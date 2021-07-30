2021/07/30,
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【2020東京奧運】羽球男雙王齊麟與李洋直落二擊敗印尼，「麟洋配」闖金牌戰續寫中華隊紀錄

【2020東京奧運】羽球男雙王齊麟與李洋直落二擊敗印尼，「麟洋配」闖金牌戰續寫中華隊紀錄
Photo Credit: AP / 達志影像

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2020東京奧運男子羽球雙打，中華隊王齊麟與李洋的「麟洋配」，在4強賽出戰，世界排名第2的印尼組合，結果王齊麟與李洋直落二，順利取的決賽門票，創下台灣紀錄。

2020東京奧運男子羽球雙打，中華隊王齊麟與李洋的「麟洋配」，在4強賽出戰世界排名第2的印尼組合阿山（Mohammad Ahsan）與蘇堤萬（Hendra Setiawan），結果王齊麟與李洋直落二，順利取的決賽門票，創下台灣紀錄。

擊敗印尼強敵，「麟洋配」晉級決賽創台灣紀錄

《中央廣播電台》報導，「麟洋配」與印尼組合阿山、蘇堤萬，過去交手過10次，「麟洋配」是4勝6負。本次奧運4強碰面，首局王齊麟、李洋雖然落後印尼組合，但適時追平反超前，加上對手速度上明顯不足，讓王齊麟、李洋以21：11順利收下第一局。

第二局，王齊麟、李洋氣勢依舊旺到不行，火力全開，李洋幾次驚險救球也相當漂亮，打得對手無招架之力，再以21：10拿下第二局，終場就直落二擊敗印尼組合，31日將搶奪台灣奧運史上首面羽球男雙金牌。

本屆開低走高，小組賽險勝世界第一印尼組合，8強再力剋地主日本

《中央社》報導，男子雙打「麟洋配」王齊麟與李洋在29日的8強賽，以2：0扳倒地主日本組合渡邊勇大與遠藤大由，搶下台灣在本屆奧運羽球項目首張4強門票。

王齊麟與李洋此次奧運開低走高，小組賽第一戰就輸給印度組合，但表現拉尾盤，小組賽最後一戰擊敗世界第一的印尼組合吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）與蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）、晉級8強，29日再晉級4強，為奧運羽球項目台灣史上第一次。

《中央社》報導，從差點淘汰，到成為台灣羽球史上第一組晉級4強的球員，王齊麟與李洋異口同聲表示：「有點不可思議。」王齊麟更表示：「就像從地獄爬了回來。」

李洋笑說，第1場打完，兩人回到飯店相互給彼此一個鼓勵的擁抱，沒想到王齊麟眼淚就流了下來，李洋還吐嘈好友：「你幹嘛啊。」

王齊麟強調，第1場落敗後，大家內心都明白晉級難度很高，所以也拋開壓力，「今天上場前我還在說，原本今天我應該是來球場做重量、到現場幫大家加油的。」

李洋父親李峻淯，感謝兒子為國爭光

中央社》報導，李洋的父親來自金門金寧鄉古寧頭，古寧頭鄉親昨天（29日）上午齊聚社區發展協會為李洋/王齊麟的八強戰加油打氣，楊鎮浯也請假前來共襄舉盛。看到「麟洋配」贏球，楊鎮浯和鄉親一起起立高呼，還笑說「就是一個爽字啊」。

楊鎮浯隨即和李峻淯通電話讚揚李洋「有夠讚」，邀請李峻淯父子待COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後，返鄉「逗陣」。李峻育則是提議，如麟洋配摘下金牌，一定要開喝高粱酒慶賀，楊鎮浯回說「沒有問題」。

李峻淯同時致電金門酒廠感謝金酒長年對李洋的支持，並傳簡訊給李洋，感謝他為國爭光。

新聞來源

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：楊士範


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