，以再生能源為首的永續產業，受到嚴重打擊。

沒想到，全球最大的排碳國之一的中國，卻在國家主席習近平於第75屆聯合國大會宣示，有了重大的轉變。習近平強調：「中國將力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和，這是中國基於推動實現可持續發展的內在要求，作出的重大戰略決策。」

此後，又隨著美國新政府拜登（Joe Biden）就任，當天立即簽署行政令讓美國重新加入巴黎協議。有了中、美兩大國加入到節能減碳的行列中，才使得過去遲遲無法推動的永續政策得以推行。

一時之間各國、企業都在討論ESG（環境、社會及公司治理），永續議題蔚為風潮。

這股風潮蔓延至台灣，各大台企也力行轉型。不過，今年7月台塑某內部主管卻對外透露，ESG現在是一門顯學，是國際上的趨勢，集團內部相當重視，但對於碳中和、零排放等，要轉型相當困難，技術也不夠。

這一席話像是點出了這個台灣石化及塑膠業者的痛處，面對近年來國際上著名的排碳耗能大廠，都紛紛力拼轉機時；台塑集團這才宣布2025年起，將停止生產一次性民生用品塑料，除了動作太慢外，技術也未臻成熟。

種種跡象暗示，台塑過去沒有把「零碳」的趨勢，當成必須立即因應的產業危機。面對這項對全球高碳排產業轉型的潮流，各國已經碳稅作為政策導向。屆時國內鋼鐵、石化、水泥及造紙都將受到影響，面對時代的巨變，外界也在關切著台塑集團，該如何面對這波挑戰，未來又該何去何從？

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核稿編輯：翁世航