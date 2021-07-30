加拿大發現9億年前海綿化石，可能為地球最古老的動物起源

（中央社）研究人員於加拿大西北地區的山區發現距今近9億年前的深海海綿化石，若推論正確，這些化石將把地球的動物起源時間往前推約3億年。

《路透社》報導，加拿大西北地區（Northwest Territories）崎嶇的山區發現棲息在由細菌形成原始礁石的海綿化石，這些距今約8億9000萬年前的海綿化石，可能讓人窺見動物在地球上的渺小起源。

加拿大研究人員表示，這些可追溯至新元古代（Neoproterozoic）的化石，身體微結構似乎與類似現今存在的地中海浴用海綿或沐浴角骨海綿（Spongia officinalis）種類的深海海綿不同。

若解讀正確，這些可能是最古老的動物化石，較之前發現的化石早了約3億年。

進行這項研究的加拿大勞倫森大學（Laurentian University）地質學家特納（Elizabeth Turner）表示：「最早出現的演化生物很可能是類似海綿的，這並不令人驚訝，因為無論以現今或化石紀錄而言，海綿都是最基本的動物類型。」研究報告發表在「自然」（Nature）期刊

地球形成於距今超過45億年前，最早的生命形態在數億年後出現，為細菌般的單細胞海洋有機體；複雜生命演化在地球歷史中相對較晚才發生。

各界對初階動物生命首次出現的時間與形態一直爭論不休。帶有神祕羅紋、狀似煎餅，名為狄更遜水母（Dickinsonia）的有機體化石出現在約5億7500萬年前，被視為已知最古老動物的候選者。

特納相信動物的演化比現存化石紀錄所指還要更早。她說：「長時間的歷史回推不令人感到訝異，但期間數億年的差距，對部分研究者而言可能有些意外。」

當人們想到動物，第一時間進入腦海的可能不是海綿。但海綿這個固定棲息在海床，並擁有柔軟、多孔軀體與內骨骼的水生無脊椎動物，可能是最成功的動物族群之一。

有些海綿的骨骼是由石英或方解石的支條狀構成；其他海綿的骨骼則是由名為海綿硬蛋白（spongin）構成複雜的立體網狀結構，以支撐動物軟組織。加拿大發現的化石屬於後者，稱為角質海綿。

特納說：「我們發現的是立體網狀的硬蛋白骨骼結構殘跡，非常與眾不同。」

若這些化石確為某種海綿，它們出現的時間將顯示，地球最古老動物的演化較一般被認為是動物生命出現前的兩個指標性事件還要早。

其中一個事件是地球歷史上大氣含氧量激增的瞬間，距今約8億3000萬至5億4000萬年前；另一個事件則是地球冰封或至少部分冰封而氣溫驟降，發生距今約7億2000萬到6億3500萬年前。

這些化石比已知最古老的海綿化石早了約3億5000萬年。特納指出，根據遺傳學研究，海綿首次出現的時間大約與這些化石同時期。

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責任編輯：許靜之

核稿編輯：楊士範