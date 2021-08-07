《家事法庭裡的春天》：為了父親名下房產，繼母拿了五萬塊錢給她，希望她同意放棄繼承

文：彭南元法官（編著者）

【找回家的感覺】

引言

為了爭奪遺產，手足鬩牆的新聞從不缺貨；但如同本文上演皆大歡喜收場卻不多見；手足與協調兩端，前者釋出最大善意，後者拿出縱橫捭闔的專業，精彩經典。為了爭奪往生的父親名下房產，同父異母的手足對簿公堂！對死者前妻的大女兒春滿而言，她要追財產繼承的請求，在時效上已經晚了二十年。在法律面向上，她是站不住腳的。繼母代其親生子女以五萬元，就要她放棄繼承財產；以情與理切入，也是說不過去。雖然這些年來，手足間少有往來，但曾經的彼此扶持、相濡以沫還是點滴在心頭；法界調解委員會要如何看待？有兩全其美的專業對策嗎？

案情概述

五十多歲的春滿想起娘家的事，心中就覺得不舒服。兩歲時媽媽過世、爸爸再婚，繼母生了兩男兩女，身為長女的春滿，總覺得自己和弟妹不一樣，畢竟他們都是繼母的親生子女。春滿記得從小必須幫忙照顧弟妹，分擔家事。希望能讓繼母高興、喜歡自己。記得孩提時期，繼母對待自己和弟妹們並無差別心，當時父親會去賭博，還曾經和繼母一起去抓爸爸回家，覺得當時母女間感情很好。

回憶二十二年前，父親過世時，為了父親名下房產，繼母找她商量，拿了五萬塊錢給她，希望春滿同意放棄繼承財產。這些年來兄弟姊妹間少有往來，可是最近卻發現大弟、二弟都買了房子，繼母和小妹也搬進了一間新的公寓住，卻沒有人通知她，沒有人關心這個大姊，越想越不是滋味，又想起當年的那份財產放棄繼承同意書，覺得自己被蒙騙了，因為印象中並沒有親自蓋章，只是口頭答應。現在看到老家變賣，憤而向法院提出遺產繼承告訴，想討回一個公平的對待。

白髮蒼蒼八十多歲的吳大嬸，收到法院通知，小兒子明雄告訴吳大嬸要到法院出庭，是大女兒春滿控告吳大嬸、明祥和明雄兩兄弟偽造文書，並要求父親遺產重新分配。

接到這份通知，老人家禁不住又生氣又難過，想當年自己年紀輕輕嫁入吳家，還要視如己出地照顧一個兩歲的孩子春滿，雖然後來又生了春香、明祥、明雄和春花，吳大嬸覺得自己對每位孩子都一樣照顧，沒有分別心。記得春滿小時候到鄰居家玩，被譏笑是沒媽的孩子，春滿一路啼哭回家；當時的吳大嬸立刻前往鄰居家理論，不想讓春滿受到委屈。就連春滿二十歲時想結婚，雖然當時弟弟妹妹都很小，能賺錢的也只有春滿一人，吳大嬸也高高興興地讓春滿出嫁，好不容易一個個孩子都拉拔長大，現在可以休息好好養老，沒想到落得這樣的對待。

對於財產繼承的事情，吳大叔過世時家中環境並不好，只留下一棟老舊的房子。吳大叔過世前表示老房子就留給兩個兒子，因此希望女兒們都放棄繼承，吳大嬸為了顧及春滿的感受，想辦法湊出五萬塊錢給已出嫁的春滿，而春滿的妹妹春香和春花卻是一毛錢也沒給，而當時三個女兒都簽下放棄財產繼承權同意書。這事經過這麼多年，春滿也從未曾說什麼。沒想到二十二年後，春滿竟然不顧養育之恩，向法院提出告訴，吳大嬸想到自己如此年邁還要跑法院，心裡實在難過又沒面子。

今年四十歲的明雄，收到法院通知嚇了一跳，沒想到大姊春滿會向法院提起訴訟，這幾年大姊都未曾回家。還記得父親過世前，因糖尿病導致眼睛瞎了好多年，家裡的經濟狀況非常困難。當時大姊已出嫁，只能靠二姊外出賺錢養家，這兩年老家的用地及周邊的畸零地剛好因建商開發需要，提高老家土地的價值。於是用這筆賣老家土地的意外之財，全家討論後，決定要先修復吳大叔的墓地，再買一間公寓，讓媽媽和未婚的小妹居住，其餘的錢由行動不便的明祥與明雄分配，明雄拿了錢買了一間二手舊屋與家人居住，行動不便的明祥也開了一間樂透獎券行維生，其實大家目前也只是有個安定居住的房子而已。

為了養家外出工作多年的二姊，也是同意這筆錢如此運用的，而大姊春滿這幾年都未和娘家人有往來，因此沒有通知。

明雄想起春滿大姊，自己內心有件非常難忘、特別感謝大姊的事。記得小學二年級時，不小心打破學校教室玻璃，被老師要求賠償。明雄嚇得不敢回家，因為家裡實在沒錢可賠，於是去找已婚的大姊求救。當時大姊也不寬裕，但還是想盡辦法從一點點的買菜錢裡頭，勉強攢出賠款，讓明雄帶去學校賠償，明雄才敢去上學。至今自己都成家立業，對這件事一直感激著大姊。現在為了這件訴訟官司，明雄還特地去請教懂法律的人，才發現財產繼承的請求時效已經過了二十年，所以非常擔心官司結束時，大姊可能沒有機會再回娘家和母親及弟弟妹妹相聚。

經個別調解，當春滿走進法院調解室，姊弟兩人已經許久不見，既熟悉又陌生。明雄與大姊兩人聊起童年往事，手足之間的點點滴滴，姊弟兩人都紅了眼眶，緊緊握住彼此雙手。春滿終於明白自己當年結婚離家後，家中真正的狀況，以及二妹辛苦承擔家計、照顧家人。當父母要求所有女兒放棄財產繼承權時，母親還準備五萬元給自己，而母親對自己親生的女兒連五萬元都沒有給；原來繼母的心中還是很重視自己的。多年的誤會，白白讓自己的身心受了不少無謂的折磨。

後來明雄又告訴大姊春滿，當年大姊出嫁後、父親往生前，大家過著相當困苦的日子，哥哥明祥也因為傳染疾病導致現在行動不便，目前賣了老家土地的錢，已修復好父親的墓地，剩餘的錢也只夠家人安身。明雄懇切告訴大姊難忘的陳年往事，小時候自己打破學校玻璃時大姊的及時幫助，姊弟之情永遠記在心中。春滿聽了不禁淚流滿面，當明雄說:「大姊我們希望妳回來和我們一起去掃墓，讓爸爸安心。」春滿忍不住又淚流滿面。

當春滿看到走進調解室的吳大嬸，立刻雙膝跪下哽咽哭著說:「阿母，請您原諒我。」吳大嬸也紅了眼說：「知道就好，過了就好，從小把妳養大，阿母沒有白疼妳。我們還是一家人。」明雄給了春滿家裡的聯絡電話，並告知今年清明節要去掃墓的時間，這時的春滿含著眼淚微笑著，看著阿母和弟弟，覺得自己真正回家了。

專業觀點與策略

讓兩造分別敘述當年事件，瞭解家庭發展、家人相處的經過。吳大叔死時，吳大嬸做主將老屋轉移給明祥、明雄兩個兒子繼承，當時三個女兒都同意放棄繼承，只有大女兒春滿拿了五萬元。而最近賣老屋及其周邊畸零土地，所得款項先修父親墓地，再購買母親及小妹新房，其餘分配兩兄弟等事件的發生經過。

一、對聲請人（春滿）調解策略

（1）瞭解春滿童年時與弟妹的相處情形，肯定春滿身為大姊照顧弟妹的手足之情，及春滿與吳大叔、吳大嬸與三人的互動情形，協助春滿回憶家中有趣的家人互動:例如母女一起去抓賭，讓春滿理解吳大嬸持家的辛苦，以及繼母為了鄰居閒言閒語欺負春滿時，繼母挺身而出去理論，對待春滿如自己親生孩子一樣疼愛。

（2）接納老屋對春滿的意義，有童年的情感記憶與父親的影子，而弟弟將該房子賣掉，搬到新房子，未告訴春滿，同理春滿覺得被家人拋棄的感受。

（3）引導春滿看到自己最想要的是什麼？和春滿討論家中過去

與目前狀況，瞭解其他兩位妹妹春香、春花在此事件的關係:同樣拋棄繼承，大妹春香對家付出更多，而小妹春花目前還照顧年老阿母。並且提供訊息讓春滿瞭解最近賣老屋所得款項的安排。

二、對相對人（吳大嬸、明雄）調解策略

（1）瞭解吳大嬸對訴訟的情緒，肯定當年養育孩子的辛苦，敘述與春滿相處情形，找回母女親情連結。

（2）接納明雄無奈與擔心訴訟的情緒，明雄不希望手足對簿公堂，表示有機會主動與大姊相互溝通。

（3）鼓勵明雄說出手足之間相互照顧的親情往事，明雄敘述與大姊春滿相處情形，記得童年時期與大姊相處融洽，大姊很早就出嫁，仍然疼愛弟妹。引導與大姊春滿情感連結，打破玻璃事件（明雄小學二年級因不小心打破學校窗戶玻璃，老師要求賠償），已出嫁的大姊拿自己的買菜錢給明雄賠償，至今弟弟仍然沒有忘記當時的姊弟情誼。

三、會談調解策略

（1）鼓勵春滿勇敢表達自己與家人疏離，有被遺棄的感覺，因而產生誤會。自己心中的希望是能知道家人狀況，也能時時與家人聯繫。

（2）明雄主動敘述姊弟之間過去手足相助的事件，並說明家人目前狀況，誠摯地表達感謝大姊過去對家人的付出及珍惜手足情感。春滿向阿母吳大嬸、弟弟明雄道歉，不應該因誤會而提起訴訟。

（3）明雄主動提出聯絡電話，歡迎春滿大姊回家聚會。吳大嬸也表達家人要互相瞭解彼此的辛苦，永遠都是一家人。

（4）協助雙方建立聯繫管道，家人邀約春滿回家祭祀掃墓，當場約定時間，確定家庭祭祖的安排。

心理諮詢觀點

這個繼承財產訴請背後的動力，發自於春滿內心深處的小宇宙。雖然成長過程中，繼母對她不錯，但終究親生子女與非親生女兒總是有別，在父親往生處理遺產之後，本能的反應在春滿心裡翻攪，帶動了這個家庭系統動力的變化。這家庭系統的動力催化了春滿心中小宇宙的能量，將大家推進了法庭。

「繼母欺騙我，對我不好，因為我不是她所生」的聲音是春滿心裡的主觀想法，並不是客觀的狀況，她卻將其投射到繼母及其他同父異母的手足身上，此投射作用所引發的情緒，促使她採取告訴的行動。這是一種自我防衛機制，這個心理動力是為了保護及強化自我，爭取自認為應有的權益。

常常，當人們遇到困擾時，為了因應，就會有各種自我防衛機制（self-defencemechanism）的出現，例如壓抑、否認、退化、補償、合理化、昇華⋯⋯。所有機制中，精神分析學派創始人弗洛伊德（SigmundFreud）認為，壓抑是自我防衛最基本的機制，因為，它在其他防衛機制產生前就先啟動，所以，壓抑可以說是其他防衛機制運行的基礎。這些心理防衛機制對生活的影響各不相同，有正有負。它們指引我們採取行動，以減少面對不可接受或潛在有害的事務時所引發的焦慮。人們使用心理防衛機制時，有時是有意的，有時是無意的。

投射（projection）是另外一種機制，它也稱作「外向投射」，這種機制將屬於自己的一些不良想法、動機、欲望或情感，貼到他人或他物身上，以推卸責任，或把自己的過錯歸咎於他人，從而在心理上及情緒上得到解脫。投射包括嚴重的偏見、因為猜疑而拒絕與人親密、過分警覺外界的危險等。

春滿的認知、情緒及行為就是典型的投射機制所致。父親往生後，繼母以五萬元請她放棄財產繼承，當看到繼母、弟妹有新房子住，自己卻只拿五萬元，這樣大的落差，她認為當初自己被騙了；加上彼此久未聯絡，感覺上被排除在這個家庭之外，難免有失落憤怒之感。這樣的不愉快，雖然因為成長時與繼母良好關係的因素而暫時壓抑未發。但，想想兒時為了得到繼母歡心，追求被愛的歸屬感，必須照顧弟妹分擔家事，現在看著繼母、弟妹搬進新居而沒有讓她知道時，「我不是繼母生的，所以被排除在外」的聲音不斷地在她耳裡響起，這個心理投射機制發揮了作用。負面情緒積累到一定強度時，春滿採取了行動，控訴繼母及弟妹偽造文書，訴請重新分配父親遺產。

一家人各自帶著忐忑不安、難過生氣的複雜情緒進入法庭、走進調解室。法庭上法官的引導，調解室裡調解委員的傾聽同理，為這家人提供了對話的平臺。這場家庭對話，澄清彼此的想法、態度與作為。幾經往來，這個再婚家庭系統動力所造成的暗流，澄清為一片明鏡。這片明鏡讓春滿看到自己的樣貌，看到了愛，也看到其他家人的承擔。這片明鏡，讓繼母及其他手足看到春滿的孤單，看到彼此連結的需求。當所有人不帶著評斷，在這片明鏡中看到自己，看到所有的人、事、物，他們就看到了愛，也找到了和解之道。

法官觀點

一、法律訴求解析

本件在家事訴訟的表面，看似一起單純的請求分割繼承亡父遺產的案件，然原告為實現並穩固此件訴訟，還先向檢察官告訴繼母與繼手足等，有刑事偽造文書等罪嫌，這對家人而言，情何以堪，這對家庭關係的危害何其重大。我在受理此案時，覺察到了這氛圍氣息，不敢輕忽雙方為了打官司而引起的嚴重後遺症。

二、法官審理方式

悉心體察本件，其實背後涵蓋的是原告對親人的誤會，以及對家庭親情的渴望與連結。法院如何協助本件的家庭成員相互溝通，澄清塵封甚久的誤會，進而能調整家庭關係，實現大家心中期望的家庭團圓。這是審理本件所想達到的目標。

為此，在最初開庭時起就朝著這個目標前進。瞭解本件訴求的原因事實後，即知本件可能是個打不贏的官司。先與調解委員研討如何漸次地抽絲剝繭，由個別的同理情緒，釐清思緒，再協助澄清誤會，恢復家庭原本的親情動力，本件即可大功告成矣。

三、結案成效分享

本件法院從一個無效的訴訟，開啟了經久失散家庭的重新對話，進而澄清了多年塵封的誤會，促進了家庭關係的調整，親情再次連結，功效無可估量。

溫馨小叮嚀

家庭的歸屬感是親情聯繫的基石，家人的溝通常不說清楚或認為理所當然，疏忽了彼此的感受，而加深誤解甚至怨懟。找到心中對家及家人的情感，勇敢表達是打開溝通死結的鑰匙。

家是講情的地方，找到情感連結的調解是重要關鍵，協助當事人發現自己內心真實的需求，在疏離的家人關係中，修補、牽成一條無形的情感線，讓家人更圓融、美滿。

本案春滿對財產繼承的請求權已過時效，若依法律規定處理，春滿可能因訴訟與家人親情破裂，無法再團圓相聚，因此本次調解完成法外情的圓滿結果，讓一家人因此得以團圓；修補、牽成一條無形的情感線。

「案情概述」、「專業觀點與策略」&「溫馨小叮嚀」撰述者：王明玲

臺灣臺北地方法院家事法院調解委員、程序監理人、親職教育講師

中華民國社區諮商學會理事及督導

新北市家庭中心輔導團家庭法律講師

書籍介紹

本文摘錄自《家事法庭裡的春天》，啟示出版

編著者：彭南元法官

「心理諮詢觀點」撰述者：鍾瑞麗博士

編輯總監：陳瓊校長

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本書為彭南元法官引領、協同調解委員、諮商心理師，彙整在家事法庭服務多年的指標案例，主要目的在於彰顯法院的助人角色與功能，以專業協助當事人看到關係裡的困境與需要，進而提升正向思惟與解決紛爭的能力，從而回歸正常生活，迎向人生的春天。

本書敘述了二十五個在家事法庭的訟爭案例。依訟爭上的請求，區分為兩部，第一部以離婚議題為主，第二部則探討親權改訂、家暴、財產繼承等議題。每個案例主要包含四個部分：

第一部分「案情概述」：由負責該案的調解委員撰述，詳細介紹案情緣由、衝突原因，以及背後的家庭動力；

第二部分「專業觀點和策略」：調解委員針對該案的核心議題，詳述調解或諮詢觀點與策略；

第三部分「心理諮詢觀點」：由諮商心理師鍾瑞麗撰述，分析當事人的情緒、心理與行為上的盲點和謬誤，提供具體而有效的建議，同時傳授寶貴的心理素養；

第四部分「法官觀點」：由承審法官彭南元撰述，依據法律見解和化解家事紛爭的理念與模式，陳述辦案理念、審理經過和成效分享。

法院保障國民能依法救濟的權利；然而，法院若僅以法律觀點論斷事件，而不進一步提供化解紛爭的方法和資源，不僅無法根本解決家庭紛爭，反會引發許多意想不到的後遺症。諸如：

夫妻經法院裁判離婚後，未成年子女無法與不同住的父母維持正常的親子關係；

被害人雖經法院核發保護令，然人身安全不僅未獲得保障，反而被加害人傷害；

年老的父母雖經法院裁判監護人，卻因此失去其他子女孝養的機會；

因此，藉由本書作者群在家事法庭的各種努力與分享，期能拋磚引玉，讓家事法庭的審理理念與方式能多元化，讓家事法庭的工作者，有更寬廣的視野來面對家庭紛爭，並更切合等待法律救濟的國民與家庭。

本書最重要的期許與祝福：讓紛爭的家庭得以安樂，每位家庭成員都有能力追求幸福的人生，讓生活更有價值與意義。

Photo Credit: 啟示出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰