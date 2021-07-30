【2020東京奧運】林昀儒纏鬥至第7局不敵德國老將，無緣摘桌球男單銅牌

2020東京奧運男子桌球單打銅牌戰，中華隊19歲小將林昀儒出戰德國32歲老將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），兩人世界排名為林昀儒第6、奧恰洛夫第8，過往兩人交戰紀錄林昀儒雖是4勝2負領先，但仍是勢均力敵不相上下。

比賽過程雙方拉鋸，一路糾纏至第七局由奧恰洛夫勝出奪得銅牌，中華隊仍未奪下桌球單打首面獎牌。

兩人一路糾纏，林昀儒最終在決勝局失手痛失銅牌

首局雙方你來我往，奧恰洛夫以10：8先取得局末點，林昀儒發揮韌性逼入deuce，不過隨後奧恰洛夫連拿3分，以13：11勝出。第2局雙方依然有來有往，在一番拉距之後，林昀儒最後以11：9拿下此局。

第3局林昀儒攻勢順暢，以11：6拿下此局。第4局則被奧恰洛夫一路領先，最終11：4丟掉此局。第5局林昀儒開局就拉出一波4：0高潮，奧恰洛夫在後苦追，最後林昀儒以11：4大比分差拿下此局，取得3：2的領先優勢。

比賽進入到關鍵的第6局，林昀儒原本率先拿下賽末點，擁有大好機會，但之後奧恰洛夫發揮韌性逼進deuce，並連續克服林昀儒3個賽末點機會，最後以15：13拿下此局，也帶動自己氣勢。決勝第7局，奧恰洛夫帶著前一局逆轉氣勢，中間連拿6分奠定勝基，以11：7拿下銅牌。

這是奧恰洛夫在2012倫敦奧運之後再次拿下銅牌，而上次的對手則同樣是來自台灣的好手莊智淵。

失誤不再犯，林昀儒啟蒙教練：天才神童是苦練出來

《中央社》報導，林昀儒國小時期啟蒙教練賴瑞雄說，林昀儒小時除很有天分，也對同樣失誤不再犯，今天所有的成績都是苦練得來。

林昀儒在國小3年級時加入宜蘭國小桌球訓練團隊，當時的啟蒙教練是賴瑞雄。

賴瑞雄表示，林昀儒本身就很喜歡桌球，也有天分，一開始對外比賽雖不是很順利也缺乏經驗，但林昀儒在賽場上同樣的失誤不再犯，賽後也會專門針對失誤不斷訓練改正，這是林昀儒持續成長的動力。

「球技模仿能力、球感、對球的旋轉概念」這是學習桌球3大要領。賴瑞雄說，林昀儒對這3大要領的領略與學習能力，都優於同年紀選手。

賴瑞雄回憶，因林昀儒天分好，教練的要求也會高一點。有次週末下午，林昀儒一度因疲倦練不下去，當下他鼓勵林昀儒再堅持下去就可去釣蝦，林昀儒聽聞後很期待，積極完成訓練，師徒兩人最後開心去釣蝦。

賴瑞雄說，林昀儒雖個性沉穩、話不多，但很細心貼心，會觀察小細節，不管這次奧運成績如何，在他心中已經是金牌得手。

針對外界封林昀儒為「桌球天才神童」，賴瑞雄認為，根據他曾指導林昀儒4年多的觀察，在既有天分上自律、奉獻熱誠，加上投入苦練，這就是林昀儒在桌球界上發光發熱的原因；林昀儒也不會在乎外界的封號。

賴瑞雄提及，林昀儒在國小時也對名車很有興趣，過去師徒兩人開車去外地比賽時，若在路上見到名車時，林昀儒也會細數名車的引擎與結構等話題。

揭林昀儒桌球成長史，林父：得之於人者太多常懷感恩

《中央社》報導，有網友質疑台灣桌球好手林昀儒是「中國養起來的天才」，父親林學宜除透過臉書說明林昀儒成長史外，並感謝教育部體育署等各界協助，就像陳之藩所說，得之於人者太多，他常懷感恩之心。

目前在宜蘭大學休閒產業與健康促進學系擔任教授的林學宜，昨（29）日深夜在臉書（Facebook）發文表示，從奧運開幕至今，大家對運動員投以很多的關注與鼓勵。在此特別感謝大家對林昀儒的支持，大家的祝福將引領林昀儒繼續前進。林昀儒能走到今天站上奧運殿堂絕非一人或一家人之力所能完成的，就像陳之藩所說，得之於人者太多，所以他常懷感恩之心，也期許昀儒要敬天、敬人。

林學宜說，最近因為林昀儒的表現讓桌球成為關注的話題，在部分網路論壇也成為熱門的焦點。很高興大家能對桌球有進一步的認識，但同時也要簡略地說明一下昀儒的成長史，希望大家能繼續將焦點放在奧運會場上，給桌球選手最大的加油。

林學宜表示，林昀儒從小學3年級開始接觸著桌球，桌球是種非常講求技術性的運動，所以從小學5年級起便自費聘請教練，而林昀儒最初的貴人就是他的舅公陳志堅先生，資助經費聘請教練，才得以讓林昀儒在初期即能快速成長。

隨著年齡的成長、參與的競賽增加，林昀儒打出不錯的成績後，各界提供的資源也越來越多。在教育部體育署部分，林昀儒從國中時期就接受潛力選手計劃的栽培，最近為了備戰奧運，更是獲得了黃金計劃的照顧，這段時間舉凡教練、運動防護員的聘任，還有出國比賽、移地訓練的經費都包含在黃金計劃，逐漸形成了一個信任而合作的團隊，也是促進昀儒成長的重要推手。

林學宜說，從國小起就讓林昀儒成為簽約選手的合作金庫，還有運促會董事長林鴻道、桌協理事長林茂榮，以及很多的民間企業，金石建設、金元福、台塑、中油、長庚也一直給予協助。

林學宜表示，再次感謝教育部體育署及一路上曾經幫助過林昀儒的師長及好朋友們。大家對林昀儒的祝福與鼓勵，讓他感受到滿滿的正能量，也期許林昀儒接下來能持續成長讓大家更熱愛桌球。

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責任編輯：羅元祺

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