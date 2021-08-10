《製造中國》：唯有「中國一點都不能少」，習近平的民族復興大業才算完成

文：比爾．海頓（Bill Hayton）

中國一點都不能少 lingtu／領（ㄌㄧㄥˇ）土（ㄊㄨˇ）

二○一八年五月十四日對於Gap中國公司的經營主管來說，這個星期一就和平常日子一樣地開始，但是不到幾小時，這個快速發展的中國市場，在這個這個擴張中的衣服連鎖店的經營重心，竟然變成一片慌亂。等到大家都快下班時，公司主管被迫發表一份卑躬屈膝的道歉聲明。他們上床睡覺時熱切地希望，已經做到足以化解網路上爆炸的抗議風潮。一件七・九九美元，在一萬一千公里之外暢貨中心所銷售的T恤無端捲起千堆雪。這個星期一，這些經營主管被 狠狠教訓一頓，體會到當代中國對領土的神經質非同小可。

幾個月前，Gap推出一系列恤衫，準備讓顧客展現以家鄉為傲的感情。這批T恤的正反面印 上「中國」、「日本」、「舊金山」和「巴黎」等等字樣。絕大部分的設計圖樣還展現一幅相關國家的國旗。但是中國版卻不一樣，換成了一張地圖。一個眼睛尖銳的中國愛國分子到美、加邊界，加拿大那一邊的尼加拉大瀑布（Niagara Falls）遊玩，挑選了幾件折價出售的衣物，他注意 到印著「中國」字樣的恤衫上面的地圖沒有完全納入中國所主張的版圖。這位老兄貼出另一張地圖做比對，Gap的地圖略掉南海各島礁、印度在喜馬拉雅山區占領的地區，以及最為嚴重的，竟然漏了台灣島。

如果不是著名的博客7sevennana轉發，這位充滿民族主義精神的遊客在中國社群網站微博貼出的帖子，可能根本沒人注意。在此之前，大家只知道她是愛穿猛爆事業線上衣、評論電腦遊戲的博客。二○一八年五月，她搖身一變，以愛國分子姿態出現。當她把恤衫照片放到粉絲專頁讓

數千名關注者觀看時，她加上一段話給Gap :「如果你們賺中國人的錢，為什麼不能對中國的領土問題小心一點？」Gap很快就發現自己陷入麻煩。那個星期一，微博上風起雲湧出現抵制Gap商店的呼聲。中國政府的網路監管大軍無意制止他們。許多支持抵制的網民堅稱Gap一定是刻意選擇羞辱中國，在設計上捨國旗而選用地圖。他們甚至說，或許是因為這些T恤是在印度或台灣印製的。指控聲浪撲天蓋地而來。

對於一家在中國有一百三十六家門市，面積一千九百平方公尺的上海西南京路旗艦店開幕還不到一年，又有兩百家製造承包商遍布中國的公司而言 ，其嚴重性不言可喻。商業現實逼著公司必須道歉。這一天還未結束，Gap中國主事者已經在公司的微博官網上大聲宣布「尊重中國的主權與領土完整」，這件T恤「錯了，沒有反映中國正確的地圖」，公司「真誠地為此一無心錯誤致歉」。T恤立刻從中國各門市下架，也取消各地的網路訂購。抵制的威脅立刻消失。微博上的愛國網民們擊掌慶祝勝利。

這類事件愈來愈頻繁。Gap絕對不是因為沒有注意到中國領土主張而陷入麻煩的唯一的公司。二○一八年一月，萬豪酒店連鎖事業（Marriott hotel chain）也必須道歉，因為顧客意見調查表把台灣和西藏列為國家。大約同一時期，好幾家外國航空公司因為把台灣列為另一個「國家」，被迫修改網頁。二○一九年三月，雅詩蘭黛（Estée Lauder）旗下的化妝品品牌 ，因為發給美國境內顧客的電子郵件沒有把台灣列入中國地圖，必須道歉。

二○一七年四月二十七日，中國的橡皮圖章國會收緊〈中華人民共和國測繪法地理調查和地圖法〉，以便「提升民眾對國家領土的意識」。全國人民代表大會常務委員會發言人何紹仁告訴記者，不正確繪製中國的疆界在「客觀上傷害了我們國家領土的完整性」。

二○一九年二月， 中國政府更就中國境內不論是書籍或雜誌上印製地圖、擬在國外市場銷售者，做出進一步明確規定。每一張地圖都必須取得省政府核准、而且不得在國內銷售。根據規定，中國公民看到出現不符中國領土聲索的地圖，會被視為危及國家安全，因此有勞出動「打擊色情和非法出版物國家工 作小組」取締。為了宣示法律出台，令出必行，二○一九年三月，青島市當局銷毀兩萬九千張預備出口的英文地圖，因為地圖上的台灣被標示為國家。

中國絕對不是唯一關心邊界的國家。然而，令人驚訝的是，中國對邊界焦慮的程度已經到了全國神經兮兮的地步。政府的聲明明白地把地圖測繪法和二○一七年及二○一九年的規定，連結到國家推動的「愛國教育」運動上。部分目的是要指導對學童教學，讓他們對國家有正確的認識。國家領導人的訊息偏執地提醒老百姓，要成為愛國者唯一的方法，是強烈尋求台灣「回歸」 到由大陸控制，其他還包括堅持中國是南海每一個島礁的合法的所有者，要求日本歸還釣魚台／尖閣群島，並且堅持對喜馬拉雅山地區極端的主權主張等。

官方媒體不斷地提醒老百姓有關國家的領土範圍，曉諭他們認同這些主張，並且培養人民對尚未解決的邊界爭議要有痛心和蒙羞的感受。對中國邊界的偏執，並非線上遊戲玩家或微博上愛國者的痴迷，而是國家本身的核心問題。 習近平的演講清楚表明，唯有中國聲索主張的一切領土都回到北京控制之下，他的民族復興願景才算完成。

但是為什麼某塊領土是中國人「合法」擁有、而其他領土卻不是，這可不是三言兩語講得清楚的故事。在二十世紀，原本被認為是中國「自然」疆界的一部分、如外蒙古，經中國承認獨立；而曾經放棄的領土、最顯著的就是台灣，卻又被北京一再堅持擁有主權。大清帝國一九一一年覆亡時，它大部分的邊界想像的成分大過真實的存在。除了少數地方因為俄羅斯、法國或英國帝國強迫清廷畫分清楚之外，大部分地方根本沒有正式界定清楚。

辛亥革命之後數十年，北京的國家菁英首次必須「固定」國家領土。這個過程必須在現場進行，但是它也出現在國民的想像當中。國家必須畫出地圖，可是同等重要的是，這些地圖所表述的世界觀必須灌輸到人民腦子裡。 打從一開始，政府就刻意製造這些邊界很羸弱的焦慮感。他們既擔心外國人侵略的威脅，其實也隱含本身對外擴張的夢想、以及政治上的盤算。發明出現代中國領土——以及對其領土的焦慮感——之故事，始於一個世紀之前，大約就在第一次世界大戰結束，以及西方地理學傳進中國之 後。它終止於重新發現台灣，台灣與大陸重新連結，以及它獨立於中國之外。

清廷正式割讓的最後一塊重要領土是在一八九五年四月十七日簽字同意的。李鴻章在日本下關市所簽訂的《馬關條約》，把台灣及澎湖列島「永久割讓給日本」。（見第二章）一個月之後，署理台灣巡撫唐景崧（大陸人）以及幾位官員和紳商拒絕接受日本統治，宣布台灣獨立，成立「台灣共和國」。他們希望爭取英國和法國的支持，但是歐洲列強看不出干預會有什麼好處，因此台灣共和國垮了，距它宣布獨立只有十一天。但是台灣紳民的反抗持續不斷。日軍花了五個月時間才占領全台城巿，又花了五年才完全消滅掉叛黨的最後遺跡。

整個長期作戰期間，清廷不肯提供任何支持給原本是它的一個省分的昔日臣民。事實上，朝廷在一八九五年五月頒發詔令，明文禁止提供物資支援給台灣共和國。台灣的命運沒有重要到值得北京再冒與日本進一步衝突的危險。第一次鴉片戰爭過後半個世紀，清廷被迫接受國際條約有拘束力的性質。它已經簽字放棄這塊領土的權利，大局已定。

然而，台灣的命運沒有成為吸引眾人注意的爭論議題。從大清國母體割讓掉台灣固然對朝廷聲望是一大打擊，民眾卻幾乎無動於衷。一八九五年，大陸與台灣的關係最多只能說是「半獨立」狀況。即使大清在一六八四年部分 兼併了台灣，清廷一向視之為危險的邊區，因為原住民凶猛難馴、疫病又厲害。一直要到兩百年後的一八八五年，中法戰爭之後，朝廷才宣布台灣升格設省。台灣做為大清國的一個省分只有十年，在一紙《馬關條約》之下又割讓給了日本。

《馬關條約》簽署之後，清朝官員幾乎完全不理睬台灣的發展。台灣島已經丟了，就和其他簽署條約之後丟掉的領土無殊。一八五八年，大清簽署《璦琿條約》（Treaty of Aigun），把阿穆爾河（Amur River）以北五十萬平方公里土地割讓給俄羅斯。然後他們又在其他「不平等條約」 之下，被迫允許歐洲列強在沿海各地設置微型殖民地。台灣顯然也是在同樣狀況下丟掉；它沒有可行的辦法從日本人手中再奪回來。島上兩百萬左右大清臣民，大部分說福建和廣東方言，加上原住民，統統成為日本的殖民地臣民。

書籍介紹

本文摘錄自《製造中國：近代中國如何煉成的九個關鍵詞》，麥田出版

作者：比爾．海頓（Bill Hayton）

譯者：林添貴

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Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航