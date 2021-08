《在世之日》：從世人該有信望愛的生活態度來反思，我們應該支持廢除死刑

文:陳南州

【死刑的神學省思】

因為聖經記載摩西從上帝領受、頒布的法典有死刑,所以死刑是上帝所訂不可廢棄的刑罰? 因為執政者的權力是源自上帝,所以死刑的法律不可廢除?

聖經不是今日倫理生活的使用手冊

因為基督教會告白「聖經是基督徒信仰與生活的準則」,所以,舊約聖經中的死刑法典就是上帝訂定,至今仍不可更動、廢棄的刑罰嗎?這問題涉及我們怎樣理解聖經的本質與權威。

聖經是上帝的子民——古代以色列人和早期基督徒社群——對上帝之本性與作為的體認與見證,包括他們從上帝所領受的教導,以及他們如何回應上帝之教導與作為的叢書。

其中最重要的是上帝如何藉著成為一個人,就是耶穌基督來彰顯他對世人的慈愛與拯救。所以,聖經是上帝的故事。今日上帝的子民藉著閱讀記述於聖經中上帝的故事,也跟古代的上帝子民一樣,體認上帝的本性與作為,明白他的教導。因此,今日上帝的子民告白聖經是上帝的話語。

不過,聖經是在不同的時代,以人的語言來傳述他們所體認的上帝的本性與作為,所以聖經不是一本不受時代、文化、社會等因素影響的作品。此外,聖經所記上帝的本性與作為是經過口傳、文字記錄、編輯等過程傳承給後世的,而這些聖經書卷的著述與編輯,受到他們當代的文化、社會實況等因素所影響。換句話說,我們讀聖經時,除了要顧及經文的上下文,不能斷章取義之外,也當盡力從經書之成書的歷史、文化、社會實況等,來理解經文記述時作者想要傳達的信息。認真的讀者,絕不能只依經文的字面意義來解釋聖經。

近代的聖經詮釋理論意識到,除了試圖經由文本背後的世界來理解作者的心意,詮釋還有一個關鍵因素,即經文的讀者。曾任聯合聖經公會翻譯顧問的台灣聖經學者駱維仁這樣解說這種詮釋理論:「經文的意義不存在於經文的作者,或經文背後的世界,或經文本身,而是在於經文與讀者之間的互動上面。」

駱維仁引用美國聖經學者布萊恩.布朗特(Brian K. Blount)的觀點這樣說:「經文本身並沒有意義,有的是意義的潛在力。解釋者在自己的處境和脈絡中攝取這潛在力。解釋者所處的處境指引他朝向那意義潛在力的某特別的片面。讀者的社會處境決定哪一個意義潛在力最適合當時的實況。」

這種詮釋觀點認為意義之產生在於文本和讀者間的互動,讀者雖受限於文本,但文本經由讀者的詮釋產生意義。因此,駱維仁這樣說:「天底下沒有所謂最終和完全的意義。經文有很多面的意義,並有很廣的意義潛在力,因此經文的解釋不可能是固定的,而是流動的,是取決於解釋者所處的社會定位。」

根據這種詮釋理論,聖經若不在每個時代、社會中詮釋,就不會產生當代意義。我們若想讓聖經成為今日上帝的話語,今日生活的準則,我們必須從我們今日生活實況來詮釋古老的經典,與聖經對話,才有可能獲得真實的意義。所以,聖經不是一本我們可以依照其內容條文,按步操作之倫理生活的使用手冊,我們不能把前述舊約聖經中的死刑條例直接應用在今日世界的生活中。

國家的權力並非不能挑戰

基督宗教信仰認為,一切權力都根源於上帝,所以國家的權力也是來自上帝。也因為這樣,使徒保羅在寫給羅馬教會的書信中,勸勉信徒服從國家的權力。他甚至說:「抗拒當政者就是抗拒上帝的命令。」(羅馬書13:2)

然而,我們絕不能誤解保羅的神學見解。國家的權力雖然是上帝設立的,但是執行國家權力的君王或政權有可能濫用這種來自上帝的權力。換句話說,國家權力可能因為邪惡、獨裁、腐敗的君王或政權,而遠離公義、正直、慈愛等上帝美善的旨意,變成一個壓迫人民、侵犯人權,甚至毀滅人民福祉的權力。

這時候,信徒要服從違背上帝公義、正直、慈愛的國家權力嗎? 如果我們注意到保羅在勸勉信徒服從當政者的權力之前,曾要求信徒「不要被惡所勝,要以善勝惡」(羅馬書12:21),因此,信徒有責任以上帝的公義、正直、慈愛等特質來挑戰國家權力。這正是上帝希望他的子民所做的事:上帝指示他的子民,要「主持公道,伸張正義」(參看創世記18:19)。

現代民主國家藉由定期選舉的機制來行使行政與立法之權力的賦予,以及兩者間的平衡。我們也可以這樣解釋,人民藉由選舉來收回或挑戰國家賦予政權的權力,也藉由選舉推派監督行政與立法之權力的運作。〈羅馬書〉所說的服從當政者的權力,從現代政治體制來說,也不是絕對不變的。

死刑與基督信仰

省思一:死刑跟上帝在耶穌基督裡所彰顯的本性與作為相稱嗎?

在今日台灣社會與文化處境中再思死刑,基督徒社群必須自問:死刑跟上帝在耶穌基督裡所彰顯的本性與作為相稱嗎? 死刑作為處罰罪犯的一種刑罰,確實記載於舊約聖經;為維護宗教與社會秩序,舊約聖經有「要以命償命,以眼還眼,以牙還牙,以手還手,以腳還腳」的記述(申命記19:21)。可是,耶穌基督讓世人更深地體認上帝的本性與作為。耶穌基督的教導已經超越「報復」的思想與精神。耶穌基督顯明上帝的本性是公義、愛,與憐憫,上帝在耶穌基督裡所彰顯的作為就是恩典與赦免的愛,就是給予人機會,好讓人可以跟上帝建立合宜、正確的關係,也跟鄰人有新關係。

耶穌基督不要世人思想報復,而是要愛仇敵,為迫害我們的人禱告(參看馬太福音5:38-48)。耶穌基督要世人學習一再地饒恕,因為上主已經饒恕我們(參看馬太福音18:21-35)。他自己也是如此對待那因行姦淫被抓而被帶到他面前的女人(參看約翰福音8:1-11),他在十字架上祈求上帝赦免判處他死刑的猶太議會和羅馬總督、兵丁(參看路加福音23:34)。

愛與拯救是聖經中上帝的故事的主旨。上帝對於人類的恩典、慈愛與憐憫,具體呈現在他自己道成肉身——成為一個人臨到世界——這一偉大的事件上。詩人頌讚上帝時說:「上主慈悲仁愛,不輕易發怒,滿有不變的愛。他不長久責備;他不永懷忿怒。他不按照我們的罪過懲罰我們;他不因我們的過犯報應我們。天離地多高,對敬畏他的人,他的慈愛也同樣宏大。東離西多遠,他使我們的罪離開我們也那麼遠。」(詩篇103:8-12)

因此,死刑跟上帝在耶穌基督裡所彰顯的本性與作為完全不相稱,基督徒社群唯有主張廢除死刑,才能在世人中間見證上帝的慈愛與拯救。

省思二:死刑跟宣揚上帝國福音、勸人悔改轉向歸信上帝並與人復和之教會的信仰相符嗎?

教會受召在世界的使命就是參與上帝的宣教,宣揚耶穌的上帝國福音。就如基督徒每天以〈主禱文〉(天主經)來禱告所祈求的,願人都尊崇上帝的聖名,願上帝在世上掌權,願上帝的旨意實現在地上,如同實現在天上。基督教會期盼上帝在這世界掌權,上帝公義、慈愛和平的旨意實現在人間。

可是,這不能只是一種宣講,而應該是同時成為基督徒社群的倫理實踐,也就是教會既然宣講並期待上帝的公義與慈愛遍行人間,基督徒社群就當如同先知阿摩司所說的「不屈不撓地伸張正義,始終不懈地主持公道」(參看阿摩司5:21-24),如同保羅所說的,在相愛這一件事上總覺得愛世人愛得不夠,是負債(參看羅馬書13:8),要不斷地追求實踐信心、盼望與愛之特質的生活。

死刑作為懲罰罪犯的一種刑罰,阻斷了基督徒社群前述的宣講與倫理實踐。即使是罪人,生命在上帝的眼中仍然有其尊嚴與價值。死刑,一種讓生命不可回復的極刑,剝奪了罪犯的生命,使基督徒社群無法再向他宣講上帝的恩典,無法再向他顯明上帝的慈愛與憐憫;他也不再有機會悔改,不再能夠向社會和他所殺害之人的家屬道歉,跟他們復和。基督徒社群不再有機會使罪犯重建或恢復人生,貢獻或補償社會。

基督教會主張廢除死刑不等於不處罰罪犯或輕看犯罪行為,而是如同基督福音使人重生一樣,期待重建罪犯的人格與生命。死刑使這種可能性消失不復存在。我們要不斷地自問:宣揚上帝國福音、勸人悔改轉向歸向上帝並與人復和的教會,是根據什麼樣的信仰理解去贊同死刑呢?

省思三:我們能說社會中的罪行,全然與我無關嗎?

主張廢除死刑,並不是說基督徒社群不認為人當為自己的罪和罪行負責,不過我們也要捫心自問:社會中的罪行全然與我無關? 誠如神學家尼布爾所說的,由於社會的特質及人類的集體行為,有些必然的政治因素,使得即便是由道德的個人所組成的社會,也會成為不道德的社會。我們必須很沉重、嚴肅地指出,我們每個人所屬群體之間各種利益的糾葛與衝突,所造成的對立、殘殺、毀滅,使個人無可避免地陷於其中。

因此,個人的罪行和集體的罪行之間的責任區分,可說是界線模糊不清。我們若誠實面對,我們就會接受這一陳述:「在每一項個人罪行後面,除了罪人應負的責任之外,我們還是可以找到一個對罪行同樣有責任的客觀環境,它對個人的缺乏了解,和它形成的充滿命運色彩的禍害力量,都是促成個人罪行的主要因素。」

判處罪犯死刑只是把罪歸咎到被定罪的罪犯身上,我們忽略,甚至忘了社會、我們也有責任,我們也當悔改,我們也當和罪犯、受害者家屬復和。死刑不但阻斷這個機會,甚至也使我們輕易地忽略我們是處於罪犯的「共犯結構」之中,以及負有改造帶有罪性之社會結構的社會責任。

香港學者余達心這樣解說死刑:「我們若認定判處一個罪大惡極的人死刑是道德責任的要求,那我們的道德責任應不容我們放過社會的群體暴力。若死刑要一致的徹底執行,那麼多少判處人死刑的社會,也極可能受同樣的處決。」

普世教會與死刑

死刑永遠剝奪一個人的生命及其尊嚴,讓受刑人失去跟上帝建立新關係的機會。死刑終結一個人從上帝領受的生命——他的肉體生命,結束他的社會性生命,也破壞他的靈性生命。死刑剝奪世人領受上帝恩典的機會。因此,普世各地基督教會近期多數都主張廢除死刑。

普世教會協會(World Council of Churches),這一擁有最多會員教會數的普世性基督新教的組織,於一九九○年三月宣告教會無條件反對死刑,認為當國家執行死刑剝奪人的生命時,它已經篡奪上帝的主權和旨意。世界改革宗教會聯盟(World Alliance of Reformed Churches,二○二○年與另一改革宗教會組織Reformed Ecumenical Council 合併,更名為World Communion of Reformed Churches)也於一九八九年宣稱,執行死刑,就是侵犯上帝拯救的愛。

天主教方面,一九九八年教宗若望保祿二世在聖誕節文告中,期待「世界各國能達成共識,體認到我們必須對廢除死刑採取急迫、適當的做法」。二○一一年教宗本篤十六世也呼籲各國社會領袖「盡可能努力推動廢除死刑」。現任教宗方濟各更是積極推動廢除死刑。二○一五年他在美國國會發表演說時說:「從我進入神職生涯開始……我就主張全球廢除死刑……每一個生命都是神聖的,每一個人都被賦予不可異化的尊嚴(inalienabledignity);當犯罪者得到教化,社會也得到裨益。」

二○一八年八月二日,方濟各更針對死刑問題做了前所未有的明確宣示:「死刑在任何情況之下都不可容許,因為死刑攻擊了人類的『不可侵犯性』與『尊嚴』。」教廷也宣布,將修訂《天主教會教義問答》第二二六七條為「依據聖經福音,教會認為死刑是不可接受的,因為它是對人類不可侵犯性(inviolability)與尊嚴的攻擊。教會將堅定推動全球廢除死刑」。其實,早在二○○七年,羅馬教廷萬民福音部(Congregatio proGentium Evangelizatione)的信仰社就曾經發表報告,指出死刑是「殘忍和不必要」的刑罰。

再舉美國為例。美國全國基督教會協會(The National Council of the Churches of Christ in the United States of America, NCCUSA ;由三十八個基督新教之宗派和希臘正教之教會組成,協會下之教會堂會數超過十萬,人數多達四千萬)在二○一九年七月二十九日再次反對聯邦政府的死刑,並重申早在一九六八年九月基於對上帝的信仰而提出廢除死刑的立場聲明。教會反對死刑,因為基督教會深信人類生命的價值與人格的尊嚴是上帝的恩賜。

天主教會美國主教團(United States Conference of Catholic Bishops ;其議決對全國天主教會具有約束力)也基於對生命的主上帝的信仰,在二○一四年重申天主教會反對死刑的聲明。這都是普世教會從實況來反思和詮釋聖經,重新體認上帝的本性與作為之後,所獲得的新倫理思維和見解。

從信望愛的生活特質反思死刑

如果我們在世之日要活出信、望、愛的特質,我們也應當從信、望、愛的特質來反思死刑。

深信生命源自上帝的創造,以及人除了肉體(生理性)生命,還有社會性生命、靈性生命,對上帝所賜的生命處予不可逆性的極刑,我們可以贊同嗎? 所有的宗教都認同生命的珍貴,剝奪人的生存權跟我們尊重生命、愛護生命的信念相符嗎? 信的生活態度應該讓我們對於罪犯之教化及其美善的理想,抱持更堅定的信念。

基督徒盼望上帝國臨到世上,就是上帝公義、慈愛、和平的主權和旨意得以實現在這世界上。世人也都盼望社會更人性,更人道。盼望的生活態度應該讓我們對生命的尊重和人性良知的回復,抱持著更恆久、堅定的盼望。深信福音並盼望萬人都可以重生、悔改的人,應該讓所有的罪犯都存有得救與更新生命的盼望。

愛,可以說是普世共同的倫理價值。一個平和社會的建立有待愛的實踐。暴力、威嚇不能使人從內心改變,只有愛能使人真正新生。我們若以為世人當以愛的態度來生活,豈不是要盡可能藉著愛來消弭世上一切可能激起以暴制暴的思想和懲罰? 我們的社會需要的是愛,而非恐懼和報復。

信、望、愛三者緊密不能分,從世人該有信望愛的生活態度來反思死刑,我們應該反死刑,支持廢除死刑。

